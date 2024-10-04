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社評

社評：收回公屋長者戶單位 執行務須謹慎人性化

【明報社評】政府展開新一輪公屋住戶申報，12萬個全長者戶須申報是否持續居住在單位。公屋是珍貴公共資源，應該盡量分配給有需要的市民，若有全長者戶單位長期處於閒置狀態，當事人實際已經入住院舍又或定居內地養老，政府收回單位，當然沒有問題，然而政策執行必須人性化，以及避免擾民，當局處理具體個案時，必須仔細考慮長者實際處境及需要，做到通情達理。香港人口老化，長者入住院舍或在大灣區安老，未來只會有增無減，公屋長者戶閒置問題，不過是大趨勢下需要處理的一個點。政府考慮問題時要有全局觀，確保不同措施、政策及配套，能夠互相配合，不會令市民有無所適從之嘆。

打擊公屋濫用有必要

全長者戶「閒置」慎處理

過去兩年，政府加強打擊濫用公屋，先是宣布收緊富戶政策，要求租戶每兩年申報居住狀况，以及有否持有本地物業，另外又鼓勵物業管理公司舉報。其後當局又於去年10月及今年4月，分別向8.8萬個入住10年以下租戶，以及25萬個住滿10年 的租戶，派發申報表，根據房署資料，幾乎所有住戶都有作出申報。以往房署一年平均只收回約千個濫用單位，然而單是去年10月首輪申報，就促成署方收回約千單位，至於第2輪申報，則有2000多戶主動交回或被房署收回單位。房署表示，上兩個年度（即2022/23及2023/24），涉及濫用而收回的公屋單位，合共約有5000伙，數量等同一條中型公共屋邨，若以每伙建造成本100萬元計，等於節省了約50億元公帑，論成績確是相當理想。

踏入10月，房屋署又展開新一輪公屋住戶申報，涉及14萬戶，當中有12萬戶是住滿15年、所有家庭成員都滿60歲的全長者戶。有別於之前兩輪做法，這批全長者戶只需申報是否持續居於單位，不用申報是否持有物業。根據署方解釋，60歲以上全長者戶一向不用申報資產，當局明白退休長者需要有儲蓄養老，部分或靠物業租金作為收入，所以今次只要求全長者戶申報是否持續於公屋單位居住，以及有否將公屋單位丟空、分租、轉讓等。至於何謂「持續居住」，根據當局定義，一般是指連續3個月在單位內居住，包括晚上在單位過夜。

公屋濫用問題存在多時，富戶政策過於寬鬆，更是屢惹詬病，市民路經公共屋邨停車場，不時都可見名車、靚車，有理由相信當中不少均屬於公屋租戶，有人甚至透過網上平台，違例出租公屋。公屋是珍貴公共資源，數以十萬計基層市民苦候上樓多年，政府有責任打擊公屋濫用，收緊富戶政策、打擊違例分租等情况，當局早應為之。相比之下，有關全長者戶單位「疑似閒置」的問題就較為複雜，需要小心處理。

香港人口老化，根據當局估算，到了2040年代，長者將佔本港總人口1/3，無論任何社會階層，「雙老」家庭勢必愈來愈多。隨着大灣區融合，相信愈來愈多長者會選擇內地安老；另外，入住本地安老院舍的需求，也將持續增加。倘若全長者公屋戶實際已經無人居住，房署收回單位，實屬無可厚非，只是現實情况往往比設想複雜。當局昨天提到，如果長者有特殊原因，例如身體欠佳、常常進出醫院，導致不符合「持續居住」要求，當局會酌情處理；如果長者想「試住」院舍又或到大灣區安老，當局也可以提供「適應期」，長者可以先交回單位，同時保留編配權利，倘若當事人有天想「回家」，政府會重新編配單位。

家家有本難念的經，每名長者具體處境及需要也不盡相同，政府願意酌情處理是好事，惟實際如何執行，尚有不清楚之處；長者有何反應、能否釋除他們的疑慮，同樣需要關注。入住醫院有醫生證明，長者若能拿出文件，又或請院方協助，解釋未符「持續居住」要求的原委，相信較易獲得當局酌情處理。相比之下，「試住」安老院或大灣區安老，處理就較為複雜，不排除有長者擔心，尚未肯定是否適應新環境，就被署方匆匆要求交回單位；另外，「適應期」屆滿後，房署是否可以毋須再徵詢當事人同意，直接收回單位，相信也是長者關注的問題。

通盤考慮人口老化

確保政策互相協調

雖然當局承諾，因為入住院舍或灣區安老而交回單位的長者，可保留編配權利，然而公屋單位供應長期緊絀，房署是否真的可以做到，當事人有天想「回家」，就可以短時間內獲得重新編配單位，難免令人懷疑；如果一等就要半年至1年，又或要搬到以往從未踏足的新社區新環境，恐怕不少長者寧可優先考慮保住單位，都不想冒險「試住」院舍或到灣區安老，而這顯然不是當局原來的政策目標。

如何應對人口老化，是一個複雜的課題，政府要有通盤策略，確保不同政策或措施互相協調，避免「只見樹木不見森林」，甚至互扯後腿的情况。收回變相閒置的全長者公屋戶單位，動機是好的，亦值得嘗試，只是制度設計必須周全，具體執行也要人性化，多從長者角度考慮，避免出現不良效果。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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