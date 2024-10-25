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社評

社評：「機場城市」注新元素 政策配合影響成敗

【明報社評】《施政報告》提出打造世界領先「機場城市」新地標，政府將伙拍機管局，規劃機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣發展，新項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集等。「機場城市」是機管局近年大力倡導的概念，意即機場不再單純是乘搭飛機的運輸樞紐，而是緊密扣連周邊地區及其他產業，成為目的地本身。香港是國際航空樞紐，機場設施完善，地理位置亦有優勢，具備發展一流「機場城市」的條件，成功與否則要看具體發展規劃，政府須積極參與其中，並在政策上多作配合。

難靠商場套路撐大局

「機場城市」須特色賣點

今年施政報告在旅遊發展方面着墨不少，例如開拓生態旅客、發展盛事旅遊經濟、成立「發展旅遊熱點工作組」等，當中有關「賽馬旅遊」，以及「開拓中東旅客客源」提供阿拉伯語資訊的建議，更引起不少議論。相比之下，「發展世界領先機場城市」帶動高端商業、旅遊和休閒活動，則較少人談論。雖然有關內容歸入到施政報告「國際航空樞紐」章節，但其對本港旅遊業及產業多元化的潛在促進作用，理論上可能比很多措施更有力。

香港經濟需要升級轉型，發展「機場城市」正好符合這一改革大方向。早於2019年，機管局已提出「機場城市」的願景及發展藍圖，希望利用機場地理位置優勢，把握港珠澳大橋、機場三跑等基建項目以及大灣區融合帶來的機遇，一邊強化機場的國際航空樞紐功能，一邊落實將「城市機場」轉變為「機場城市」的新理念，為香港打造一個綜合不同商業活動和功能的新地標。隨着3年新冠疫情過去、機場三跑系統明年全面投入服務，現在確是時候加快推動相關轉型計劃。

為了配合「機場城市」建設，機管局提出一系列項目，包括興建自動駕駛運輸系統，分別接駁港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌市中心，以及佈局發展亞博館二期。近年亞博館已成為日韓等地不少紅星來港獻唱的場地，不少內地客也會為「睇騷」專程來港，即使啟德體育園明年啟用，亞博館「開騷」依然有其優勢，二期擴建值得投資。相比之下，作為「機場城市」核心的SKYCITY航天城，會否跳不出傳統大型商場的套路，反而更惹人關注。當本地消費市道低迷、內地客不再「爆買」，單靠航空城「食玩買」作招徠，是否能夠撐起「機場城市」，難免令人擔心。今次施政報告為「機場城市」發展注入新元素，設若能夠好好落實，確有機會確立「機場城市」的特色和賣點。

開設空運鮮活市集、設置遊艇港灣及配套設施，以及構建藝術產業生態圈，是當局嘗試為「機場城市」增值的3個亮點，成功與否，則要視乎業界及政府政策是否配合。先談空運鮮活市集。香港航空貨運量長居世界第一，每日有大量鮮活海產等經機場轉運，機場冷鏈（Cool Chain）設施完善，可以做到無縫冷鏈運輸。當局希望參考日本著名魚市場營運模式，發展空運鮮活市集，讓市民和旅客可以體驗海鮮拍賣及即場品嘗新鮮海鮮，聽起來的確相當吸引，但要成功落實，必須業界參與配合，當局應多聽業界意見，設法幫他們克服各種技術問題及障礙。

遊艇旅遊招豪客

軟硬配套須改善

香港旅遊業長期「重量不重質」，只求賺快錢。隨着內地旅客消費模式轉變，本港旅遊業必須致力求變，改革方向之一，當然是發展高增值旅遊。推動遊艇旅遊、構建藝術產業生態圈，無疑有助香港吸引高端旅客。亞洲經濟發展迅速，無論大灣區還是東亞區不少富豪都擁有豪華遊艇，若能將香港打造成「亞洲的摩納哥」，成為區內豪華及超級遊艇集中地，除了可以帶來一批消費力極高的旅客、提升香港國際旅遊形象，亦可帶旺與遊艇買賣、保險、維修等有關的專業服務行業。香港是區內主要的藝術品拍賣市場，擁有零關稅的交易優勢，「機場城市」提供場地儲存及拍賣藝術品，相信收藏家會受落。

香港作為亞洲遊艇樞紐歷史悠久，惟近年多方面都已經落後於競爭對手。以遊艇通關為例，新加坡作為東南亞遊艇交易中心，多年前已佈局「定點停靠，就近聯檢」新型口岸管理模式，船長只需提前預約時間，移民局人員就會在遊艇抵達或離開時，前往指定地點，為旅客辦理出入境通關手續。大灣區近年推動「遊艇自由行」，深圳也採取相似的遊艇通關模式，更會定期舉辦國際遊艇展。反觀香港，除了通關手續較為麻煩，遊艇泊位也嫌不足。當局選擇在「機場城市」增設遊艇泊位等設施，方便遊艇豪客轉乘，亦可突出香港作為國際航空樞紐的優勢，然而除了加強硬件設施，當局也要改善軟件配套，追上競爭對手。

以往香港奉行自由放任主義經濟， 一切交由市場決定，先有求後有供；近年特區政府思路終於有所轉變，強調積極作為，多講產業政策。經濟升級轉型，政策引導非常重要，創造供給去引領新需求，難免有失敗風險，但深圳等地成功經驗亦說明，發展活路就是這樣開拓出來，最重要是看準機遇及採取合適措施推動轉變。「機場城市」耗資雖大，但有機管局融資，亦可招標找發展商參與，分階段發展，財政問題理應可以解決，反而當局政策是否到位，各界是否識變、應變、懂變，才是「機場城市」能否為香港打開新局面的關鍵。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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