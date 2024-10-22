社評：黃金交易中心樂觀其成 訂路線圖對接內地市場

國際金融中心多元化

推動商品交易有可為

三中全會支持香港鞏固提升「三大中心」地位，施政報告提出的因應措施，包括構建國際黃金交易中心及大宗商品交易生態圈。財政司長陳茂波撰文指出，大宗商品交易背後牽動着一條很長的產業鏈條，衍生大量風險管理和對冲的金融服務需求，能為航運、貿易等行業注入新動力，香港實金交易增長空間很大，現時日均約1億美元的交易量有潛力倍增。政府計劃先在香港增加黃金倉貯設施，並加速擴大相關配套業務，逐步搭建完整生態圈，財庫局將成立包括業內人士的工作小組，擬定發展方案。

香港黃金交易市場發展歷史悠久，上世紀80年代，香港期貨交易所（前稱香港商品交易所）已提供包括黃金期貨在內的商品期貨交易，當時黃金期貨是在交易大堂以喊價形式進行，並以實物交收，只是後來交易不斷萎縮，及至1990年代，更跟其他大宗商品一起停止交易，直至2008年，港交所才重新推出黃金期貨合約。放眼其他國際金融中心，紐約除了主板及納斯達克交易所，大宗商品、債券等市場皆非常蓬勃，至於倫敦和新加坡也相當多元；反觀香港，基本就只得股票市場，其他金融投資工具都缺乏參與者。

長期以來，香港市場對大宗商品交易和期貨等都不熱中，一大原因是炒股太好賺，當局也滿足於現狀，缺乏積極開拓大宗商品市場的意欲。一方面，香港1980、90年代轉型為以服務業為主的城市，全面去工業化下，本地對大宗商品及相關衍生工具的需求很少；另一方面，香港雖有完善物流服務，惟受高地價高樓價等因素影響，各方對動用大片土地作為大宗商品倉貯設施，顯然也缺乏興趣。

時移世易，隨着香港融入國家發展大局，積極參與大灣區和一帶一路發展，發展大宗商品市場的天時、地利、人和條件已然具備。世界百年不遇變局，國際關係緊張，地區衝突頻仍，黃金作為避險資產，不乏投資者垂青；另外，美國過去10多年大舉印鈔，近年又一再把美元武器化，亦促使多國增加黃金儲備比重，加快去美元化。過去數年，國際現貨金價升了超過一倍，創下歷史新高。俄烏戰爭爆發後，美國扣押俄羅斯儲存於美國的黃金；早前印度要求從美國運回數百噸黃金儲備，又遭美方拒絕。事態更令不少國家意識到，有必要將黃金儲存於不同地區，絕不能只放在美英。

目前倫敦、紐約及上海是世界三大黃金巿場，惟論市場份額，倫敦及紐約兩地合計已佔全球黃金交易量近九成。中國是世上其中一個黃金儲備最多的國家，香港作為國家對外重要門戶兼最國際化城市，發展黃金交易中心，除了有助強化香港國際金融中心地位，對國家更有重要戰略意義。雖然現時黃金交易愈益多元化，包括有紙黃金等投資工具，但始終需要實物支撐。目前本港最大金庫設於機場禁區，容量只得150噸，瀕臨飽和，比起新加坡最新興建的黃金倉庫500噸容量，更是少了一大截。機管局昨天表示將展開擴建工程，先將現有設施容量增至200噸，並會分階段增至最高1000噸。期望當局急起直追，盡快落實擴容計劃，為構建黃金交易中心打好基礎。

當今大宗商品交易集中於歐美進行。儘管中國是多種大宗商品的最大消耗國，但對定價卻缺乏影響力，就算賣方來自亞洲「一帶一路」國家，雙方交易依然要依賴倫敦、紐約和芝加哥交易所提供的標準合約，跨時區交易，結算貨幣亦要以美元為單位。雖然現時本港只佔大宗商品潛在市場不足1%，但長遠來看，如果香港能夠形成大宗商品交易生態圈、推動以人民幣結算的商品期貨產品，對國家將有莫大裨益，不僅可促進人民幣國際化，也有助內地爭取定價權，香港也可以真正成為與紐約和倫敦鼎足而三的全方位國際金融中心。

融入國家發展大局

跳出「香港本位」框框

建構國際黃金交易中心及大宗商品交易生態圈，不單是香港的事，也是國家的事。這是香港融入國家發展大局一項重大計劃，只要跳出「香港本位」框框去思考，很多問題都可以迎刃而解。舉例說，大宗商品實貨交割牽涉倉庫儲存，香港依然要面對土地成本這一制約因素，但香港可以跟其他大灣區城市合作，商品於香港交易，實貨交割則在大灣區其他地方進行。背靠國家聯通世界，乃是香港最大優勢，建構國際黃金交易中心，當局必須盡快完成各項軟硬件配套，包括倉貯設施和交易框架，同時也要及早開展與內地黃金市場對接的工作，期待財庫局即將成立的工作小組，可以盡快擬定具體發展路線圖及時間表，爭取在數年之內，形成一個初具規模的黃金交易市場，並能跟內地黃金商品市場實現互聯互通。

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