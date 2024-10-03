社評：振興香港旅遊業 還須提升軟實力

旅遊業改革

莫再吃老本

香港旅遊業受內地客消費模式轉變，以及國際長途旅客減少等因素影響，復蘇步伐較預期慢。旅發局資料顯示，本港今年首8個月旅客總人次近3000萬，按年增44%，但比起2019年首8個月（即新冠疫情前），旅客總人次仍少了32%。酒店入住率方面，按旅發局數字，近兩年首8個月酒店入住率都超過八成，過夜旅客佔整體一半，數目不算太差，惟高消費旅客較疫前減少，亦屬不爭事實。以高消費商務客為例，雖然本港會展業恢復得相當快，但不少外國參展商都縮減了派遣人員的規模，一來因為長途航班減少及機票貴，二來現在不少會議都可以線上形式參加。有酒店業人士便指出，「貴客」減少對本地五星級酒店衝擊尤大。

旅遊業佔香港GDP的比重雖然不算很高，但對零售餐飲等行業卻起相當大的支持作用，如何提振本港旅遊業是一個重要課題，《施政報告》本月稍後發表，有何對策備受關注。內地客來港「掃貨爆買」的歲月，已經成為過去，本港旅遊業需要改革，不能繼續吃老本。今年5月，港澳辦主任夏寶龍表示，香港要樹立「無處不旅遊」理念，充分發掘旅遊資源，借鑑各地成功經驗，以創新思路，大力開發旅遊新路線新產品。中聯辦主任鄭雁雄上月出席公開活動致辭，亦呼籲細想香港旅遊業如何創新，諸如海岸線和海島如何用好，動漫、演藝、電競、康養、AI、人工智能、濱海運動等如何加持香港旅遊，將香港建設成為內地中高收入階層休閒度假首選目的地。

香港需要通過改革，實現更好發展，旅遊業改革可以成為思考有關問題的一個具體切入點。內地客湧港豪買奢侈品的階段已成過去。近年不少人都提到，香港旅遊業需要發展特色旅遊及深度遊，更要改變「求量不重質」的思維，業界內部也確實出現了一些轉變，只是「搵快錢」的心態依然深深扎根於業界，部分人不識變也不想變，若然有機會，最好還是走舊路，畢竟傳統「鴨仔團」易辦易搞，「計掂數」就可以，不用理會遊客體驗是否細緻，總之購物愈多愈貴就愈好。有重點經營特色旅遊的本地公司負責人便不諱言，本港深度遊發展仍屬起步階段，雖然這兩年「鴨仔團」有所減少，但要業界轉型的確困難，「只能先嘗試」。

改革從來不是為變而變，而是不求變就無法追上新時代新形勢。改革的關鍵，在於打破思維模式的慣性，以及固化利益不想改變的惰性，從而達至質變。「無處不旅遊」的意思，並不是真的一定要在18區都搞些噱頭作為旅遊景點，而是各方都應該跳出既有框框，思考如何吸引旅客，提量之餘，更須提質。政府近年提倡「盛事經濟」帶動旅遊消費，又提出「本地特色旅遊鼓勵計劃」，鼓勵業界開發特色主題旅遊，大方向是正確的，當然政府也要改善執行，以及提高效益。

文化軟實力強大

自然可吸引旅客

啟德體育園明年啟用，本港將有更佳的硬件，主辦大型國際級盛事吸引更多旅客，政府應考慮設立盛事辦公室，負責跨部門統籌，與此同時，政府亦應總結經驗，盛事貴精不貴多。回顧這兩年本港所辦的大型盛事，要數叫好叫座又夠大眾化的，當推多啦A夢特色展，部分旅客更是特意來港參觀，未來如有機會，可以多辦類似活動。不過話說回來，多啦A夢展的成功，背後其實亦帶出另一個問題，就是香港有必要提升軟實力。

一個地方要吸引遊客，多搞盛事固然有作用，但更重要是本身要有足夠的賣點和吸引力，軟實力底子愈雄厚，愈有本錢吸引遊客，日本和韓國都是好例子。曾幾何時，香港的軟實力也相當強大，流行文化風靡亞洲，然而過去10多年，香港軟實力漸走下坡，流行文化輸出能力大不如前，購物天堂招牌又褪色，對旅客吸引力大減，這才是本港旅遊業下滑的根本原因。現在香港要麼靠流行文化懷舊去吸引旅客，要麼就是靠借用別人的軟實力（例如多啦A夢）作為賣點，本身就突顯香港軟實力出了問題。

當然，香港仍有很多吸引人之處可以發掘，深度遊和特色遊，正是希望發掘出更多本港歷史文化和自然環境特色，為旅客提供更多選擇，然而無可否認的是，本港發展深度遊有其客觀局限，像沙頭角、荔枝窩、吉澳等地方，不僅路途遙遠，容量也有限，大量遊客湧至，對當地也不是好事。重振香港旅遊業，跟重建本港文化軟實力，其實是互相緊扣，單靠業界努力並不足夠，當局需要將文化發展政策、創意產業政策、旅遊政策等，視為一個整體，制訂全面發展策略，並要廣邀業界及學界參與其中。當香港文創產業得到壯大，流行文化輸出能力顯著增強，自然有能力吸引更多旅客。

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