社評：港大創新中心延建 歲月蹉跎令人遺憾

選址毗鄰豪宅

區內居民反對

科技創新是新質生產力的核心要素。香港基礎科研實力雄厚，有條件成為國家發展新質生產力的重鎮，必須抓緊時間發展。發展創科，人才至關重要，三中全會決定明確提到，支持香港打造國際高端人才集聚高地。興建世界級頂尖科研設施，有助香港匯聚世界最頂尖人才。港大的GIC，以及中大的「創新生物醫學中心」計劃，可以成為香港科研領域兩顆明珠，可惜兩者都遇到阻滯。中大面對的最大難題是資金，港大GIC則因為項目規劃惹來反對，被迫推遲。

港大GIC發展計劃籌備已有數載。2021年《施政報告》宣布，為鞏固香港在基礎研究的領導地位，政府原則上同意港大的建議，在薄扶林預留一幅4公頃土地，興建「深科技領域」研究設施。簡單而言，「深科技」（Deep technology）是指建基於重大科學突破的尖端科技，諸如量子信息處理、新材料和納米技術、人工智能等。有別於常言的高科技或消費科技，「深科技」往往並非簡單建立於現有技術基礎之上，需要投入大量時間和資源進行研究，然而一旦取得突破，就能在不同領域帶來顛覆性的變革。某程度上，「深科技」就是發展新質生產力的鑰匙。GIC的戰略重要性，可想而知。

今年初，港大公布具體發展方案，涉及興建8幢大樓，當中7幢用作實驗室、教學、會議、辦公室、餐飲、休憩等；另有一幢學術人員公寓，與區內豪宅為鄰，供GIC部分工作人員及海外學者等短期居住，預計容納350人。港大原本預料明年獲批土地，期望新設施2027年起分階段落成，惟早前向城規會申請改劃土地用途，卻遭逾千居民及機構入紙反對，港島區立法會議員葉劉淑儀聯同地方代表，約見創科局長孫東，反映薄扶林居民意見。及至本周，港大表示經謹慎考慮，決定「花一些時間（對發展計劃）作出策略性的修訂」，研究方向包括減少發展項目密度、增加與鄰近樓宇距離、保留更多綠化空間等。外界估計項目或要押後至少1年再上馬。

當然，不會有人從原則上公開反對港大發展創科。大抵而言，質疑聲音主要圍繞技術性的問題，以及對周邊環境的影響。例如有環團認為，GIC選址綠化帶不可取、恐要砍伐上千樹木；鄰近盲人院學校擔心工程噪音影響視障學生；鄰近居民擔心車流增加導致塞車等問題，影響生活質素。有意見甚至認為，GIC大可改在其他地區興建，例如北部都會區甚或南丫島索罟灣北岸的前石礦場。

圍繞GIC的技術問題及周邊環境爭議，其實似曾相識。粉嶺高球場建屋計劃，反對者常見理據，就包括不應砍伐樹木、區內交通無法負荷、尚有其他選址可以考慮，等等。環保與發展，魚與熊掌兼得當然最好，只是現實往往並非如此。新田科技城規劃牽涉到濕地補償，跟GIC選址綠化帶相比，環保爭議大得多，但沒有影響政府的態度。GIC數年後分階段落成後，車流難免增加，但GIC可不是什麼大型商住項目，對區內交通潛在影響是否一如部分人所言般嚴重，值得商榷。事實上，區內心光盲人院與發展商合作，擬將現址重建成有上百伙海景豪宅，聽不到有人以擔心加劇塞車為由反對。

港鐵、港燈雖就GIC計劃提出一些技術關注，例如電纜走線問題，以及工程範圍或跟擬建的南港島線西段有重疊，但港鐵和港燈都強調不反對GIC計劃，只是希望及早協調。GIC搞的是深科技，跟新田科技城強調科技應用及產業化，以及數碼港以資訊科技為主的定位完全不同，考慮到基礎科研群聚效應，一定是愈近港大愈好。GIC不是焚化爐一類厭惡措施，搬往南丫島前石礦場的倡議，令人不明所以，不知就裏者，說不定還以為GIC是什麼「公害」，所以才需要偏處一隅。

技術問題可克服

利益藩籬阻力大

這些年來，香港很多有利於民生和社會發展的項目，都因為小我利益從中作梗，遲遲得不到推進，甚至胎死腹中。每當一些措施和決策可能影響資產價格，當局顧慮就特別多，網約車問題僵持不下，皆因影響的士牌價；馬料水填海、沙田T4主幹路的問題，則是有關工程會影響附近居民「景觀」（其實是樓價）。香港要改革謀發展，當局必須敢於打破固化利益藩籬，以大我利益先行。政府應全力協助港大早日落實GIC建設，切勿蹉跎歲月。港大強調項目已完成不同方面的技術可行研究，包括環境生態、交通、視覺、通風、土力等，顯示項目不會帶來不可接受的影響，規劃署也表示，項目不存在無法克服的技術問題。現在港大作出讓步，「回應持份者意見」，問題是部分持份者希望的結局，是GIC另覓選址，不要影響區內景觀、交通及豪宅居民「生活質素」。港大退讓所換來的，可能只是另一方的得寸進尺。

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