社評：警察執法保安良 害群之馬嚴懲治

露宿者被「屈」藏毒

六警判刑罪應得

通州街公園多年來一直是露宿者聚集地，現場搭建了不少帳篷，保守估計至少有數十名露宿者棲身公園，有人更自言在公園露宿了10年以上。雖然外界對露宿者有很多負面標籤，例如認為露宿者窮兇極惡、藏污納垢甚至吸毒，然而有協助通州街公園露宿者的社工表示，不少露宿者其實待人友善，公園每天早上也有清潔工人打掃，如不清楚現場物品是否屬於露宿者，工人通常都會先向現場露宿者了解，確定無人認領，才會清除。

今次案件事主「阿十」，事發時正是其中一名在通州街公園生活的露宿者，至於涉案警員則有 8人。根據庭上披露的案情， 2020年2月，涉案8名警員兩度到通州街公園執行掃毒行動，事主「阿十」懷疑被人毆打及砸爛家當，其間有在場警員試圖遮掩鏡頭，其後警員聲稱找到屬於「阿十」的毒品，將他拘捕。翌月有人投訴警員損毁露宿者財物，警方調查始揭發事件。案中8名警員分別被控襲擊和意圖妨礙司法公正，當中兩名被告審訊後獲判無罪，另外6人則因妨礙司法公正罪名成立，昨天判監25個月至37個月不等。警務處長蕭澤頤早前回應涉案6名警員定罪一事，強調警隊非常重視人員操守，任何人違法違紀，一定不偏不倚處理。

露宿者是社會最低層兼最弱勢的一群，不少人對他們存有成見，常常投以不信任的目光，然而警方執法必須摒棄成見，依法辦事。案中各被告不僅沒有履行保護市民生命財產的職責，反而濫用職權，揑造證據「砌生豬肉」。被告警員聲稱是在「阿十」手持的黑色膠盒內發現毒品，惟現場閉路電視畫面卻顯示，警員制服事主時，事主手上並無任何東西，反而是涉案警員在搜查另一帳幕後，拿出一件白色物件，並將內裏疑為毒品的東西，放入「阿十」帳幕範圍內一個黑色容器內。法官昨天判刑時更稱，6名定罪被告並非單獨犯案，而是互相配合，在警員記事冊寫下虛假指控，誣告無辜市民，他們的行為不僅令警隊蒙羞，也打擊了公眾對司法制度及警隊公正性的信心。

辯方求情時，一再堅稱「阿十」未有撤回招認「藏毒」，隱然仍想否認有「砌生豬肉」，法官則認為「阿十」被誣告後，不再協助警方。「阿十」沒有撤回招認，的確很有可能只是因為他已經不再信警方會給他一個公道，辯方的說法，令人懷疑被告是否真有悔意，同時亦折射了露宿者的弱勢處境和無力感。至於案中被控毆打及刑毀的兩名警員，因為證據不足得以脫罪，惟根據庭上播放的閉路電視片段，當時確有警員翻動及擊打現場物品，問題是「阿十」開審前已不幸過身，未能出庭作證，其他在場人士也無法確切證明，被砸爛的物品一定是「阿十」的家當，而非遭人棄置的垃圾雜物。無論如何，今次6警判刑，算是還了「阿十」一個清白，期望日後不會再發生同類事件。

撫平警民關係需時間

莫讓害群之馬損信任

今年以來，先後有多名警員涉嫌違法被捕，移交法庭審理，部分案件更相當矚目，例如有警司涉嫌多次非禮女警同袍現正受審；有女總督察醉酒不檢大鬧醫院罪成；有休班警駕車撞傷途人後游說當事人勿報警，妨礙司法公正罪成；有警長疑搭上女線人，串謀販運值1600萬查案所得冰毒，重囚23年10個月；有男警涉向強姦案疑犯訛稱事主願和解，索款6萬元，被控行為失當提堂，等等。當然，全港警員人數超過2.7萬，害群之馬僅屬一小撮人，外界不應以偏概全，否定警方的付出與貢獻，然而一再有警員捲入節情令人瞠目結舌的案件，的確有損警隊形象。

反修例風暴嚴重破壞警民關係，經過警方近年努力，警民關係無疑有所緩和，然而社會心理狀態還是比較複雜。早前法庭裁定3名年齡介乎26至32歲男子，在去年4月九龍城潑水節期間，作出超越活動可接受標準的行為，蓄意向在場警員射水，裁定襲警罪成，事件正正折射了這種情况。目前警隊職位空缺率為18%，是其中一個空缺率明顯偏高的政府部門，有警界人士亦承認，即使現在警察薪酬福利各方面條件都比以前好，但對警察這個職業感興趣的人確實少了。涉警嚴重案件損害公眾對警隊的信任，警方必須確保警員律己以嚴，為民請命。以往當局會交代正規警務人員被捕的數字，根據保安局資料，2018至 2022年分別有45、24、45、37及42名警員涉案被捕，惟自從去年5月之後，當局再無交代相關數字，外界不肯定這兩年被捕警員有否顯著上升，政府應定期發布相關資料，保持透明度。

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