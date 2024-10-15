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社評

社評：詐騙活動「高科技化」 政府須提升打擊能力

【明報社評】本港詐騙案件持續急增，犯罪手法亦愈益科技化及企業化。警方近日搗破一個本地跨境詐騙中心，騙徒犯罪手法恍若電影情節，除了運用人工智能及「深偽技術」，設下網戀圈套，引誘受害人「投資加密貨幣」，犯罪集團運作也高度組織化，「教騙手冊」、「業績獎勵」計劃等一應俱全。道高一尺，魔高一丈。當局有必要提升打擊科技犯罪的能力，確保法律工具追上科技發展步伐，同時亦要持續加強防騙宣傳工作，特別是提醒年輕人莫因犯罪集團誘惑而參與不法活動，自毁前程。

警破跨境詐騙中心

犯罪情節猶如電影

去年香港整體罪案超過9萬宗，比2022年急增近三成，一大原因是詐騙案顯著上升。根據警方數字，去年詐騙案件近4萬宗，約七成涉及網上騙案，涉款逾90億元。今年以來，詐騙案增幅依然凌厲。保安局上月透露，今年1月至7月，警方錄得24,407宗詐騙案，佔整體罪案四成半，較去年同期升12%，涉案金額共51.4億元，按此走勢推算，全年詐騙案件無論宗數還是涉款金額，大有可能比去年更嚴重。

網上詐騙方式林林總總，既有電話騙案、釣魚騙案一類漁翁撒網式操作，也有一些像網上情緣騙案般，屬於鎖定目標「深入經營」。對於騙案受害者，社會上仍存在很多定型或成見，例如認為事主「愚昧」又或幹過「不見得光的事」心虛，才會墮入騙局，現實是騙案受害者不乏專業人士或教育程度較高的人，騙徒也擅於捉心理，稍一不慎就有可能中招。以網戀陷阱為例，警方本月初便透露，短短一星期內接獲20宗網上情緣騙案，涉及金額超過1200萬元。一般人常以為受騙者絕大部分是女性，但根據警方說法，單是今年8月份的網上情緣騙案，男性受害人便佔總人數三成半，反映騙徒目標不分男女，部分受害者疑因羞愧或對騙徒產生情意結，選擇逃避真相，苦等「情人」，結果令騙徒有更多時間逍遙法外。

當然，詐騙案猖獗不獨是香港的問題，也是國際趨勢，以網上詐騙為題材的影視作品，更不時引起公眾討論。內地電影《孤注一擲》，描寫東南亞詐騙集團騙財及生活內幕，因為劇情寫實，惹來相當大的迴響；在香港，《我談的那場戀愛》則以網上情緣騙案為主題，勾勒受害人和行騙者的心理狀態，贏得不俗口碑。警方昨天公布的一宗本地跨境詐騙案，案情就跟電影橋段頗為類似。涉案詐騙中心位於紅磡一工廈單位，表面跟普通中小企無異，實際以情騙手法，騙取受害人投資虛擬加密貨幣，涉款合計超過3.6億元，受騙者多為男性，包括來自內地、台灣、印度及新加坡等地方。

以往人們常認為，這類跨境詐騙中心，要麼設在東南亞，要麼設在內地。今次罕有發現跨境詐騙中心在港實體操作，其實是一個警號，提醒各方不能掉以輕心，必須防止香港成為「國際詐騙活動中心」。事實上，此案有不少地方都值得關注。首先是詐騙集團分工仔細，運作高度組織化及企業化。案情顯示，犯罪集團有製作中英文版本的「訓練手冊」和「講稿」，培訓「前線員工」行騙，例如教他們如何針對受害人的特質，打造最合適的「人設」，另外更會設立「業績」龍虎榜，行騙得手最多的隊伍員工，可獲較高「分佣」，藉以鼓勵手下「努力行騙」。

其次是詐騙活動高科技化。犯罪集團在本地招募「科技專員」，伙同海外詐騙分子及資訊科技專才，搭建虛假加密貨幣投資平台，又以人工智能「深偽技術」，安排男員工在網上化身為「女性」，與受害人視像對話，令對方誤以為與條件優越女性發展愛情關係，一步一步落入圈套之中。深偽技術詐騙相對較新，警方去年才開始有這方面的分項紀錄。根據保安局今年中的數字，警方累計接獲3宗與深偽技術相關案件，並於去年8月偵破首宗深偽案件，其餘兩宗則仍在調查中。

雖然當局近年致力打擊網上詐騙活動，例如開發「防騙視伏器」等軟件，協助市民辨識詐騙陷阱，警方也不斷加強防騙宣傳，甚至舉辦大抽獎活動鼓勵下載官方防騙軟件，然而這類防騙措施，主要針對電話詐騙一類活動，面對詐騙集團高科技化，當局也要不斷提升打擊科技犯罪及詐騙的能力，包括加強警隊內部培訓，應對涉及人工智能的高科技罪案，同時亦須檢視現有法律工具是否足夠。當局提到法律改革委員會將研究如何應對借助電腦網絡的罪行，例如設立仿冒詐騙網站等犯罪行為。期望當局有更明確的時間表，加快推進相關工作，以免落後於形勢。

提醒初出茅廬年輕人

莫淪為詐騙集團棋子

今次案件還有一點值得留意，就是案中27名被捕者，6人有大專學歷，包括主修數碼媒體的大學畢業生。根據警方說法，他們都是詐騙中心招聘回來，原本應聘文員，後來知道從事行騙工作，但由於可以抽取騙款三成至四成作為報酬，所以繼續做下去。近年東南亞詐騙活動猖獗，不少人是被誘騙到當地，再被迫從事詐騙活動，惟亦有人是抱着「富貴險中求」的僥倖心理，甘願到當地參與詐騙。年輕人初出茅廬，入世未深，容易讓詐騙集團乘虛而入，先製造「既成事實」，再軟硬兼施要他們參與。今次案件是一個例子，當局反詐騙宣傳教育，應提醒年輕人小心，不要淪為詐騙集團的棋子。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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