社評：隨市場走向內地 既促融合亦是政治任務

內地支付手段早已進軍香港

香港轉數快到內地是追落後

轉數快是一種支付工具，使用者可以向其他用戶，包括個人與商舖，用不同貨幣全天候支付或轉帳，2018年在香港投入服務，2023年11月拓展到泰國。這種金融服務，是隨使用者的市場而「識變」，香港使用者經常到泰國旅遊，轉數快「走」到泰國，本是正常。香港市民到內地旅遊、探親、做生意更加頻繁和大量，遲遲未去內地，其實是落後於市場需求的表現。

內地的支付工具，微信和支付寶的服務，早就「進攻」香港市場，徹底改變了內地旅客來香港的消費模式，過去要先用人民幣找換港幣，還可能會遇到坐車或購物沒有足夠零錢等麻煩，現在只要用手機一刷，回到內地用人民幣支付即可。跨境支付不但是內地旅客在香港廣泛使用這種便捷的服務，香港市民到內地也能使用這種支付工具，在香港銀行用港幣結算。香港本身的支付工具，只能在香港使用，反而成為「守勢」。

現在轉數快準備「反攻」內地市場，可以算是追落後，香港使用者到內地，同樣可以在支付與轉帳方面享用便捷服務，不但是讓香港市民多一個服務的選擇，也可以讓內地與港人有較密切業務往來的個人和商舖，作為吸引香港顧客的一種工具。

內地是一個龐大市場，大型國際金融機構都不會忽視，匯豐銀行最近宣布，其香港分行將作為直接參與者加入人民幣跨境支付系統，稱此舉將使匯豐銀行在滿足全球客戶、日益增長的人民幣國際貿易需求方面，發揮不可或缺的重要作用。評論認為，此舉將使支付「速度更快，成本更低」，從而降低海外公司使用人民幣來貿易和投資的難度。轉數快拓展內地市場，只不過是隨國際潮流而為之，宜早不宜遲。

內地與香港的支付工具，分別在內地與香港彼此競爭，相信會促使他們提高服務質量，最後受惠的是顧客，香港的銀行也可以拓展業務範圍和收益。金管局表示，目前要與人民銀行商討匯率、限額及適用地區等細節問題，相信在已經有現成的做法與措施情况下，很快就可以敲定並盡快投入服務。

雖然說轉數快已經有在泰國跨境使用的經驗，也有內地支付工具在香港服務，已經有很多內地銀行納入支付系統運行一段時間，做法上已經成熟，電腦系統等技術問題應該也不難處理，然而，香港是資金自由進出的地區，內地還有外匯管制問題，這個差異還牽涉到「一國兩制」的安排，所以，本來是一個市場服務的問題，也會在某種程度上變成一個政治問題。

轉數快到內地競爭顧客受惠

政治融合需要金融機構配合

轉數快進軍內地，不但是為方便港人在內地的支付手段問題，更是促進融合的問題。香港要融入國家發展大局，是中央訂下的國策，就需要在各個方面盡量利用各種有利條件去促成融合，既然金融服務有利於香港融入國家大局，從這個政治角度看，就更加應該盡快促成。

香港已經是全球離岸人民幣結算中心，也是最大的資金池，為人民幣國際化和國家的金融業發展有所貢獻，香港自身也可以從中受惠，香港要進一步鞏固其國際金融中心地位，也要開發更多產品與服務。轉數快進軍內地，雖然只是維持金融中心地位極微小的部分，但也會起添磚加瓦的積極作用。

雖然從市場和政治上考慮，轉數快進軍內地都是無往而不利，但跨境支付畢竟牽涉到數據跨境問題，當中有個人私隱問題，相信香港有完整的法律規範可以保證不會被濫用。至於內地的外匯管制問題，跨境支付也會滋生地下錢莊鑽空子的問題，但既然內地支付工具已經在海外有廣泛使用的經驗，相信中央銀行也會有足夠的應對手段去解決。

逢山開路遇水搭橋，是改革的看家本領，內地的政治家與商家，都是本着這種精神，克服各種困難才能闖出一條血路。香港目前也要改革，也會遇到攔路大山和擋住前進的河流，不但需要開路搭橋的本領，還需要不畏艱難的精神，拆除妨礙融合的藩籬。金管局宣布要試行轉數快在內地使用，正好提示香港還有很多本該早做而未做的事情，追落後需要以更快的速度與更大的衝勁，才能追上先進，香港加油不該是口號，還應該是行動。

■歡迎回應editorial@mingpao.com