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社評

社評：CEPA新安排開拓機遇 「大門開小門關」須克服

【明報社評】特區政府與國家商務部簽署CEPA服務貿易修訂協議，放寬多個服務貿易業進入內地的要求，範圍涵蓋電影、電視、旅遊和金融等，部分將在大灣區率先實施。香港融入國家發展大局，今次修訂除了深化兩地經貿交流合作、為港商及專業界別提供更多發展機會，同時也有助香港發揮「超級聯繫人」角色及作用，當中「港資港法港仲裁」更是制度上的重大推進，有助促進大灣區規則銜接、機制對接。CEPA推出逾20年，「大門開了，小門未開」問題一直備受關注，不少港商及專業服務提供者，皆有難以融入內地市場競爭之嘆，期望這次修訂可以帶來實質轉變。

取消在港經營年期限制

有利吸引初創國際人才

CEPA中文全稱《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，2003年6月簽訂，旨在透過減少市場壁壘及政府管制等措施，加強香港與內地經濟貿易聯繫。2015年，特區政府與國家商務部在CEPA框架下，簽訂服貿協議，達成服務貿易基本自由化，雙方於2019年10月首度修訂有關協議，今次則是第二份修訂協議，明年3月生效。國家商務部表示，此次修訂是「貫徹落實三中全會精神、健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制」的重要舉措，為香港拼經濟、謀發展及更好融入國家發展大局，提供有力支撐。

根據兩地服貿協議，港商要取得CEPA優惠，須先申請並獲批成為「香港服務提供者」，現時暫有近2000間公司有此資格。新修訂涵蓋金融、旅遊、數據服務、建築工程、電視製作及電影發行等領域，進一步降低內地市場准入門檻，多項新安排皆為本港不同行業的服務提供者，開拓了新的發展空間。

舉例說，新修訂取消港商不得投資電影製作的限制，只要獲得內地部門批准成立發行公司，就可以用指定方式，在內地發行香港影片；電視節目方面，將取消港人參與網絡電視劇主創人員數量限制，允許香港製作的「引進劇」經廣電總局批准後，在內地電視台黃金時段播放；旅遊業方面，將優化外國旅行團經香港進入廣東的安排，可以毋須額外簽證在全省停留144小時旅行，另又放寬內地客以過境方式來港乘坐國際郵輪的安排；金融方面，香港銀行在內地開設的分行，日後將獲准發展銀行卡業務，等等。

當然，若論今次新修訂最重要的舉措，無疑是取消有關「在港經營年期」的規定，以及「港資港法港仲裁」新安排。按照原有協議，香港服務提供者到內地要享CEPA待遇，須在港實質經營3年，這意味一些在港初創企業就算很有潛力，其服務也很適合進軍內地市場，亦無法申請成為「香港服務提供者」。根據新協議，日後除了工程、金融、保險等行業續有特別規定外，大部分領域皆取消經營年期限制，只需在港註冊並有商業經營便可，這可讓在港初創企業更早享受CEPA優惠待遇，同時也可吸引國際人才和企業立足香港開拓內地市場，有利香港發展「總部經濟」。

港資港法港仲裁

配合大灣區融合

至於「港資港法港仲裁」，則是特區政府及律師會一直爭取的安排，對於促進大灣區融合和規則銜接，更有重要意義。「港資港法港仲裁」，目的是讓港資（包括外資在港成立的港企）在不違國家規定的前提下，可按熟悉的香港法律簽署合同，日後若遇法律紛爭，更可選擇以香港作為仲裁地。「港資港法港仲裁」之前僅在深圳前海區等個別地點試行實驗，新協議標誌相關安排真正推廣落實，其中「港資港法」明年3月起擴大至灣區試點城市，「港資港仲裁」則延伸至大灣區珠三角9市。香港法律及司法制度接軌國際，新安排推動大灣區跨境法律服務「軟聯通」，除了為本港法律專業人士在大灣區拓展業務提供更多機遇，還有利鞏固香港國際法律及仲裁中心地位，推動大灣區建立更國際化的法律及營商環境。

CEPA簽訂至今21年，中央雖然為港商港企打開了方便之門，但具體落實卻經常出現各種梗阻現象，有些政策因地方缺乏配套措施而難以落地，有些政策則因為規則對接不暢而缺乏成效，甚至有政策在甲地開門乙地卻關門。談到進軍內地，不少港商和專業服務提供者多年來都有「大門開了，小門未開」之嘆；當下內地省市都要全力拼經濟，內捲競爭激烈，中央政策在地方層面能否得到貫徹，更要密切關注。當局表示，今次修訂已針對過去香港服務業所面對的難題，以及「大門開小門關」等情况，作出了回應，期望協議能夠幫助港資衝破各種關卡障礙，特區政府應與業界多作溝通，持續跟進新安排的成效，向中央反映意見。

香港專業服務提供者進軍內地市場，另一個較常遇到的問題，是發現內地有自己另一套規則及做法，難以融入當地市場，會計界便面對類似情况。進軍另一個市場，從來不是易事，不同行業情况不一，無法一概而論，然而內地需要逐步接軌國際，對香港一些國際化的專業服務，明顯存在需求，這次CEPA修訂帶來新的機遇，本港商會和專業團體應多到內地考察，積極尋找新的發展空間及機會。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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