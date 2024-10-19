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社評

社評：簡樸房改革邁步 「告別劏房」路仍長

【明報社評】政府去年設立「解決劏房問題」工作組，經過1年研究，新一份《施政報告》提出了具體規管方案，為解決「揪心的住房問題」，踏出重要第一步。本港劏房數量龐大，居住了逾21萬人，問題盤根錯節，取締劣質劏房無法一蹴而就，只能有序逐步推行，過程中當局需謹慎處理劣質劏房戶的安置調遷；即使將來所有「劣質劏房」消失，只有符合政府規定的「簡樸房」，也不代表本港「不適切居所問題」就此一勞永逸解決。政府需要持之以恆，興建各類資助房屋，解決基層市民居住問題。

取締劣質劏房用意雖好

政府須留意理想與現實

根據政府統計處2021年調查，本港劏房單位達10.8萬個，人均居所面積中位數僅為6平方米（約65平方呎）。香港公營房屋不足，很多市民也無力承擔高昂的私人樓宇租金，劏房這類狹小居所，正是這一社會現實下的產物。縱使部分劏房環境惡劣，例如睡牀旁邊就是馬桶，或需要於廁所內煮食，然而為求「有瓦遮頭」、有個棲身之所，不少基層市民都只能夠無奈忍受。

如今政府明確提出規管劏房，訂立居住環境最低標準，做法值得肯定。將來業主若要經營及出租合規分間單位（即「簡樸房」），單位面積必須不小於8平方米（約86平方呎）、有窗戶及獨立廁所、廁所之外需有獨立鋅盤、獨立火警偵測器、居所結構符合《建築物條例》等，另外，單位亦須經專業人士認證。有關標準將取締目前市場部分空間過於狹窄、衛生惡劣、存在消防隱患的劣質劏房單位，一定程度上有助改善劏房戶居住狀况。

就合規分間單位的最低面積而言，當局決定以8平方米劃線，估計有3萬多個單位不達標。以劏房住戶平均人數2人估算，規管措施將影響6萬多名居民。觀乎早前有官員表示考慮最低面積定於7至10平方米之間，今次決定大概算是中間落墨，以免一出手即取締大批劏房，令大量住戶短時間內需另覓住處。

隨着元朗、牛頭角等地的簡約公屋明年起陸續建成入伙，連同屯門、啟德、馬鞍山等項目，可提供總共3萬個單位，再加上由非政府機構營運的過渡房屋供應逾2.1萬個單位，理論上可以發揮安置原有劣質劏房住戶的作用，然而必須指出是，本港劏房存在多年，一直不乏租客，反映此類分間單位雖然環境欠佳，但部分基層市民對它們確有實際需求。舉例說，家居地點方便上下班、減少通勤舟車勞頓時間，往往是不少打工仔選擇棲身市區劏房的原因。統計處數字顯示，有三成劏房居民的工作地點與居住地區，屬於同一區，高於全港人口比例（17.4%）。另外目前有超過六成劏房戶位於九龍區，尤其集中於油尖旺、深水埗、九龍城，若要搬到遠離市區的過渡房屋或簡約公屋，恐怕並非所有劏房戶都願意。

另一個跟取締劣質劏房有關的「理想與現實」問題，是新政策對租金的潛在影響。理論上，政府取締3萬個劣質劏房之餘，同時將原來的住戶「全數」安置到簡約公屋等，分間房供應與需求同步減少了，對價格（租金）水平的影響「不應」太大，然而現實可以是另一回事。一方面，不少業主需投入資金改裝單位，以符合「簡樸房」標準；另一方面，由於「簡樸房」面積大了，業主可以分間的單位數目難免減少，為保持原來利潤水平，不排除他們會選擇加租。羊毛出在羊身上，有劏房戶憂慮新政策下「愈搬愈差兼愈貴」，並非不可理解。當局在取締劣質劏房過程中，必須密切留意市場變化，顧及居民實際需求，以免他們承受更沉重的房租和生活負擔，甚至流離失所。

劏房問題纏繞香港社會多年。港澳辦主任夏寶龍於2021年一個研討會上，提及對未來香港的期盼，其中包括「現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、籠屋」。特區政府在今年《施政報告》表明以立法方式取締劣質劏房，制訂合規的「簡樸房」出租制度，展示解決此「老大難」問題的決心，不過另一方面，新政策亦意味着，這類面積偏狹的分間單位，將合法地長期存在，成為本港房屋市場其中一種住宅類型。目前政府提出的「簡樸房」標準，雖比劣質劏房好一些，但跟真正的適切居所，毫無疑問仍有一段距離。單就居所最低面積而言，8平方米不僅不及現時公屋約14平方米的1至2人標準單位，甚至還不及規劃署《香港規劃標準與準則》內的12.5平方米標準私家車泊位。

「簡樸房」變長期存在

標準要求須與時並進

日前《施政報告》房屋措施記者會上，財政司副司長、解決劏房問題工作組組長黃偉綸強調，政府並非透過「改名」去解決劏房問題，「簡樸房」可以反映單位「簡單、樸實」及經認證。現時劏房未能表達有關單位是否符合標準，帶有負面意味，惟無可否認，在很多人眼中，「簡樸房」雖無劏房之名，但按現階段的規格來看，並未脫劏房之實。倘若接受分間單位長期合法存在於本港房屋市場，那麼政府未來就有必要因應社會發展和公眾期望，不時檢討和調整「簡樸房」標準要求，包括最低居所面積、通風衛生條件等，以至考慮設定最低人均面積及起始租金，加強對弱勢基層「簡樸房」住戶的保障。要真正達到告別劏房的目標，特區政府尚有一段長路要走。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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