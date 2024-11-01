社評：營造宜居宜業環境 吸引更多頂尖人才

桌球大師「優才」來港

政府搶人才「省招牌」

特區政府近年推出多項措施「搶人才」。統計數據顯示，過去兩年各項人才計劃接獲逾38萬宗申請，約24萬人獲批，16萬人已攜家人來港。前年底推出的「高端人才通行證計劃」（高才通），是最受歡迎的輸入人才計劃，迄今有10萬宗申請，超過8萬宗獲批，當中6.6萬人已來港。當局表示，高才通申請者中，年收入達250萬港元或以上的A類申請人佔三成（3萬人）；需有合資格大學學位的B類及C類申請，合計7萬宗。「優秀人才入境計劃」是另一重點，自2006年推出以來，不少內地名人和明星，例如鋼琴家郎朗、影星湯唯等，皆是通過有關計劃來港。根據政府數據，優才計劃過去兩年有2.1萬宗申請獲批，當中1.9萬人已來港。

「搶人才」講量講質，若有名人效應加持，當然更理想。奧蘇利雲是世界桌球大師，以「出cue快」稱著，綽號「火箭」。叱吒風雲多年的他，選擇循人才計劃來港居住，對香港無疑是喜訊。回看這兩年循人才計劃來港的國際名人，前NBA球星馬布里（Stephon Marbury）同樣享負盛名，更成為特區政府「搶人才」宣傳片主角之一，但他跟奧蘇利雲來港的背景，多少有些分別。馬布里是NBA 96黃金一代的一員，加入NBA後曾為多支隊伍效力，2010年轉戰中國職業籃球CBA，至2018年退役，其後轉任職北京紫禁勇士籃球俱樂部總教練至今。簡言之，馬布里在內地發展多年，早已獲得中國永久居留權，香港是他繼紐約和北京後「第3個家」，有助他進一步發展事業。

至於奧蘇利雲來港定居，相信很大程度是因為他實在非常喜歡香港。奧蘇利雲年屆48歲，仍然馳騁世界桌球壇。來自英國的他，近年多次來港比賽，2022年在紅館跟傅家俊交手，吸引超過9000名球迷，更是桌球史上最多現場觀眾的賽事。他曾公開說過非常喜歡香港，樂意在港居住。這次他循優才計劃來港，其實有迹可尋。

當然，一個人選擇以另一地方為家，通常都不會單純出於風景怡人、美食吸引又或跑山方便等因素，奧蘇利雲接受訪問時便提到，對於來自其他國家的人，香港有良好稅制。西方國家福利制度保障一般較好，但稅率也相應偏高。以入息稅為例，香港的稅率僅為2%至17%，英國卻要20%至45%；公司利得稅方面，香港的稅率是16.5%，英國則為19%。英國工黨政府近日發表財政預算案，為了填補巨大財政缺口，還進一步大幅加稅。雖然香港生活成本位居世界前列，但簡單稅制與低稅率，確是本港搶人才、搶企業的重要優勢。香港體育發展近年愈益得到重視，奧蘇利雲期望未來可以為香港做些事，當局不妨多與他接觸了解意向，把握近水流台的機會。

努力維護香港獨特性

善用各項優勢搶人才

中央支持香港打造國際高端人才集聚高地，今年《施政報告》提出多項措施優化人才政策，除了修訂高才通計劃，擴大合資格大學名單及延長A類人才簽證期限，同時也在優才計劃下增設機制，主動邀請世界頂尖人才來港發展。世界各地都在搶人才，要找諸如諾貝爾獎級的學者或各領域翹楚來港，一點也不容易，當局願意「三顧草廬」找人才，進取態度值得肯定，為免眼高手低，當局應多與業界及學界商量，伙拍民間力量，以度身訂做的提案，吸引目標人才。

近年香港內外環境劇變，西方陣營對港風評轉差，惟客觀上香港仍有很多優勢，不會因為主觀唱衰而消失，簡單稅制不過是其中之一。現正舉行的香港金融科技周，吸引不少外國企業及商會來港參展，當中包括來自美國的金融科技代表團，有隨團成員表示，香港始終是金融樞紐，也是通往內地的橋樑，角色非上海等城市能扮演。日本駐港總領事岡田健一日前接受傳媒訪問，提及日本有人質疑香港「一國兩制」虛有其表，但他認為香港與內地實際上仍然不同，依然是中國對外的重要窗口。只要努力維護一國兩制下香港的獨特性，好好發揮背靠國家、聯通世界等優勢，香港依然有能力吸引世界各地頂尖人才。

特區政府這兩年搶人才無疑有一定成績，惟調查亦顯示，已循高才通計劃來港者，只有五成半左右已就業，另外也有人才正在從事無關專長的工作，出現就業錯配情况。人才跨地域流動，哪兒有機會就去哪裏，當局搶了人才過來，更要設法留住人才。《施政報告》定下目標，明年起的3年，每年要有至少5萬名來港人才續簽，最終成果如何，有待時間見證。當局必須致力改革謀發展，讓來港人才看到有一展所長的機會，同時也要致力維護社會多元開放，讓來港人才覺得香港確是一處宜業宜居的地方。

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