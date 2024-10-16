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社評

社評：政府須發揮牽頭作用 推動各行業改革前行

【明報社評】新一份《施政報告》今天出爐，「改革」與「發展」成為了報告主題關鍵詞，呼應了中央的期許，也突顯了眼下香港需要，期望特區政府勾勒出改革發展藍圖，推出更多具體措施，提升香港整體競爭力，強化國際金融、航運及貿易中心地位。窮則變，變則通。改革的目的，就是為了變得更好，問題是擺脫既有慣性從來不易，有人不想走出舒適圈，寧作壁上觀，也有人囿於既得利益，缺乏改革意欲。改革不是請客食飯，過程不會無痛，特區政府需要發揮牽頭作用，帶動各方齊齊登上改革之船。

改革成施政報告主題

當局須展示決心魄力

現屆政府上任已有兩年多，今次是行政長官李家超發表任內第三份《施政報告》，主題為「齊改革同發展、惠民生建未來」。李家超表示新一份報告封面將與去年一樣沿用綠色，以示政府政策的延續性及關連性。今年中共二十屆三中全會的「決定」，提到支持香港發揮「一國兩制」優勢，鞏固提升香港國際金融、航運及貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全港澳在國家對外開放中更好發揮作用的機制，推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源的作用。外界相信，今年《施政報告》將有不少篇幅談及相關工作，至於民生方面，則會觸及處理劣質劏房等問題。

李家超之前兩份《施政報告》，主題皆強調「發展」，今次亦不例外，較為特別之處，在於報告主題還有「改革」二字。過去香港長期奉行經濟自由主義，當局在「小政府大市場」意識形態下，甚少主動強調「改革」。時移世易，當下香港面對新環境新挑戰，必須積極求變謀發展，政府不能只當市場監管者或旁觀者，更要積極扮演改革促進者的角色。港澳辦主任夏寶龍近月一再表示，香港要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展，新一份《施政報告》如何回應「改革之問」，將是焦點所在。

世界百年不遇變局，國際形勢變化非香港所能左右，最重要是做好自己。這幾年特區政府在搶人才、搶企業、促創科等方面，確實比以往積極得多，然而予人感覺始終較為零碎，缺乏較為清晰和全面的改革發展藍圖。提升香港國際金融、航運及貿易中心地位方面，雖然當局提出了一些願景和大方向，例如拓闊資金來源、建構跨國供應鏈管理中心、發展智慧綠色航運和航運專業服務，然而實際進展似乎不大。當然，香港經濟升級轉型，無法一蹴而就，可是外界擔心改革流於空談，又或缺乏實際成效，亦非不可理解。特區政府有必要以行動說明，當局有決心和魄力，將願景化為現實。

香港謀發展，必須致力提升競爭力，然而「四高」問題卻長期拖後腿。所謂「四高」，就是高地價、高樓價、高租金以及高生活成本，四者互相扣連又互為影響，持續蠶食香港競爭力。近年本港零售市道疲弱，有人歸咎於市民北上消費，以及人工成本太高，然而若非本港生活成本高昂，市民也不會選擇北上。事實上，高生活成本跟高人工成本，本來是一枚硬幣的兩面，而高樓價高租金，正是推高本港生活成本的一個重要因素。根據零售業界說法，過去一年不少商戶結業，原因正是租金加幅快過收入增長。

當然，香港經濟與房地產市道深度綑綁，地價樓價租金成本下降，意味資產價格下跌，同時亦影響政府收入，但急於重新谷高樓價地價，不過是回到從前，繼續飲鴆止渴。鼓勵創科發展、推動產業多元化、減少經濟對房地產的依賴，是香港必須走的改革道路，特區政府需要理順破與立的關係，既要避免資產價格不斷下跌增加經濟下行壓力，亦要避免資產價格和租金成本回升，制約新興產業發展空間。

改革不是請客吃飯

工商界莫做旁觀者

改革不是請客吃飯，香港經濟要升級轉型，本身就意味要打破現行模式，實現質的躍進，過程不會無痛，各方都要有所付出，然而各界是否已做好改革的準備，卻是一個疑問。疫後旅遊業生態轉變，不少人都指出香港旅遊業要改革轉型，改變「重量不重質」思維，只是「搵快錢」心態依然深深扎根於業界，有行內人士便不諱言，要業界轉型相當困難。又例如航運業，雖然當局已發表政策文件，定下改革方向，但業界反應談不上很積極，依然不時有人主張索性把部分貨櫃碼頭用地拿來起樓。香港要成為國際高端人才高地，大學角色舉足輕重。要吸引諾貝爾獎金的學者來港，大學有必要興建頂級基礎科研設施，讓他們做高水平研究，然而政商界依然有聲音質疑，興建基礎科研設施花費大不化算。不擺脫以上因循思維和短線心態，香港改革只怕舉步維艱。

近年特區政府在協助各行各業升級轉型方面，無疑有下工夫，以零售業為例，政府便成立了電子商貿發展小組，協助業界趕上電子商務及網購大趨勢，貿發局更與內地電商平台合作，舉辦「香港好物節」，協助本港商戶推廣。中央對香港改革寄予厚望，期望本港工商界積極參與，莫做旁觀者。當局未來應採取更多措施，對有心求變者要多加支持，對不願求變者則要敢於鞭策。新一份《施政報告》主題強調「齊改革」，特區當局需要多去思考，如何發動各行各業對改革的積極性，以免改革流於紙上談兵。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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