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社評

社評：朝鮮半島局勢再度緊張 外部勢力切勿火上澆油

【明報社評】朝鮮半島一夜之間又掉進火藥桶，朝鮮與韓國就無人機侵擾問題大動干戈，雙方從口水戰到開槍示警劍拔弩張。朝韓互掐並不新鮮，但歷來都是因為外部勢力介入而使情况惡化，最新的發展是指控朝鮮將派軍參與俄烏衝突，問題就更加複雜，必然會牽動整個國際局勢。雖然朝鮮半島熱戰有一觸即發之苗頭，但只要俄羅斯和美國保持克制，不在火上澆油，相信朝鮮半島還是有可能會平靜下來。國家主席習近平即將與俄羅斯總統普京會晤，應該會在勸喻節制方面發揮中國的作用。

韓國無人機滲透到平壤

引發朝鮮軍事行動升級

觸發局勢急轉直下的是，平壤上空發現無人機在散發反朝鮮的傳單，朝鮮後來證實無人機是由韓國軍方操控的。對於朝鮮當局而言，這是非同小可的事情，因為無人機可以在毫不察覺的情况下滲透到平壤，這次是散發傳單，下次有可能攜帶武器發動攻擊。朝鮮立即採取行動，炸毁韓朝軍事分界線朝鮮一方的通道，韓國軍隊在監測到情况下，鳴槍示警。朝鮮此一舉動，很明顯是要用武力告訴韓國，朝韓之間的「聯繫通道」不復存在。

朝鮮還立即修改憲法，將韓國定義為敵對國家，並且發動徵兵，兩天內有140萬人請纓入伍。朝鮮人民軍總參謀部發出作戰預備指示，要求炮兵部隊做好全面射擊準備。韓國一方也不甘示弱，國防部表示，若韓國國民受到危害，「朝鮮政權將終結」。

朝鮮半島從來不太平，近年朝鮮不停發射各種遠近射程的導彈，韓國與美國的聯合軍事演習今年有48次，數量是去年的一倍。朝鮮最近更出「奇招」，三番四次向韓國放飛「垃圾氣球」，韓國向朝鮮發射無人機，也不是第一次。本來這些你來我往的「子彈亂飛」，已經成為常態化；然而，韓朝兩方各自引入外部勢力，不但會令緊張局勢升級，若然失控，還會變成韓朝兩方背後力量的直接交鋒，問題就會更加複雜。

韓國在國防方面依賴美國保護，目前美國在韓國駐軍人數達到28,500。朝鮮近年與俄羅斯關係加強，原因是俄羅斯在與烏克蘭的衝突中陷入泥沼，需要武器彈藥，也需要有生力量，普京總統今年6月親自訪問朝鮮，相信是就此問題與朝鮮領導人磋商。雙方還簽署《俄朝全面戰略伙伴關係條約》，其中條款包括，其中一方遭受侵略時，另一方將提供軍事援助。「平壤無人機事件」發生後，普京立即向國家杜馬（國會）提交申請，批准該條約生效。

被認為是朝鮮第二號人物、金正恩的妹妹金與正發出嚴厲警告，若核保國的主權被美國馴養的勢力侵害，那麼其主人應當負責。朝鮮擁有核武，警告是衝着美國。這個「核警告」是否虛張聲勢，相信不可能被驗證，因為一旦陷入核武戰爭，全球也無完卵。但令到朝鮮半島問題國際化，卻添新元素。

韓國情報部門根據衛星監測發現，有朝鮮軍隊被運到俄羅斯遠東的海參崴基地，而烏克蘭又稱，發現有朝鮮軍事人員在俄烏衝突現場，兩者聯繫起來，不禁令人聯想，俄羅斯將引入朝鮮軍隊參與俄烏衝突戰鬥。雖然一切有待證實，但相信美國已經在評估及謀算，一旦證實朝鮮派兵參戰將如何應對，具體做法不好猜測，但美俄對抗升級應是在所難免。

朝鮮兵一旦在俄烏衝突參戰

美國俄羅斯對抗升級亦難免

美國也沒有坐等事態發展才動手，上周三宣布，將會與日本、英法德等8個國家，成立一個監察小組，審視聯合國制裁朝鮮措施的落實情况，表面上看是「小打小鬧」的事情，但微妙的變化是，美國撇開了原來由聯合國組成的監察小組。背後原因很簡單，俄羅斯是聯合國安理會常任國，可以行使一票否決，美國要繞過聯合國，漠視以規則為基礎的國際秩序而「另起爐灶」。

朝鮮半島局勢，足以牽動國際局勢變化，這才是令人擔憂的地方。此刻正值美國大選進入如火如荼階段，一切本該可以冷靜處理的事情，也有可能因為競選雙方要表達比對方更強硬而「走火入魔」。現在唯一能夠冷靜的，看來只有中國。

其實，朝鮮半島以外勢力最不該冷靜的是中國，因為朝鮮半島一旦再次陷入熱戰，中國作為近鄰，受到的傷害比千里之外的美國和俄羅斯大得多。當然，有理由相信，除非美軍再次壓境鴨綠江，否則，中國像1950年代派志願軍支援朝鮮的可能極低。所以，勸和促談的外交政策，也將會應用到朝鮮半島衝突。金磚國家組織周二在俄羅斯喀山召開，國家主席習近平將會與俄羅斯總統普京會晤，到時如何跟他曉以微言大義，不妨拭目觀之。

朝鮮半島衝突的成因複雜，但後果嚴重，目前最應該做的，是美國和俄羅斯保持克制，切莫推波助瀾，在本已一觸即發的火藥桶上燃點引線。這個地球刻下已經有俄烏衝突和以巴戰爭，經不起在朝鮮半島加上一場兵戎相見，美國和俄羅斯為了少添一條戰線，也應該促成朝韓化干戈為玉帛。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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