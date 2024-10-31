社評：啟德方艙變青年旅舍 目標方向須及早釐清

市區用地珍貴不應閒置

文藝交流園概念堪商榷

2022年初，第五波新冠疫情大爆發，香港在中央支援下，建設多個社區隔離設施，啟德方艙正是其中之一。啟德方艙位於跑道區末端，佔地約8萬平方米，合共提供約2800個單位，整體質素比不少社區隔離設施優良，惟隨着第五波疫情退卻，啟德方艙最終未有投入實戰，跟中央援建的河套區「方艙醫院」一樣，只處於備用狀態。去年初香港告別疫情復常，大部分社區隔離設施陸續改作其他用途，例如外勞宿舍、建造業培訓等，又或還原本來規劃用途，可是啟德方艙卻遲遲未有着落。

啟德方艙每月管理開支約40萬元，長期閒置不僅存在機會成本損失，還浪費公帑。啟德方艙「曬月光」近兩年，有人猜測是否因為相關設施由中央援建，當局不敢「輕舉妄動」。有關說法是耶非耶，外界不知內情，無從判斷，畢竟今年初政府就決定將河套區方艙醫院部分拆卸，以便騰出土地興建創科園大樓。當然，無人敢斷言全球何時再爆另一場「世紀疫情」，但香港市區用地珍貴，永遠保留啟德方艙「隨時可作隔離設施」，實無必要，相信中央也不會介意特區政府拆卸方艙，將土地改為其他用途。

不少立法會議員要求政府盡快交代啟德方艙去向，一些政黨及團體更主動「出謀劃策」。新一份《施政報告》提出將啟德方艙改為「青年驛站」旅舍及文化藝術交流空間，似乎便有參考政黨的倡議。當局表示希望年底可公開招標，無論牟利還是非牟利團體皆可提交營運建議書，惟暫時未有更多詳情，初步相信當局會容許「打通」單位，至於交流空間，則可舉辦市集和藝術活動等。民政及青年事務局長麥美娟表示，營辦團體要自負盈虧，政府不會出資，不過有機會提供租金優惠。當局期望項目內不同設施多作融合交流，場內租金等安排將交由營辦商決定，如有需要當局會與其他部門商討交通及配套等問題。

針對不少在職青年渴望擁有自己的空間，當局近年加強推動青年宿舍計劃，包括鼓勵一些酒店旅館轉型為青年宿舍，現屆政府目標是任期內提供3000個宿位。青年宿舍租約為期至少兩年，總租期不得多於5年，由於租金「相對」便宜（月租5000多元），每次推出都相當搶手，整體入住率甚高，可是啟德跑道區末端交通不便，乃是人所共知，在職青年會否嫌上下班「不就腳」而不感興趣，實有關注必要。另外，啟德方艙有多少單位會改為「青年驛站」、有多少地方改為「文藝交流空間」；兩者是獨立存在獨立運作，還是有某種扣連，諸如申請人報稱從事文化藝術，入住機會也較高等，暫時也不清楚。

有政黨援引北京798藝術區等成功例子，提倡將啟德方艙用地打造成「國際藝術文化交流園」，提供場地開設藝術工作坊、排練室、創意市集等，令當地成為全新文創旅遊景點。願景總是美好的，但現實可以是另一回事。土瓜灣的牛棚藝術村，以及石硤尾的賽馬會創意藝術中心，長年有一些搞藝術工作的本地團體及人士進駐，部分更是一租10多年。有人認為它們是文藝交流「好地方」，定期舉辦的市集和藝術活動，也有一些捧場客，然而這是否足以令它們成為香港文創旅遊景點，各方心中有數。翻看介紹本港旅遊的網頁，固然有人稱讚香港難得有這類藝術空間，但亦不乏留言認為地方未獲善用，平日的公開藝術展覽及活動也不多，對遊客吸引力不大。

提防「易請難送」情况

政府要定方向定時限

啟德郵輪碼頭常被形容如「死城」，政府一再承諾改善，交通不便、人流稀疏、商舖零落情况卻依舊。現在政府提出將毗鄰的啟德方艙改為「青年驛站」及文藝交流空間，不少人都關注交通配套問題，對此政府當然責無旁貸，必須盡快改善，然而整項計劃所為何事，也許才是更加急須釐清的問題。當措施目標不清晰，落實執行荒腔走板的風險必然也會上升。當局從沒說過「啟德方艙化為文創旅遊景點」是其願景，《施政報告》只是將之歸入「加強支援青年發展」章節。當局必須清晰指明方向，說清楚這是為時數載的過渡安排，還是長遠發展大計。如果不是永久的項目，就應該在招標時說清楚時限，確保日後改作其他用途時，不會出現「易請難送」、「不遷不拆」一類問題。倘若當局沒有清晰規劃藍圖，倒不如回到初衷，將之還原為公眾公園，發展旅遊休憩空間。

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