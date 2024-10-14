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社評

社評：東盟區內團結漸成共識 區外勢力攪局艱難漸現

【明報社評】東盟峰會上周結束，10個成員國就加強區內合作達成多項共識，南海問題和緬甸問題並沒有像西方預期般成為焦點。東盟雖然是東南亞區內最強大的組織，但由於歷史因素，和經濟發展不平衡等問題，長時間難以就「一體化」的目標有長足發展，自然有區外勢力「引狼入室」，區外勢力對東盟的投資以及貿易都有舉足輕重作用，但在政治影響力方面則有下降趨勢，這次東盟峰會上，只有成員國菲律賓，以及區外勢力美國提出南海問題，似乎成為區內愈加團結、區外影響逐步滑落的指標。

東盟區內差異引區外介入

美國做法與東盟背道而馳

東盟峰會是一年一度的區內盛事，10個會員國之間討論區域合作可持續發展，並就應對氣候變化等達成共識，成為國際關注點。東盟作為整體計，是世界第五大經濟體，也曾雄心萬丈，在1997年金融風暴後提出要像歐元一樣，成立一籃子貨幣。然而，成員國之間的歷史、宗教、文化、經濟發展水平和模式等差異很大，且容易發生意見分歧，比如緬甸軍政府2021年取代民選政府，10個成員國對此態度不一，有的主張強烈抵制，凍結其會籍，也有成員國居中斡旋，希望緬甸落實東盟提出的要求，盡快回復「正常」。緬甸被禁止參加峰會兩年後，今年派出低級官員出席，也是兩方妥協，以及東盟盡量維繫區內團結的一種表現。

南海問題也是區內問題，跟中國有領土爭議的國家包括越南、馬來西亞、文萊和菲律賓，最近有越南漁船因為捕撈水域問題聲稱被中國人驅趕，菲律賓和中國的海警船多次發生衝突。西方媒體「猜測」這個問題將會成為東盟峰會焦點，然而，有爭議的越南、馬來西亞和文萊都沒有在大會發言中提及南海問題，只有菲律賓一國發難，而響應的也只有美國國務卿布林肯。

東盟向來都謀求區內一體化，以及對外保持溝通，兩者平行發展，因為區內與區外同樣重要。2022年外來投資，最大來源國是美國，達到370億美元，日本以270億美元次之，中國以150億美元居第三位。貿易伙伴，中國連續15年成為東盟最大貿易伙伴，佔其進出口貿易額18.8%，其後三位的美、日和歐盟，貿易額佔比合共25.6%。美國與歐盟對東盟國家來說，是外來投資的重要來源，也是出口的大市場。

東盟開峰會，不能不請區內區外的貿易伙伴參加。自1997年開始邀請中國、日本和韓國，每年辦一次10+3峰會成為傳統，後來演變成10+8，美國、歐盟、加拿大、澳洲和印度，都有單獨的10+峰會。中國無論從地理距離，以及經貿密切往來，應該也算區內，日本與韓國雖然在東北亞，勉強也算區內，而美國等則應該是區外。

從投資與貿易的角度看，東盟迎客和溝通，應該不分區內區外，但由於美國插手東盟成員國的內部事務，區內區外則不能不區分。以處理緬甸問題為例，東盟要求緬甸軍政府遵守5點要求，包括各種武裝力量停火、對話以達成和平解決紛爭等，着眼點是緬甸盡快回復穩定狀態，履行作為東盟成員國的義務與責任。然而，美國則與緬甸反政府各派武裝力量會晤並表示支持，被軍政府取代的民選政府組織（NUG）最近成立自己的武裝力量，還尋求美國的資助，無疑會令緬甸的內戰無休止繼續下去，這種立場與做法，跟東盟背道而馳。

南海問題的和平解決，東盟各方寄望盡快就《南海行為準則》與中國達成協議，中國也在積極跟各方商討，承諾明年交出答卷。然而，美國卻採取「武力」介入，不但與菲律賓定期舉行聯合軍事演習，還拉攏所謂印太地區國家參與，這就是典型的區外國家介入區內事務。

東盟區內投資貿易份額漸發達

中國對區內供應鏈穩定起作用

東盟需要美國的投資與市場，但同時也必須看到，東盟的自身力量也在逐步增強，東盟成員國之間的投資，僅次於美國，2022年有280億美元，區內貿易佔總進出口總額的22.3%，如果加上中國的份額，就超過41%。投資與貿易是多多益善，不會嫌棄區外勢力，但若然自身力量增強，就有更大的底氣去跟區外勢力周旋。

這次東盟峰會10+3的聯合聲明，突出了有關穩定供應鏈的重要。東盟很多國家依賴加工業，原料、半製成品與機械，都由區內國家供應，特別是由中國、日本與韓國提供，而供應鏈穩定又特別依賴交通運輸的便捷因素，沒有穩定的供應鏈，這些東盟國家加工業的就業崗位，以及出口商品，都會大打折扣。聯合聲明承認，供應鏈在區內演變中的地緣政治和地緣經濟環境，對經濟增長、融合和繁榮有關鍵的驅動作用。實際上是突出區內因素的重要。

東盟峰會後，國家總理李強還訪問老撾和越南，跟老撾商討連接老撾和中國的中老鐵路實施一地兩檢，以減少目前3個小時的通關時間，在越南則商定在越南修建兩條連接中國的高速鐵路，這些跟區內供應鏈都有直接關係，也是區外勢力無法替代的因素。東盟今後對於區外勢力的態度將會起到什麼變化，不妨拭目觀之。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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