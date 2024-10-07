社評：用好大橋還要用好大橋經濟 建設大灣區特區政府莫怠慢

深中通道最高車流量15萬

大橋經濟積極作用充分發揮

港珠澳大橋車流量有所突破當然值得欣興，但與此相比，10月1日，深中通道車流量達到15.5萬架次，創造今年7月1日通車以來單日通車量最高紀錄。深中通道設計車流量是每天8萬到10萬架次，通車3個月以來，平均每天車流量已經達到設計容量的最高值10萬架次。而港珠澳大橋用了6年時間，車流量都沒有達到預計的零頭，2021年封關期間，每天車流量只有423架次，新冠疫情是不可抗力的因素，可以說是非戰之罪。疫情過後，2023年車流量提升到227餘萬架次，每日平均車流量只有6244架次，當中7月1日實施港車北上的因素，已經發揮一定的推動作用。

港車北上實施一年，今年7月7日港車北上達到100萬架次。「車旺就會帶動丁旺」，使用港珠澳大橋的旅客也在不斷增加，今年5月21日，港珠澳大橋珠海口岸通關人數突破1000萬人次，10月3日則突破2000萬人次。當中香港旅客與珠海旅客你來我往，10月5日經港珠澳大橋出入境數據顯示，香港居民64,354人次，內地居民28,120人次。旺丁就會帶來旺財，深中通道通車之後，中山的石岐乳鴿已經被全部吃掉，這是誇張的說法，但大橋車流量帶動消費，則是毋容置疑。至於港人北上消費的，遠比內地人來港消費的多，這是另一個因素的作用。

飲飲食食的消費不容忽視，但佔大橋經濟的總量並非最大比例。香港機場旁邊的亞洲博覽館，近月舉行多場演唱會，吸引內地觀眾通過大橋來港，成為一大亮點。大橋經濟還可以有更多的「想像空間」，「K11天空」位處機場航天城，面積達到380萬平方呎，是太古城商場的3倍，內有零售、娛樂、餐飲、旅遊等元素，不少設施都能追上國際最高設計水平，相信能夠吸引玩家光顧，其中通過大橋來港的旅客，一定也會有所突破。

然而，大橋經濟由前兩屆政府提出，曠日持久無所成，航天城或可成為地標，但全面啟用日期一拖再拖，至今還沒有宣布開幕日期。而珠海一側，大橋口岸商場已經在8月開張，雖然規模與吸引力跟香港的不可同日而語，但人家坐言起行，效率高速，則值得香港各界深思。

中央大員來港促港官改革

建設大灣區責任不容有失

商務部長王文濤8月底來港宣講中共三中全會精神，在談到有關成立全國統一大市場的章節時提出，港珠澳大橋可以更好的發揮黃金通道，促進大灣區互聯互通，融合發展。港珠澳大橋發揮着聯通的作用，作用在逐步發揮，港車北上需求旺盛。粵車南下正在推進，現在還有一些制約，需要進一步改革突破，經粵港雙方協商，接下來要分階段採取的一些措施，讓南下也更加暢通，讓通道釋放更大的活力。

王文濤部長表達的信息，關鍵在於兩句話，「現在還有一些制約，需要進一步改革突破」。港車北上能夠發揮積極作用，粵車南下必定也可以，目前的制約因素在於特區政府政策，分階段實施的第一步，是在大橋口岸設置停車場，讓南下粵車過橋到港後泊在停車場，實施一段時間才考慮放寬南下粵車開到市區。停車場何時啟用也沒有確實日期，粵車來港不能進市區，相信也是王文濤部長口中所說需要改革的制約因素之一。

特區政府或者是考慮照顧市民對粵車南下會造成塞車的擔憂，但從最簡單的「數字遊戲」可以推算，每天幾百輛港車北上，減少了塞車源，放行同樣數量的粵車南下，不至於增加塞車源。特區政府官員不思改革，就不會去想辦法解決問題，也不去給市民做解釋，還拿市民擔憂做擋箭牌，令人失望。

用好大橋的KPI（關鍵績效指標），不能是簡單的車流量數據，還要有用好大橋經濟所創造出的附加值。這些還不夠，因為港珠澳大橋的作用不止於經濟。時任國務院副總理韓正在大橋通車講話中表示，港珠澳大橋是「圓夢橋、同心橋、自信橋、復興橋」。中國能夠依靠自主科技修建全球最長的跨海大橋，是科技創新圓夢，是讓國民對國家未來發展前景光明的自信，和中華復興的希望，但落腳點在於「同心」，香港通過大橋融入大灣區，讓兩地人民同心。特區政府以改革思維用好大橋建設大灣區的責任，不容有失。

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