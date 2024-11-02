社評：團結合作改革創新 大學管治莫負所託

中大校政風波雖止

高層人事變動未休

中大和港大近年風波不斷，校長跟校董會（或校委會）矛盾重重，高層人事變動頻頻。港大的情况，主要涉及校政管治，「海歸」校長張翔厲行改革，觸動本地山頭利益，惹來反彈；中大的情况，除了涉及校政問題，還牽涉到政治，反修例風暴期間，中大被稱為「暴大」，局面一度失控，部分政界人士認為要追究段崇智的責任，由改組中大校董會、解僱副校長吳樹培，到今年初段崇智請辭，圍繞中大的風風雨雨持續數載。雖然港大校政風波隨着早前校委會全盤接納政府調研小組建議而告一段落，中大也有了下任校長人選，可是校政風波造成的傷害及後遺症，並不會一下子消失。

中大校長段崇智離任在即，新校長盧煜明尚未上任，又傳出有高層掛冠，常務副校長陳金樑以私人原因，決定年底任期屆滿後不再續約，成為中大一年內流失的第3位副校長，最新消息是他會出任新加坡管理大學（SMU）的教務長。香港搶人才，新加坡是區內競爭對手。SMU的QS世界大學排名遠低於中大，這次成功羅致陳金樑，SMU方面相當雀躍，校方公布任命時，便對陳金樑甚為推崇。段崇智曾形容陳金樑是最值得信賴的拍檔，這次離職消息來得甚為突然，雖然他曾提及妻子是新加坡人，希望返回星洲，惟不少大學中人都關注，陳金樑是否因為校政風波意興闌珊，SMU得以趁機挖角。

大學要有穩定環境，才能專注搞科研興教育，高層人事變動頻頻，實非好事。陳金樑今次跳槽新加坡管理大學，反映各地都在搶人才，有名望的學者及大學管理人員「奇貨可居」。倘若校園不靖、鬥爭頻頻、傾軋不止，原有的人才可以另覓去路，外部人才亦會三思應否來投。近日理大校董會主席林大輝、校長滕錦光，以及多名副校長及院長一起訪京，獲港澳辦主任夏寶龍接見。雖然今年5月初夏寶龍也曾在北京接見由教育局長蔡若蓮率領的高校領導研習團，然而像今次般單獨會見本港一間大學的高層，卻是第一次，觀乎會後港澳辦發出的新聞稿，有不少地方值得留意。

2019年反修例風暴期間，理大跟中大一樣，都曾處於風暴中心。事過境遷，今次理大管理層獲夏寶龍接見，根據港澳辦新聞稿，夏寶龍充分肯定理大近年來團結一致、上下一心，銳意改革、開拓創新，堅持培育擁有家國情懷、具備全球視野和勇擔社會責任的人才，在學科建設、科研創新、成果轉化、參與國家重大項目等方面取得優異成績，說明中央認可理大這幾年的表現和努力，當中「團結一致、上下一心、銳意改革」三句話尤其突出，這不僅是對理大的肯定，相信亦反映了中央對香港各大高校管治團隊的期望。

夏寶龍晤理大高層

道出對高教界期望

夏寶龍指出，香港的大學在國際享有盛譽，不僅是香港的重要優勢和核心競爭力，更是國家高等教育的寶貴資源，換言之，辦好各間高校不僅是香港的事，更是國家的事。今年5月夏寶龍會見本港高校領導研習團，兩間大學的校政風波仍然熾烈，港澳辦當時引述夏寶龍的發言，並無直接提及大學管治。隨着兩大校政風波告一段落，今次夏寶龍明確談到香港各大高校包括校董會、校長在內的高校管治團隊，不僅要有奉獻教育事業的崇高理想，還要有「相互信任支持、善於團結合作的高尚品德」，這除了反映中央一直有密切留意事態發展，同時亦有總結之意，提醒各方要顧全大局同舟共濟，大我當前，必須放下小我，更不能出於意氣之爭而誤了大事。

改革不是請客吃飯，不會人人高興。香港改革謀發展，各方都要識變、應變、求變，不能互扯後腿內耗不休，更不能冷眼旁觀、講多過做、陽奉陰違。回顧近年夏寶龍不同場合的發言，團結、齊心等都是經常出現的關鍵詞，就在個多月前，夏寶龍在北京會見行政長官李家超時，便特別點名工商界、企業家，形容他們不是旁觀者而是參與者，應該團結一心抓住機遇，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。這次夏寶龍會見理大高層，同樣強調香港所有高校要緊隨時代步伐，主動識變、應變、求變，一邊堅持愛國愛港鮮明底色，一邊發揮「一國兩制」制度優勢，助力香港打造國際高等教育樞紐及高端人才集聚高地，為加快香港由治及興和「中國式現代化推進強國建設」作出更大貢獻。無論工商界還是高教界，都要努力迎上改革，莫負中央所託。

歡迎回應 editorial@mingpao.com