社評：全球資金大洗牌 股市火紅迎國慶

外資重新看好內地

港股成交連創新高

內地與香港股市近日一洗頹風。香港方面，恒指連升5天，繼上周五期指結算日收市升逾700點後（升幅3.55%），昨天收市再升逾500點（升幅2.4%），報21,133點，創近20個月收市新高。內地方面，上證指數連升9個交易日，昨天突破3300點關口，創近17個月新高，升幅約8.1%，連升9個交易日。深證成分指數亦五連升，昨天收市升幅超過一成。滬深兩市共2700隻股份升逾10%，超過700股漲停。總結9月份市况，滬股累計升逾17%，創近10年最大單月升幅，深證升26%，更是歷來最大單月升幅。恒指上周累升13%，是1998年10月16日以來最大一周升幅，以全月計則升近17.5%；若從8月初低位16,441點計算，升幅更達28%，可謂牛氣冲天。

內地香港股市過去數個交易日大漲，最直接的原因，當然是內地上周出招振經濟，先是人行宣布降準及調低存量房貸利率，之後中央政治局會議又提出，要提振資本市場，以及令房地產市場「止跌回穩」。原先看淡中國的外資大戶，紛紛改變態度，認為中國股市復蘇可期，內地香港股市成交量急增。港股繼上周五錄得4457億元的破紀錄成交，昨天再刷新紀錄，達到5058億元，跟之前股市低迷時一天才得400億元左右的成交量，不可同日而語。內地是全球第二大股票市場，昨天滬深兩市成交量就更驚人，合計直逼2.6萬億元人民幣，同創歷史新高。港滬深股市成交量急增，意味大量資金湧入；人民幣匯率偏強、本港拆息全線向上，某程度亦反映資金流入兩地市場物色投資機會的需求增加。

過去兩年，美息高企美元強勁，影響環球資金流向，外資流出香港和內地股市，日股則遭到熱捧，然而隨着美國減息周期展開，全球資金面臨新一輪洗牌。美國對冲基金經理David Tepper近日便稱，在9月聯儲局重手減息半厘後，已認為中國有更多空間出手救市，開始買入更多中國重磅科技股，沒料到內地寬鬆政策力度更勝預期，中國股票本來就比美股便宜很多，現在正是進一步增持的好時機。昨天港滬深股市大漲，另一邊廂，日股卻大跌4%，雖說原因之一是市場關注新日揆石破茂未必會阻撓日央行加息，但正如一些外資基金經理所言，這兩年日股走勢基本上就是跟中國「對着幹」，現在市場氣氛逆轉，資金流向有變，日股自然受壓。

近年港股長期處於低迷狀態，新股上市大減，加上本港內外政治環境變化、社會瀰漫悲觀情緒，不時有人談論香港國際金融中心地位會否不保。2022年，由英國智庫及中國研究機構合作的「全球金融中心指數」，香港跌出三甲，遭新加坡爬頭，「紐倫港」變「紐倫星」，各方議論紛紛。然而值得留意的是，近日公布的最新「全球金融中心指數」，香港力壓星洲重返三甲；隨着中央鼓勵內地重磅企業來港集資，今年本港IPO集資額現已重返四強，全年集資800億元的目標審慎樂觀。港股近期大漲，外資重新流入，除了有助提振市場信心，也有利於減少社會悲觀情緒。

當然，熱錢來去匆匆，有市場人士認為，港股累積了巨大升幅，短期有回吐壓力，亦有好友認為大漲小回不足為奇，考慮到「北水」大軍迄今尚未大舉進場，後市仍可看漲。股市短期升跌，無人有水晶球。港股與內地股市往後數月走勢，還看內地振興經濟措施成效如何、內地樓市是否真的「止跌回穩」。

實體經濟問題仍多

地緣政治風險莫忘

今次內地出手刺激經濟，除了力度超出市場預期，政策落地速度也相當快，中央話音甫落，廣州、上海和深圳周日晚即分別宣布，取消或放寬樓市限購措施，恰逢內地十一國慶黃金周，預料對長假期房地產銷售，會有一定刺激作用，然而內地樓盤庫存量巨大，需要時間消化，恢復市場信心也不可能一蹴而就。內地經濟正處於轉型時期，內需不振、青年失業率高等問題，並不容易處理；香港疫後復蘇不似如期，除了外圍及內地經濟因素，也存在其他問題，本地零售市道不振，不過是其中之一。另外，美國即將選出新總統，中美關係未來走向存在變數，地緣政治風波可以隨時再起，影響內地與香港股市表現，投資者必須保持警惕。

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