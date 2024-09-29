社評：以黎地面戰箭在弦上 美國選情或平添變數

黎巴嫩或成另一加沙

以劍指伊朗連累美國

10天前的黎巴嫩傳呼機、對講機大爆炸，導致至少37死、逾3300人受傷，在國際引起震撼，亦掀開以色列對黎巴嫩真主黨打擊的序幕。近一周以軍接連空襲，已造成黎巴嫩700多人死亡，以軍的撤離令，更引發黎南部民眾逃亡潮。聯合國警告，黎巴嫩危機升級可能導致人道主義災難，秘書長古特雷斯表示，全世界人民都無法接受黎巴嫩成為「另一個加沙」。

雖然以軍擊殺了納斯魯拉及真主黨多名軍事指揮官，但從歷史上看，無論是哈馬斯還是真主黨，首腦都曾多次被以色列「定點清除」，但後繼領導人往往更為激進，還可能分裂出更多激進分支，頗有「野火燒不盡」之勢。多年來，真主黨利用火箭彈和無人機襲擊以色列北部，迫使以北部6萬居民撤離家園，以軍今次開戰，目標就是讓北方居民「返家」。不過，戰事升級後，真主黨的報復行動亦隨即擴大，其導彈攻擊已遠至以色列港口城市海法及特拉維夫的以情報特務局（The Mossad）總部。由於以色列缺乏戰略緩衝地帶，不打地面戰爭，解決不了北部安全問題，而要徹底解決以色列生存問題，就得解決真主黨的後台伊朗。

面對以色列對真主黨的打擊和戰爭威脅，伊朗近期卻表現出罕有的「戰略定力」。無論是早前哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭被刺殺，還是黎巴嫩傳呼機爆炸（伊朗外交官亦被波及受傷），伊朗都曾揚言要報復， 但迄今卻未見行動。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）近日在聯合國發言時，重點亦希望與西方重啟核協議談判。他甚至指以色列挑釁，是想將伊朗拖入中東全面戰爭。這或是因伊朗意識到，在美國多年制裁下，其國力已難承受全面戰爭。納斯魯拉被殺後，伊朗已感唇亡齒寒，其最高領袖哈梅內伊（Seyyed Ali Khamenei）為避「斬首」，甚至要轉移到安全地方，德黑蘭能否繼續「韜光養晦」存有變數。

正是對混戰一觸即發的擔憂，美國聯合另外10國和歐盟，提出黎巴嫩停火21天的倡議，透過談判讓以黎民眾返回家園。雖然美方稱方案事前已與以方溝通，但以色列卻誓言持續攻擊真主黨「直到取勝」，外長卡茲（Israel Katz）發文稱「（以國）北部沒有停火這回事」，總理內塔尼亞胡下令軍方「全力應戰」。

大選投票前一個月

開戰須防溢出效應

據報由於以聯合內閣的極右強硬黨派施壓，令內塔尼亞胡不能停火。此外，在加沙戰事持續近一年後，以軍雖聲稱殲滅哈馬斯九成軍力，但營救人質卻寥寥無幾，且令4萬多巴人死亡，國際壓力倍增，以當局需轉移國際國內注意力。而讓北部居民返回家園在國內獲廣泛支持，令內塔尼亞胡找到新的民意突破口。更重要的是，以色列擴大北部戰事，是希望打擊伊朗的勢力，甚至不惜將美國拖入戰爭，但這不符合拜登政府俄烏戰爭優先、重點在印太的全球戰略。因此，亦有分析認為，內塔尼亞胡擴大以黎戰爭，實際是在為共和黨總統候選人特朗普「助選」。

一般分析，以黎之間的地面戰很可能在一周至一個月內爆發，正值美國總統選舉投票前夕。這令民主黨政府左右為難，一方面不希望美國被拖落水，為大選添煩添亂，所以倡議21天停火，配合大選投票前的敏感時期；但另一方面，從加沙停火談判到今次以黎停火倡議，顯示美國對以色列控制力已大不如前，但保護以色列安全的國策和國內強大的猶太政經勢力仍難改變。沒有美國支援，以色列甚至打不起一場中等規模的戰爭。所以，美國一方面倡議停火，一方面增兵中東，上周還批准一項87億美元（約678億港元）的軍援以色列方案，過去10天，美以防長先後5次通電話。

以黎戰爭升級，溢出效應不限於美國選情。以色列日前空襲敘利亞，波及有俄軍駐防的塔爾圖斯港（Tartous）。據報下月金磚峰會期間，俄羅斯將與伊朗簽署「全面戰略伙伴關係」協議，令人關注中東、俄烏兩個戰場會否聯動。而在歷次以黎衝突中，中國駐黎南部的維和部隊曾多次遭以軍「誤擊」。日前，中國維和部隊營地730米外區域，再遭以軍炸彈襲擊。以黎戰事升級，駐黎中國維和部隊的安全亦受關注。

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