社評：提升基礎科研實力 政府商界不應旁觀

「GIC」規模須削六成

居民團體態度強硬

過去數十年，國家科技發展成就無疑相當可觀，根據世界知識產權組織最新報告，去年中國提交的國際專利申請數量，持續獨佔鰲頭，幾乎佔全球專利申請量的一半，領先美國、日本、韓國和德國，而在申請者排名中，又以中國華為最多，其次是韓國三星和美國高通。可是原創科學理論仍是國家較弱的一環，若要真正成為世界領先的科技強國，必須產出更多重大的原創性成果，只靠應用別人科學原理的技術創新，等於永遠跟在他人之後。

提升基礎科研實力，必須吸引世界級科研人才；吸引世界級人才，又必須有世界級科研設施，特別是對物理學、化學、生命科學等非常強調實驗的學科來說，一流的實驗條件顯得尤為重要。本周是一年一度諾貝爾獎公布的日子，本世紀以來，日本科學家屢獲諾獎殊榮，其中一個重要原因，就是政商界過去一段長時間樂意撥款支持，為頂尖科學家興建先進的研究中心和實驗室。中國方面，國家近年也投入大量資源，興建各類「重大科技基礎設施」（又稱「大科學裝置」），推動基礎科學研究。

以大灣區為例，截至2023年，大灣區已布局建設9個國家「大科學裝置」，涵蓋腦解析與腦模擬、合成生物研究、散裂中子源等不同領域。另外，深圳近年也密密增添諾貝爾獎科學家實驗室，而其中一個主要推動者，正是香港中大深圳分校。研究顯示，1990年代以後，獲得諾貝爾物理學獎的成果，有48%都依託於大科學裝置。雖然基礎科研是香港創科發展優勢所在，但如果不努力提升實力，早晚會被追上。港大的GIC計劃，以及中大的創新生物醫學中心，絕對可以帶動香港基礎科研踏上更高台階，成為「國之重器」，值得特區政府和本地政商界全力支持。

當今科學發展，強調跨學科跨領域合作尋求突破。港大解釋GIC選址，強調基礎科研群聚效應，有其實際原因及需要。放眼國際，不少專注上游研究的著名科研中心，地理上均鄰近大學，務求發揮最大的協同效益。舉例說，隸屬美國能源部的勞倫斯柏克萊國家實驗室，便位於加州大學柏克萊分校範圍之內；專注醫學研究的澳洲查爾斯．珀金斯中心，則是跟悉尼大學一起。2021年《施政報告》，宣布分別在薄扶林及中大醫院附近預留土地，興建GIC及創新生物醫學中心，選址同樣反映了「愈近愈好」的思路，沒理由為了小我利益，甚或為了滿足一小撮人對保留綠油油山景的「視覺需要」，就改變選址決定。

政府須表明支持態度

商界可助解資金問題

港島西半山有不少豪宅，以往港大每次提出擴建計劃，經常惹來居民反對。有區內居民聲稱，現時的GIC計劃，「只有」39%項目用地是作研究用途，其餘都是會議、展覽廳、辦公室或學者宿舍等措施，然而科研設施本來就不可能只得實驗室，還需其他配套設施。專家要有交流討論場所，自然就需要有大型會議廳及展覽廳；海外學者遠道而來、本地學者日以繼夜忙碌研究，設有適量學者宿舍亦屬應該。當然，GIC項目具體規劃，相信總有一些調整空間。港大上周答允對項目作出策略性的修訂，研究方向包括減少發展項目密度、增加與鄰近樓宇距離、保留更多綠化空間等，已向居民釋出善意，反觀居民團體代表揚言，除非港大削減GIC六成規模，否則就應另覓選址，態度強橫令人側目。

港大地球科學系講座教授趙國春是中國科學院院士。他形容香港匯聚眾多國際頂尖科學家，亦有高度國際化的傳統優勢，但經費和空間這兩項短板，仍然有待克服。經費方面，雖然近年香港加強科研投入，研發開支佔GDP比例突破1%，但跟鄰近國家及地區達到3%或以上的比率，仍有頗大差距。空間方面，問題就更嚴峻。趙國春提到，其學系原擬從美國引進一名頂尖科學家，大學方面已開出相當好的待遇，偏偏最後未能成事，原因是無法給該名學者提供有規模的實驗室。有關說法正正突顯本港有必要興建更具規模的科研中心，鞏固基礎科研實力。

中大創新生物醫學中心預計需要投入超過百億元，港大方面同樣需要為GIC籌集資金。特區政府當下有財政壓力，未為這兩個大型項目提供資金，可以理解，然而當局至少應該明確支持兩間大學推進項目，鼓勵私人參與，不能只作壁上觀，任由項目因為技術問題或小我利益所耽誤甚至拖垮。近年內地基礎科研發展迅速，企業扮演了重要角色，騰訊創設的「新基石研究員項目」正是一例，騰訊同意10年內投入100億人民幣，長期穩定地支持一批傑出科學家潛心基礎研究，實現「從0到1」的創新突破。就算香港沒有類似騰訊這種大型科技企業，但多年來也有一些商界巨賈樂意捐輸支持本地科研。港澳辦主任夏寶龍期望，特區政府帶領社會各界包括工商界及企業家，以實際行動建設香港。支持本港興建世界級基礎科研設施，值得各方齊心努力。

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