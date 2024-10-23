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社評

社評：確保啟用萬無一失 體育園測試不嫌多

【明報社評】啟德體育園定於明年首季正式啟用，周日（27日）將迎來首場測試賽，當局會安排約千人進場，測試部分場地設施。啟德體育園主場館可容納5萬人，是本港市區多年未見的大型新地標，有助促進本港文娛體育產業發展，鞏固「盛事之都」地位，明年開幕後先有國際七欖賽事，後有外國樂隊大型演唱會，當局必須確保遠道而來的遊客有良好體驗，事前測試準備寧多莫少，疏散人潮方案不過是其中一環，還有很多配套需要做足。當局應該多從用家需要而非管理者的角度考慮問題，務求將盛事效益最大化，帶動相關行業及地區經濟。

周日測試賽小試牛刀

人潮疏散安排待考驗

啟德體育園設有3個場館，分別是可容納5000人的青年運動場（公眾運動場）、1萬人的體藝館（室內體育館），以及5萬人的主場館。周日的測試賽，乃是一場本地足球乙組聯賽，定於青年運動場舉行，只限受邀者入場，為數約1000人，目標是測試場地。文體旅局長楊潤雄表示，預料當日大部分觀眾都是乘搭港鐵前往運動場，當局已要求啟德體育園公司做好有關行人設施和環境改善工作，確保試業暢順，港鐵會就鄰近宋皇臺站和啟德站的運作安排做準備。

香港市區已有很多年沒有大型新地標落成，雖然前年啟用的西九故宮博物館，也是重要地標建築，然而設施可容納的人數，始終無法跟啟德體育園相比。對本港體育、文化及旅遊產業而言，啟德體育園更是非常重要的硬件，未來不少大型體育盛事及演唱會，相信都會在啟德體育園舉行，日後它能否成為香港一張熠熠生輝的名片，就像東京巨蛋之於日本那樣，就要看當局的本事。

根據政府說法，目前已有50多個團體表示有興趣在體育園辦活動，現已確定會於主場館舉行的盛事，包括明年3月底國際七人欖球賽，以及緊接其後的英國著名樂隊Coldplay演唱會。以這兩項活動的號召力，加上體育園的新鮮感，屆時可望高朋滿座。現在距離啟德體育園正式啟用只有數月時間，政府必須及早籌謀，確保屆時一切運作暢順，既不會鬧出嚴重漏水等笑話，也不會有觀眾和遊客因為設施配套不周而怨聲載道。

啟德體育園的交通配套，一直是外界擔心的問題，周日首度試業只有約千人受邀入場，疏散人潮壓力當然不大，相信要到日後舉行更大型測試活動才見真章。根據網上地圖資料，由體育園步行往港鐵宋皇臺站或啟德站，分別需要14鐘分及16分鐘，跟現時由香港政府大球場步行往銅鑼灣站或天后站，相差不大，然而大球場畢竟有超過半世紀歷史，市民對周邊交通也相當熟悉；體育園坐落啟德，屬於相對新的發展區，目前還有多個公屋及居屋地盤，分隔體育園與鄰近地區道路，清晰的指示和良好的道路體驗，無論對本地觀眾和外來旅客都非常重要。

當局透露，今次足球測試賽之後，還會在體藝館及主場館分別舉辦測試賽，檢視售票及進場等情况，當局亦會多做人流疏散及管理演練，預料體育園正式開幕前，演練加上測試賽牽涉的總人數將超過10萬。當然，演練的設計，絕對可以影響測試效果及準確度，而現實往往也會發生意料之外情况，就如英文俗語所言，凡是可能會出錯的事情，都一定會出錯。舉例說，宋皇臺站和啟德站均屬屯馬線，萬一盛事舉行期間，屯馬線發生事故，導致港鐵服務受阻或延誤，便有可能嚴重影響人潮疏散。雖然步行往鑽石山站或彩虹站，理論上是一個應變選項，但路程遙遠，一定給入場觀眾和旅客留下極差印象。當局應積極研究利用海路（例如九龍城碼頭）疏散人潮的可能性，避免過度依賴鐵路。

多從用家角度考慮問題

積極帶動周邊地區轉型

對本地觀眾和外來遊客而言，體育園交通配套，不過是影響體驗的一環。當局應借鑑其他地方的成功經驗，多從入場人士需要而非方便管理的角度考慮問題。舉例說，一個坐滿5萬人的場館，必須處理好各式各樣的排隊安排，既要有非常充足的洗手間設施，也要有價錢合理兼選擇多元的飲食及紀念品攤檔，當局應爭取比現時香港大球場做得更好。另外，當局亦須思考如何將體育園盛事與周邊地區發展有機結合，做到互惠互利，既方便入場人士，又能為周邊地區帶來更多商機及生意。

減少體育園散場交通壓力，方法之一就是鼓勵觀眾在活動結束後，留在周邊地區消費，例如到九龍城和土瓜灣消遣，然而區內配套是否足以支持，又是另一疑問。舉例說，以往不少「七欖」外籍觀眾都喜歡看完賽事後，光顧銅鑼灣及灣仔區一帶酒吧，日後換了在體育園舉行，如何滿足這批觀眾的需要，便需要跟酒吧業界商量。另一方面，區內商戶雖然看到體育園所帶來的潛在商機，但也可能擔心大型盛事不定期，生意缺乏保障。《施政報告》提出由政務司長領導「啟德體育園跨部門工作小組」，與園方攜手制定吸引大型賽事表演來港的策略，亦會考慮九龍城及土瓜灣區轉型的問題，期望當局可以多聽持份者意見，發揮牽頭作用，為本港旅遊業及兩區發展注入更大動力。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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