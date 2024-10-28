社評：「催生」形同「限生」 濫用公權適得其反

出生率下降已成趨勢

鼓勵措施針對性不足

內地2022年出生人口首次跌破1000萬人，只有956萬人，比上年下跌10.6%，這跟新冠疫情有很大關係，但2023年出生人口進一步下跌到902萬人，就證實出生率大幅下跌的趨勢。各地政府為了鼓勵提高出生率，採取發放現金補貼方式鼓勵生育，不同省份根據自身的經濟條件給予不同程度的補貼，雲南省政府為生二胎家長補貼2000至5000元人民幣，富庶的杭州市最高補貼2萬元。2023年中央政府出資112億元鼓勵生育，地方政府出資210億元。

給予現金補貼是最直接的方式，但也流於簡單，因為年輕夫婦不願意生育的原因很多，未必會因為數千元或者一兩萬元而去承擔長期多方面的育兒壓力。2023年上海市戶籍人口的二孩率為24.02%，三孩率為1.84%，只願意生一孩率達到74.03%，數據還沒有顯示完全不願意生育的比例。

不想生的原因很大程度跟年輕人的思想觀念有關，經濟愈發達地區，這種觀念愈普遍，上海市的數據可見一斑。他們緣何願意養寵物也不願意承擔養育下一代責任的觀念，並非任何鼓勵措施可以輕易改變的，更加不會因為現金補貼的誘惑而「貿然生育」。中央政府2022年出台的鼓勵生育指導意見，措施幾乎沒有就不想生去對症下藥，只針對不敢生的措施是否有效，尚待觀察。

不敢生的主要原因，確實跟經濟壓力有關，養育一個孩子，從懷孕到分娩需要產檢和接生的醫療費用，嬰兒的餵養與照顧需要，父母甚至祖父母的時間與精力，小孩上學雖然有免費教育，但面對競爭激烈的社會環境，額外的興趣及技能培養需要高昂的費用和陪護時間，凡此種種，對打工一族來說，壓力有來自確切的原因，也有來自攀比的緣故。有的甚至是從結婚需要借貸去應付高額彩禮，婚後需要還貸而沒錢生小孩開始的。

中央政府的鼓勵生育指導意見，可以說是「無微不至」，增加託兒所，甚至是僱用育嬰嫂費用可以減免所得稅（入息稅）；延長產婦產假和丈夫侍產假，甚至是提供公租房（公屋）或者提高公積金貸款買房比率；針對學童需要，要求學校提供免費的課外培訓，開辦暑期託管服務等等；不但在提高服務質量和減低養育小孩成本給出指引，還要求「創作一批積極向上的文藝作品，講好新時代美好愛情、和諧家庭、幸福生活的中國故事」，希望達到移風易俗的目標。

這個指導意見是國務院連同下屬教育部、民政部和稅務總局等17個部門共同發出，應該是有具體措施，也有執行力的指引。然而，與政府其他政策一樣，到了地方政府就會變成「八仙過海各顯神通」，甚至是粗暴的手段。不少地方政府對結婚彩禮金訂定最高限額，這是完全沒有法律根據的做法。

催生手段過猶不及

治理能力有待提高

近日網上流傳，不少女士接到來自基層政府電話，提出「你懷孕了嗎？」「有生孩子的打算嗎？」等問題。這種做法，是典型的鐘擺效應，過去計劃生育部門官員受到最高當局的指令，任何人都不能違反一孩政策，於是「各顯神通」，嚴格要求已經生育的婦女去結紮，基層政府也配合，「打聽」適育年齡男女的避孕措施。在一孩政策年代，有人為逃避地方官員限制而穿州過省去生二胎，而今也會有人因為反感官員催促生育而叛逆不生，無論是「限生」還是「催生」的手段，都是濫用公權的做法，後果必然是適得其反。

基層政府的官員，是執行上級的指令，各級官員如何執行，則是看他們如何「領會」中央精神，考慮的角度只是應付上級的檢查，或者爭取成為「標兵」，而不是從大局出發，如何優化執行政策，既能做到中央訂定的目標，也能讓老百姓心悅誠服。現在做「人口狀况」調查，希望能夠從調查結果有的放矢調整偏差的做法。

提高生育率是人口政策的一個目標，直接影響到勞動人口數量，間接影響到延長退休年齡，連鎖效應還有稅收以至經濟發展模式等，非同小可。中央政府有制定政策的迫切性，也有監督政策執行質量的責任，對於不想生和不敢生的，應該有不同的政策分別應對，地方政府以至基層官員的做法，也會影響大局，不能馬虎。現在中央講求高質發展，要提高政府治理能力，計劃生育與基層官員的粗暴手段，是不可能做到鼓勵生育率的，濫用公權的做法，上級政府更應該及時制止，並引以為鑑。

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