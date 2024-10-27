社評：低空經濟富潛力 官員須當促進者

低空經濟一般指在垂直高度1000米以下、根據需要延伸至不超過3000米的空域內，以無人機或有人駕駛航空器送貨載人等的經濟活動。內地近年致力促進相關發展，不同企業紛紛推出各種低空服務，日前就有內地外賣平台宣布開通福田口岸無人機航線，市民可在口岸附近用手機程式叫外賣，最快10分鐘便可在指定降落點取餐。今年2月，深圳「空中的士」完成首次跨城飛行，從深圳蛇口到珠海九洲港只需20分鐘，比單程兩個多小時的地面車程大為快捷。根據內地顧問公司估算，去年內地低空經濟規模達到5000億人民幣，2026年預料會超過1萬億人民幣。

海外方面，今年2月新加坡民航局及經濟發展局與韓國現代汽車集團下的eVTOL（電動垂直起降飛行器）公司簽署備忘錄，建立戰略合作伙伴關係；2022年英國政府亦批准建造長達265公里的「無人機高速公路」，讓無人機可快速來往不同市鎮。投資銀行摩根士丹利預測，「城市空中出行」（urban air mobility）的全球市場規模，2040年將達到1萬億美元，可見低空經濟所蘊含的巨大發展潛力。

至於本港，儘管建造業在監控工程進度、測繪、安全檢查等方面愈來愈多利用無人機輔助工作，惟其他商業活動以至民生層面，未見無人機廣泛應用。對比內地、歐洲等地方，香港在低空經濟的賽道上無疑見落後。如今特區政府明確提出設立「發展低空經濟工作組」，加大力度投入參與這個產業，預計明年初試行用無人機運載藥物、外賣、信件等物品，雖然起步較遲，但始終是有助經濟多元化、打造新增長引擎之舉，方向值得肯定。

發展本地特色活動

須保障安全及私隱

試驗應用無人機，首要因地制宜。本港市區人煙稠密、高樓林立，以人口密度看，香港每平方公里約有7000人，與深圳相若，但遠超東莞（約4200人）、廣州（約2500人）、珠海（約1400人）等內地大灣區城市。若要在港用無人機送外賣或其他物品，怎樣確保飛行途中不會發生食物甚至航空器自身墜下等意外，保障地面市民的安全，當局制訂試點計劃時，必須小心考慮。此外，《施政報告》提到將研究放寬「超視距飛行」限制，即可以在視線以外遠程操作無人機，意味操控者將更為依賴無人機的鏡頭去控制飛行，如何確保飛行器不會侵犯他人私隱，同樣是當局不能夠忽略的問題。

雖然在都市空間上有各種局限，然而本港三面環海的地理環境，有條件發展具香港特色的低空經濟活動。舉例說，於離島、新界東部、西貢等沿海低密度地方，可研究利用「空中的士」規劃鄉郊遊、生態遊航線，讓旅客有不同觀光體驗，藉低空經濟活動帶動旅遊業發展，另外亦可積極研究以無人機載貨運送物資。

除了本地境內試驗無人機項目，香港低空經濟另一重要發展方向，必然是謀劃建立與內地的跨境低空通道，進一步便利兩地物流運輸及人員往來 。位於北部都會區的港深創新及科技園，將是研究開通跨境低空通道的理想試點，加大發揮該地「一區兩園」的協同發展優勢；甚至可以創科園為橋頭堡，聯同深圳方面，一起構建由設備研發、飛行器製造及維修保養，以至人員培訓、場景應用和服務等涵蓋上中下游不同環節的產業鏈。當然，就發展跨境低空經濟，須考慮飛行器在兩地出入境、清關、執法規管以至保險等問題。特區政府應早日與內地相關部門溝通磋商，制訂可行方案。

認真研究制訂藍圖

忌官僚式按章辦事

疫後本地經濟復蘇不如預期，加上受地緣和環球政經不明朗因素影響，香港發展前路面對不少挑戰，特首早前就指出香港正處於「關鍵的經濟轉型期」，需發掘新增長點。近年官民提出過諸如「夜經濟」、「盛事經濟」、「演唱會經濟」、「熊貓經濟」等不同倡議，惟難以否認是，當中部分構思予人「雷聲大、雨點小」之感，甚至流於噱頭，未見認真全面籌劃。新一份《施政報告》公布成立由副財政司長領導的「發展低空經濟工作組」，公眾期望當局會深入研究，籌謀長遠策略，擬訂詳細的規劃藍圖。

過去10多年，香港錯過了不少發展機遇。2003年從內地來港在科技大學修讀電子與計算機工程學的汪滔，2006年選擇在深圳創立大疆無人機公司，如今已是全球市佔率逾七成的企業；2011年科技巨擘Google宣布斥資3億美元在將軍澳興建數據中心，惟兩年後放棄計劃，改為擴大在台灣及新加坡的規模等，這些都是香港失諸交臂的例子。

低空經濟靠新質生產力和新興產業驅動，具有新業態、新製造、新服務等特徵，可以預期在發展過程中會碰到跟現行法規不相容的問題，也會在實際操作、配套設施上面對各種阻礙，當局須與業界及各方持份者協調溝通，營造有利發展環境，若然官員抱持官僚態度，僅僅盯着本子辦事，而不積極從拆牆鬆綁、「識變應變求變」的角度出發，可以想像低空經濟將寸步難行，故此要推動低空經濟發展，政府在擔當監管者之外，同樣重要的是做好促進者角色。

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