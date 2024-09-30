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社評

社評：熱戰冷戰此起彼落難息止 發展中國家興抗爭難阻止

【明報社評】一年一度的聯合國大會接近尾聲，今年的「聯大」非比尋常，俄烏衝突沒有停息迹象，以色列與哈馬斯激戰正酣，又開啟與黎巴嫩的新戰線，俄羅斯還威脅使用核武器，中美關係究竟是後冷戰還是新冷戰難以界定，這個世界冷戰與熱戰硝煙瀰漫。而「聯大」仍然是各說各話，全球迫在眉睫的氣候變化，以及發展中國家無以發展的問題，被與會國代表互相指摘、謾罵、威脅之聲淹沒。在國際格局失常、失序的狀態下，中國外長王毅在「聯大」發言，仍然鼓吹建立「人類命運共同體」，只不過是一種理想，實際需要的是聯合發展中國家，在諸如金磚國家組織，抱團爭取正義以及公平發展機會。

美拱火全球熱戰「此起不落」

普京威脅使用核武難斷真假

天下太平從來沒有實現過，但過去一年熱戰特別激烈，俄烏之間繼續炮火往還，總統普京語出驚人，稱改變只限於擁核武器國家互相使用核武的慣例，非擁核武國對俄羅斯發動攻擊，即使用的是常規導彈，也會用核武器還擊。這個說法究竟是虛張聲勢還是千真萬確，有待驗證，但始作俑者是美國，從向烏克蘭提供槍炮彈藥，到戰鬥機，最近升級到火箭炮和反坦克導彈，普京的還擊言論，實際是衝着美國而來。

以色列跟哈馬斯的戰鬥不斷擴大，最近又開闢新戰場，真主黨領袖納斯魯拉被空炸身亡，戰火是否會因為伊朗介入而進一步擴大，還有待觀察。以色列總理內塔尼亞胡在「聯大」聲稱，「在伊朗沒有任何地方是以色列的長臂不能觸及的，整個中東也如是。」儘管很多國家的代表在以色列發言時離場抗議，並且譴責以色列，王毅外長表示「巴勒斯坦問題是人類良知的最大創傷」，但內塔尼亞胡依然無動於中，原因是有美國的撐腰。

美國總統拜登在「聯大」發言中，聲言致力外交手段解決以巴衝突，卻在8月批准200億美元軍售予以色列，這種虛偽的做法，早被國際社會識破。但更嚴重的問題是，美國正值大選年，民主黨和共和黨都不敢得罪猶太人勢力而全力支持以色列，導致以色列有恃無恐。

美國到處拱火的做法，也燃燒到亞洲，拜登聲稱要建立一個和平的印太地區，上周六卻聯合澳洲、新西蘭和日本，與菲律賓展開聯合軍事演習。中國解放軍在黃岩島附近海域進行海空演習訓練作為還擊。此外，中國在9月25日發射一枚洲際彈道導彈，落入8000公里外的南太平洋海域，這是40多年來再次向外發射洲際彈道導彈，此舉對西方國家的警告意味，昭昭明甚。

雖然局部戰爭與地區衝突戰火紛飛，導致世界大戰的風險不高，但國際秩序正在走向分崩離析，則毋庸置疑。對於這樣的國際格局，王毅外長形容為，「安全失序、發展失衡、治理失效日益突出」。影響所及，是國與國之間的合作受到障礙，全球經濟發展也會因而放緩，甚至停滯不前。

發展中國家經濟呈異軍突起

金磚國家組織挑戰西方壟斷

美國自成為全球一哥後，一直在以本國利益出發，成立並主導各種國際組織，制定治理國際關係的規矩，以維持其領導地位。這個國際格局的後果，是發展中國家只能永遠成為發達國家的附庸，難有翻身機會。近幾十年發展中國家不斷以自身的優勢，突破發達國家的制約，在經濟發展上異軍突起，成為美國以至西方發達國家的挑戰。然而，美國對於發達國家和發展中國家之間的政治與經濟衝突，不但沒有理順關係或者提出能夠照顧各方利益的解決辦法，卻以「抱殘守缺」的態度，要維護一個根據「以規則為基礎」的國際秩序。

在2006年舉行的「聯大」會議上，巴西、俄羅斯、印度與中國的代表，共同發起成立新型發展中國家組織，經過反覆磋商，在2009年宣布成立金磚國家組織（BRIC），翌年同意南非加入而成為BRICs。這個組織，被視為西方發達國家俱樂部七國集團（G7）的對應組織，它成立新的開發銀行，為有利於發展中國家的項目提供融資，抗衡由西方國家壟斷的國際貨幣基金組織和世界銀行。下月在俄羅斯喀山舉行的BRICs年會，如果成員國都出席，可以被視為抵制美國制裁俄羅斯的舉動。

去年舉行的BRICs年會，接納埃及、埃塞俄比亞、伊朗成為新成員，阿聯酋雖然也獲邀請加入，但遲遲未有決定，但想加入的國家正在排隊，北約成員國土耳其正式提出申請，準備申請的還有智利等國。BRICs組織的經濟總量已經達到全球GDP的35%，超越G7的30%，人口是世界總人口的43%。金磚國家組織擴容，是地緣政治大規模變化的後果，必然也會加速多極世界，以及政治、經濟和文化多元化的形成。

在國際秩序大變局的情况下，美國和西方國家將會採取什麼手段維持其主導地位，或者接納發展中國家共享平衡發展機遇的主張，還待拭目觀之，但發展中國家抱團取暖，壯大組織，挑戰發達國家的壟斷，今後的熱戰和冷戰，發展中國家扭轉乾坤需要更多的時間，但不可能永遠處於劣勢，逆轉的趨勢正在形成。

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