社評：興建展館介紹北都 選址切忌亂點鴛鴦

建館目的對象要清晰

選址須考慮機會成本

新一份《施政報告》提出，北都將逐漸進入收成期，未來5年會有約6萬個房屋單位落成入伙，當中包括約10條新公共屋邨；新田科技城首批用地會推出市場；新皇崗口岸大樓亦會落成。在第二個5年，新落成房屋單位將再增加約15萬個，並有逾千萬平方米總樓面面積作經濟用途。政府將預留用地，推動「北都大學教育城」、第三所醫學院及綜合醫教研醫院發展，另外又會試行「片區開放」模式，加快北都建設；河套港深創科園方面，當局稍後將發布發展綱要，提出創新政策，促進港深兩地園區人員、物資、資金和數據流通。

立法會本周討論新田科技城第一期第一階段工程撥款申請，涉款約300億元，當中包括動用約6億至7億元，在灣仔北海濱興建「大型建設計劃」展覽館，介紹北都及交椅洲人工島。根據發展局提交的文件，展館選址舊分域碼頭、演藝學院對面，地盤面積約5000平方米，初步建議樓高3至4層，總樓面面積約8000至1萬平方米，預計建造費約6億至7億元，明年動工，最快2027年啟用，展館會長期設置，並適時更新展覽內容。當局表示，興建獨立展館是聽取社會意見後決定，需要得體的展覽場地，灣仔北選址獲北都轄下推廣及公眾參與小組委員會支持；可是多名議員對選址和撥款申請安排都有保留。

北都發展由虛轉實，不少具體細節，的確值得詳細介紹，然而當局的建館提案及處理是否理想，又是另一回事。首先，在灣仔建館介紹本港未來大型建設計劃，本身就不應該跟北都其中一個發展項目（新田科技城）的撥款申請綑綁在一起，即使當局只為「省時」，但此舉的確容易令人有「蒙混過關」、逼立法機關「硬食」之感。現在當局因應議員意見，同意將新展館分拆為另一項目申請撥款，無疑合理得多。

當然，比起申請撥款安排，更需要討論的是建館提案本身，在考慮應否建設新館和選址之前，必須先搞清楚設館所為何事。放眼其他城市，以城市規劃和大型基建發展為主題的展覽館，並不鮮見。2017年，中央為了疏解北京的「非首都功能」、優化京津冀城市佈局，決定設立河北雄安新區。為了介紹這項國家「千年大計」，內地當局在雄安新區設立了「雄安新區規劃館」。香港方面，位於中環的展城館，是本港首個以城市規劃和大型基建發展為主題的展館，總面積約3200平方米。該館2樓不久前剛完成翻新，增添了不少多媒體互動展品和「打卡」位，其中一個新展區，正是重點介紹北都及人工島計劃。

展城館其中一個問題是面積小，難以更詳細介紹北都及人工島計劃。另覓較大展覽場地專門介紹，為展城館長遠「搬家」作好準備，亦無不可，問題在於選址。政府文件提到，新展館選址位處港島市中心，可以方便本地、內地和海外訪客，問題是選址鄰近金紫荊廣場，不等於新展館可以自動成為「打卡」熱點，吸引一般遊客參觀。事實上，展城館鄰近香港大會堂及港鐵站，附近也有摩天輪，位置相當優越，但不見得有多少市民和遊客特意前往參觀。

展城館入場人數長期低迷，每年度只有10多萬人次入場，大約相等於香港較出名博物館一個月入場人次，這不一定是館方不努力「爭人流」，而是這類展覽的性質，不易吸引普羅大眾和旅客。新展館同樣面臨此問題，即使展館落戶灣仔北兼規模更大，也無法保證吸引更多人流；如果經常都是「小貓三四隻」，只會令人覺得大而無當，沒有善用灣仔北海濱這幅地皮。

招商引資留印象

落戶北都更合理

有意見認為，政府耗資6億元興建新展館，金額不算大，然而當局必須考慮機會成本，新館選址所在是灣仔黃金地段，用在其他方面，效益可能更高。如果當局建館主要目的是招商引資，讓各地政商界精英了解北都發展大計，選址北都其實更佳，畢竟聞名不如見面，親臨北都觀看，對照展覽所述的發展規劃，印象可能更深刻。北都發展先於人工島，新展館以介紹北都為重點，亦屬自然。正如北京推動雄安新區建設，展館不是設在北京而是雄安新區；重點介紹北都的展館，設在北都也很合情合理。去年施政報告提出設立博物館，介紹國家發展和成就，暫時選址仍未有着落，灣仔北海濱地皮是一個選項，只是面積仍嫌太小，未必足以展示國家眾多成就，最終可能要選擇落戶北都。從吸引遊人的角度，當局不妨考慮讓構思中的「流行文化館」落戶於灣仔北海濱，效果相信更佳。

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