社評：財政措施未提銀彈金額 刺激經濟決心毋庸置疑

內地決策走程序

金額料月底分曉

中央刺激經濟措施一浪接一浪，先是上月底由人行等公布一系列貨幣政策及支持金融市場措施，為市場提供長期流動性約1億萬元（人民幣，下同），其後中共中央政治局更高調表示，要加大財政及貨幣政策逆周期調節力度，提振資本市場，促進房地產市場止跌回穩。投資者憧憬中央「大招」陸續有來，大量熱錢湧入，然而上周初發改委記者會只談大方向大策略，與市場期望出現落差，內地和香港股市一度大幅回落。投資者急於聽到更多「大招」細節，財政部昨天舉行的記者會，成為了各方焦點所在。

投資市場連日來最關注的，是中央財政刺激措施具體規模，各方猜測的金額，由2萬億元到10萬億元不等，不過昨天的記者會，並未提及市場最渴望聽到的數字。財政部長藍佛安表示，當局將在近期推出一籃子有針對性的增量政策，涉及四大方面，包括加力支持地方政府化解債務風險、較大規模增加債務額度；發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本；疊加運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支持推動房地產市場止跌回穩；加大對重點群體的支持保障力度，提供各類生活補助。藍佛安強調，逆周期調節絕不僅止於此，上述幾項只是已進入決策程序的政策，具體內容待法定程序完成後再向外界詳盡說明。

熱錢流入只爭朝夕，金融市場缺乏耐性，投資者渴望盡快知道銀彈金額，從而評估政策力度，只是內地政策走程序也有自己一套。發改委上周二記者會令市場失望，一大原因便是市場不了解發改委的角色是制訂發展策略及規劃，不會具體談論新增發債規模。對於昨天財政部記者會，市場之前同樣有不少憧憬，然而亦有經濟學家預告，具體發債金額，很可能要等本月下旬全國人大常委會拍板後才公布。財政部昨天公布的內容，與市場即時期望存在落差，後市反應如何有待觀察，然而中央加大力度刺激經濟的決心，卻是毋庸置疑。以支持地方化解隱性債務為例，藍佛安便強調，即將實施的政策，將是近年支持化債力度最大的措施，務求大大減輕地方發債壓力、騰出更多資源發展經濟。

提藍圖解決內房問題

增加發債料擴赤字率

內房問題和內需不振，是眼下內地經濟面對的兩大挑戰。財政部昨天就如何處理內房問題，勾勒了一幅比較清晰的藍圖。一方面，中央將支持地方政府使用專項債，回收符合條件的閒置存量土地，意即向部分房企買回合適地皮，以及收購存量房（庫存待售單位），作為保障性房屋（類似公營資助房屋）；另一方面，當局會調整補助安排，適當縮減地方新建保障房的規模。有關政策不僅可以增強土地供應調控能力、逐步消化大量房屋庫存，同時也有利於緩解地方政府及內房企業的流動性和債務壓力，整體而言算是對症下藥，至於政策實際執行效果如何，則要看專項債及收購規模；哪些房企的地皮及項目可望得到收購、收購價錢如何釐定等關鍵操作細節，也有待日後當局進一步說明。

刺激內需方面，財政部提出向生活困難群眾、學生群體等提供更多紓困補助，本身便有提升消費能力之意。另外，發行特別國債，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，除了提升銀行抵禦風險能力，更大目的是支持銀行放貸，盼可鼓勵需求，促進實體經濟發展。藍佛安昨天表示，財政部正在「研究其他政策工具」，特別提到中央財政仍有「較大的舉債空間及赤字提升空間」，不少分析都關注，當局除了準備顯著增加發債，是否還打算短期調高赤字佔GDP比例（下稱赤字率），為刺激經濟預留後著。

長期以來，中國甚少將赤字率設定在3%以上水平，市場也約定俗成有所謂「赤字率不破三」的說法。可是如有需要，中央也會靈活調整政策，例如2020年新冠疫情大爆發，同年國家便將赤字率大幅上調至3.7%。過去兩年，內地「赤字率」維持在2.8%至3%左右水平。根據國際貨幣基金數據，內地政府債務佔GDP比例，在國際上未算處於很高的水平，無論增加發債還是短期擴大財政赤字，問題都不大。當然，若要化解通縮壓力、扭轉目前內需不振的情况，當局必須確保銀彈用得其所、不會花在缺乏效益的基建項目上，這比起銀彈具體投放金額，可能更加重要。

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