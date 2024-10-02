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社評

社評：以軍又開新戰場 中東危站懸崖邊

【明報社評】加沙戰火未息，以色列又開新戰場，揮軍攻入鄰國黎巴嫩南部，伊朗則據報朝以色列發射彈道導彈。以軍聲稱今次是一場「有限度地面行動」，目標是對付當地真主黨民兵，「無意長期佔領」，然而卻拒絕就是次軍事行動定下任何時間表。以色列恃着軍事優勢，在加沙濫殺無辜，近期又連番空襲黎巴嫩，導致至少數百人死亡，數十萬平民被迫逃離家園，以色列右翼政府無視國際法，企圖以武力改變地區勢力均衡，中東戰火蔓延，局勢堪憂；美國與其盟友嘴巴上呼籲停火，實際卻在縱容以軍侵犯黎巴嫩主權，與對待俄羅斯入侵烏克蘭的態度，形成鮮明對比，突顯美國與其盟友的偽善。

以軍侵黎攻真主黨

潘多拉盒子恐打開

下周一(10月7日)是哈馬斯武裝分子突襲以色列一周年。這一年來，以色列攻打加沙，導致超過4萬名巴勒斯坦人死亡，百萬計平民離流失所，面臨嚴重饑荒。聯合國人權事務專員表示，有「合理基礎」認為以色列在加沙對巴人進行種族滅絕。當然，以色列從不承認有關指控，還不斷揚言自己在加沙所實施的是「精準打擊」，然而全世界看得清清楚楚，加沙如何變成一個廢墟，人道救援人員、記者和無辜婦孺，如何成為以軍狂轟濫炸下的亡魂。

加沙戰事爆發以來，黎巴嫩真主黨一直支持哈馬斯對抗以色列，並持續在黎南邊境地區發射火箭彈，與以軍交火。受這場「低烈度」邊境衝突影響，以色列北部約6萬居民需要撤離。以軍攻打加沙，內塔尼亞胡政府原先訂下的戰爭目標，是救出所有以色列人質，以及剷除哈馬斯。一年過去，加沙被夷平，但哈馬斯未被消滅，約百人質仍然生死未卜，戰事持續停火無期，就是以色列國內也有不少人質疑，當局有沒有收兵策略，然而內塔尼亞胡政府卻另有想法。

不久前，以色列突然增添新的戰爭目標，即讓北部邊境居民重返家園，外間已關注以軍是否想攻打真主黨。過去一個月的事態，證明外界推測正確，先是傳呼機炸彈襲擊，之後是空襲黎巴嫩真主黨目標，以及擊殺其領導人納斯魯拉，每一項行動，都是要削弱真主黨戰力，為昨天以軍攻入黎南鋪路。真主黨實力遠在哈馬斯之上，以色列輿論對於應否發動戰爭，原本意見紛紜，然而隨着傳呼機襲擊及刺殺納斯魯拉得手，無論政界和民意普遍認為，現在不打更待何時，內塔尼亞胡當然也不會放過機會，以開戰提振個人民望，以及轉移加沙戰事的視線。

國際法嚴禁將平民用品「武器化」、禁止無差別傷害平民、禁止侵犯別國領土主權、禁止暗殺行為，對此以色列當局統統不放在眼內。傳呼機炸彈襲擊，明顯違反國際法，很多被炸的都不是真主黨戰士，而是其附屬組織的文職人員，以及醫生、救護員和教師等；以軍空襲黎巴嫩，就連首都貝魯特市區也捱炸，黎巴嫩當局表示，連日空襲導致至少700人死亡，包括平民，另有百萬人逃難離家，至少10萬難民逃往鄰國敘利亞。以軍揚言今次地面進攻是「有限度、區域性及針對性」，旨在打擊真主黨，卻不為軍事行動定下任何時間表。以方聲稱「無意長期佔領」黎巴嫩土地，可是如果要讓北部邊境6萬民居回家，本身就意味以軍很可能要佔領黎南土地，設立所謂「緩衝區」，然而歷史經驗說明，以軍這樣做不會令國家更安全，反而可能加劇戰禍。

華盛頓縱容以色列

雙標偽善顯露無遺

黎巴嫩是一個人口構成極其複雜的國家，存在多股不同勢力，上世紀1970至80年代，長期處於內戰狀態。當年巴勒斯坦解放組織以黎巴嫩為據點，跟以色列對抗，以軍遂於1982年攻入黎南建立所謂「緩衝區」，又扶植南黎基督徒民兵四處為惡，加劇黎巴嫩內戰。真主黨正是在這樣背景下崛起，多年來一直跟以軍周旋，成為當地什葉派民眾眼中抵抗以色列的英雄。以軍留守黎南，一駐就是10多年，直至2000年才全面撤出黎南，現在以軍又一次揮軍入侵黎南，潘多拉盒子有可能再被打開。一方面，真主黨雖接連受挫，但並非全無還擊之力；另一方面，黎巴嫩內部勢力平衡其實相當脆弱，倘若真主黨遭大舉削弱，境內外不同勢力有可能伺機擴張勢力，導致內戰危機重臨。伊朗支持真主黨，以色列步步進逼，會否觸發兩國軍事衝突，同樣令人憂慮。

加沙戰事爆發以來，以色列得到美國袒護，不斷擴大軍事行動範圍，黎巴嫩、敘利亞、也門和伊朗，統統成為攻擊對象。歐美媒體常強調內塔尼亞胡無視華府，自把自為，但到頭來美國從無大力遏阻以色列四出動武，皆因內塔尼亞胡所作所為，符合美國遏制伊朗的地區戰略目標。以軍在加沙濫殺，華府從無嚴厲譴責，遑論制裁；以軍近日猛炸黎巴嫩，用的更是美國提供的2000磅重型炸彈。俄羅斯入侵烏克蘭，美國不僅口誅筆伐，還聯同盟友全面制裁；現在以軍揮軍黎巴嫩，同樣是入侵另一主權國，華府全無表示，僅是口頭呼籲一下停火，雙重標準與偽善嘴臉，表露無遺。

真主黨沒有遵守聯合國決議解除武裝，不代表以軍「有權代勞」。以色列當局將攻打加沙和入侵黎南等行動，描繪成是對抗伊朗的地緣政治鬥爭，其實是在轉移視線，試圖令世人遺忘以色列無視聯合國決議、非法佔領巴勒斯坦這一事實。以色列當局認為，訴諸武力就可解決問題，現實是以軍每次殺戮，都在加深受害地區民眾的憤恨。楚雖三戶，亡秦必楚。內塔尼亞胡一意孤行，無視國際社會反對聲音，終有一天會惹來反噬。

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