社評：頂層規劃推改革 付諸實行須決心

告別劣質劏房現曙光

鞏固三大中心提策略

新一份施政報告，以「齊改革同發展 惠民生建未來」為主題。特首李家超昨天闡述施政理念，形容2024年是安全獲得保障、由治及興的時期，政府施政目標是以市民為中心、以經濟做主軸、以發展改善民生，又強調改革求變只有「進行式」，沒有停止的時候，有嚴重缺失的部分要撥亂反正，同時亦要設法突破瓶頸、彌補短板、清除障礙。

香港既要面對眼前經濟困難，亦要謀劃長遠，推動經濟轉型，今年報告在這兩方面的着墨相當多。當然，對一般市民而言，最貼身的始終是民生問題，當中又以房屋問題最為突出，有人關心樓價，有人關注劏房問題。新一份施政報告提出，放寬物業按揭成數上限至七成，供款與入息比率上限則調整為五成 ，另外又優化「新資本投資者入境計劃」，將購買豪宅計入其中，凡此種種，皆對樓市有支持作用，鑑於現時發展商仍有大量貨尾單位在手，相信短期內也未至於令樓價急飈。劏房問題方面，當局以面積8平方米等標準劃界，為劣質劏房下定義，爭取明年內完成立法，也是重要一步，期望當局可以早日落實推行，以免夜長夢多。隨着公營房屋未來陸續增加，當局提出調整公私營房屋及居屋「綠白表」比例、完善置業階梯，大方向亦正確。

過去一年，本港消費市道疲弱，中小企也面臨相當大的經營壓力。施政報告提到，特區政府已向中央提出恢復深圳「一簽多行 」，以及擴大「一周一行 」個人遊簽注政策試點城市範圍，另外又重推「還息不還本」融資擔保安排等，雖然不足以根本扭轉零售業及中小企面對的困境，但多少可以起到短期支援作用。當然，長遠而言，香港必須致力經濟轉型，推動產業多元化，發展新質生產力，才能有更大的發展空間。中央支持香港打造國際高端人才集聚高地，鞏固提升香港國際金融、航運及貿易中心地位，今年施政報告提出的不少構思和主張，皆與此有關。

香港謀發展，必須融入國家發展大局，發揮自身所長，貢獻國家所需。鞏固「三大中心」地位，香港除了做大做強現有業務，亦須建立新增長點。施政報告提出構建國際黃金交易中心，是其中一個重要新猷，可以帶動投資交易、衍生產品、保險、倉貯、貿易和物流服務等相關產業鏈發展，對國家更有重大戰略意義。世界百年不遇變局，大國博弈激烈，去美元化趨勢近年備受關注，一些經濟學者甚至認為，長遠有回到金本位制度的可能。外界普遍相信，中國是現時世上其中一個黃金儲備最多的國家，然而當今世界兩大黃金交易中心，卻在紐約和倫敦。雖然現在上海也有黃金交易所，然而香港作為國際金融中心，只要自己爭氣，實有機會在這方面大展拳腳，成為國家的離岸黃金交易中心。

香港要改革，特區政府必須負起推動角色。新一份施政報告提出成立多個委員會和工作組，包括由特首親自領導的「融入國家發展大局督導組」，以及教育科技人才委員會、發展低空經濟工作組、發展旅遊熱點工作組、促進銀髮經濟工作組，另外又準備發表多份發展藍圖或綱領，包括年底出台的《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》、《文藝創意產業發展藍圖》、《香港旅遊業發展藍圖2.0》等，突顯當局意識到需要從頂層建設入手，加強跨部門跨政策統籌，做好規劃、部署及督導工作。因應創科發展需要官商學多方面緊密配合，當局提出成立「香港新型工業發展聯盟」，促進「政、產、學、研、投」協作，另外又投入百億元，設立「創科產業引導基金」。期望這些措施，可以加快本港創科發展。

加快融入國家發展

改革切忌光說不練

當然，委員會多、工作組多、發展藍圖多，本身並不代表什麼，如果只是光說不練，「改革」也不過是一場空談。猶記得10多年前，特區政府曾高談發展「伊斯蘭金融」，到頭來什麼也沒有幹出來，唯盼當局緊記教訓，切勿重蹈覆轍。香港融入國家發展大局，意味當局必須追上內地步伐，不能歎慢板，成立相關委員會和工作組只是第一步，當局需要盡快拿出通盤計劃，制訂具體政策及工作時間表，讓各界看到付諸實行的決心。

歡迎回應 editorial@mingpao.com