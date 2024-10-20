社評：巴黎車展中歐交鋒 展現產業創新路徑

歐盟發動關稅戰

無阻華車企西進

今年巴黎車展10月14日揭幕，在此之前，歐盟27個成員國在10月4日投票通過額外對中國電動車徵收高達35%反補貼稅，若中歐雙方在11月4日之前無法達成協議，新關稅就將生效。法國是歐盟內主張加徵關稅的領頭羊。中國車企在不利的市場環境中主動出擊，突顯了對產品競爭力有足夠信心。這種自信體現於參展的中國車企並非單純走低價路線，而是放眼高端電動車市場，希望用品質和技術實力在歐洲市場取得突破。

汽車是反映一國綜合國力重要指標之一。中國在傳統汽車製造領域遠遠落後於西方國家，卻憑藉電動車迅猛發展，實現「彎道超車」，去年超越日本成為全球最大汽車出口國。中國汽車工業崛起觸動了發達國家神經。美國率先築起貿易壁壘，封殺中國電動車在美國的市場空間。歐盟經過長達13個月的調查後，認定中國電動車「損害歐洲汽車產業利益」，然而歐盟針對中國電動車的指控，包括對研發作財政援助及提供購車補貼等，卻是歐盟成員自身也實行的措施，法國就為電動車買家提供了高達7000歐元補貼，但同時將中國品牌排除在外。此類做法使得歐盟對中國電動車加徵反補貼稅顯得自相矛盾，表面說辭是維護公平競爭，實際上是推行貿易保護主義。

事實上，歐盟內部對是否向中國電動車加徵關稅充滿分歧，德國在月初便投下了反對票，鑑於德國是中國電動車在歐洲最大客戶，佔比近15%，這一立場尤為引人注目。歐盟作為全球氣候治理長期倡導者，也是推動電動車普及最為積極的地區之一，去年更通過了到2035年全面禁止燃油私家車及小型客貨車銷售的法規。可是歐洲汽車業的產業結構調整，並未跟上這項政策目標，傳統汽車製造優勢，難以直接轉化為電動汽車生產的優勢，反倒成為創新阻力。電動車由電池提供動力，而目前掌握這一關鍵技術及生產能力的並非傳統工業強國，而是中國。

本世紀初中國「十五」規劃，錨定電動車研發，近年開花結果。中國電動車成功之道，在於構建了完整的產業生態，涵蓋電池生產、智能駕駛、通訊技術以及充電樁網絡等基礎設施的全面佈局。有效的宏觀產業政策，與十多億人口支撐的龐大市場相結合，為中國電動車產業發展提供了堅實根基，只是西方世界太習慣沿用其傳統理論框架，靜態評估中國發展，例如認定中國制度「不夠包容開放」，無法「有效鼓勵創新」，經濟發展終必不可持續，云云，卻忽視了中國在制度、科技等不同層面持續推進的變革與創新實踐，導致諸多誤判誤讀。產業政策的回歸，正是一例。

歐美反向抄中國

產業政策去污名

西方主流經濟學視市場為資源配置的決定性因素，由國家（政府）主導的產業政策，往往被扣上干擾破壞市場的帽子，美國更是長期在意識形態上強烈排斥產業政策。冷戰結束後，新自由主義經濟定於一尊，產業政策更一度被全盤否定，然而任何經濟理論分析框架，都必須接受現實驗證，以及能夠有效解釋現實。隨着中國在多個重要工業領域逐一取得革命突破，西方也不得不重新認識產業政策的力量，就連國際貨幣基金組織旗下的經濟學家，現時也在討論「產業政策的回歸」。中國改變世界，可不僅止於政治經濟層面，還包括思想理論層面。

去年4月，美國國家安全顧問蘇利文公開表明，美國需要摒棄「過於簡單化的市場效率」教條，採取產業政策以應對美國面對的挑戰。歐洲方面也在作出調整，但在回應中國電動車挑戰上所呈現的內部張力，突顯歐洲面對雙重難題：一方面，在缺乏足夠地緣政治及經濟抗衡籌碼下，以粗暴政治手法阻擋中國電動車擴大版圖，不過是殺敵一千自損八百的自戕行為，無助於提振歐洲自身經濟表現；另一方面，歐洲若要解決自身創新能力不足的問題、推進經濟轉型，當下最快捷徑，其實是從技術研發到生產製造各個產業鏈環節，加強與中國合作。歐洲多間大車廠反對加徵汽車關稅措施，與此不無關係。

以往香港也是長期奉行經濟自由放任主義，缺乏產業規劃。當下香港要推動經濟轉型、融入國家發展大局，產業政策終得到較多重視，特區政府也表示，產業導向將成為香港未來發展新亮點。經濟轉型的本質就是經濟結構改革，明確特定產業對經濟發展的核心價值，積極創造條件、優化資源配置以促進相關產業壯大，是推動經濟轉型不可或缺的重要路徑。以電動車產業為例，香港已成功吸引產業鏈裏的一些關鍵企業落戶，如何進一步激活產業生態，形成良性協同發展，正是香港需要深入探討的課題。

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