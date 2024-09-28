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社評

社評：盧煜明來年接任校長 期盼中大更上一層樓

【明報社評】中大校董會一致通過任命盧煜明為中大下任校長，明年初上任。近年中大與港大均鬧出校政風波，中大這座「山城」更遭政治陰霾籠罩，紛爭連年對大學造成相當大的傷害，隨着下任校長人選塵埃落定，是時候揭開新一頁。香港力爭成為國際創科中心及國際教育樞紐，大學角色舉足輕重。盧煜明是國際級學者，熟悉香港和內地，同時也是一名成功將科研成果產業化的企業家，是出任中大校長的合適人選，期待他可以帶領中大更上一層樓，一邊加強與內地及國際學術界聯繫、令大學更加國際化，一邊推進產學研結合，為本港創科產業發展出力。

「最接近諾獎香港人」

熟悉中大港情國情

今年初，中大校長段崇智請辭，明年1月8日起生效。其後中大校董會成立校長遴選委員會，在顧問公司的協助下，依程序展開全球招聘，以及在校內舉行諮詢會。校董會主席查逸超表示，遴選委員會一共開了7次會議，經過嚴謹遴選，認為盧煜明是最佳人選。昨天中大校董會舉行會議，一致通過聘任盧煜明為中大第9任校長，任期為5年，2025年1月8日起生效，意味校長一職可以無縫交接。

盧煜明在香港土生土長，年輕時曾負笈英國，1997年回流香港，加入中大任職至今。盧煜明是生物醫學專家，最為人知的成就，是開創了無創產檢技術，從孕婦血漿抽取胎兒DNA診斷唐氏綜合症等病症，至今已被幾十個國家廣泛採用，近年更將技術應用至檢測癌症。行政管理方面，盧煜明曾在中大擔任多個重要職位，包括2002年起出任醫學院副院長，又兼任多個校外機構的管理工作，出任香港科學院院長等職位，擁有豐富行政經驗和人際網絡。全球人才爭奪激烈，大學要找一名國際級學者出任校長，殊不容易。盧煜明跟段崇智一樣，都是享譽國際的科學家，獲頒多個國際學術獎項，學術成就得到國際認可，有中大前校董甚至形容，盧煜明是繼高錕、楊振寧之後，「最接近諾貝爾獎的香港人」。盧煜明願意擔起重任，無疑是中大之福。

除了科研學術地位夠分量，盧煜明熟悉中大校情、港情和國情，也是擔任校長的一大優勢。中大是香港唯一設有書院制度的大學，不同書院各有特色。盧煜明在中大任職27年，對於中大歷史文化、各項制度的優點和痛點，固然了然於胸；哪些優良傳統需要維護、哪些地方需要改革，也一定知之甚詳。中大近年放眼大灣區、積極與內地科研機構加強合作，成績有目共睹，至於中大深圳分校發展，同樣蒸蒸日上。盧煜明與內地關係良好，既是中科院院士，又是北京市政協委員，對國情的了解，相信有助日後中大推展大中華地區規劃及發展工作。

中大和港大近年風波不斷，校長跟校董會（或校委會）矛盾重重，高層人事變動頻頻。港大的情况，主要涉及校政管治，「海歸」校長張翔厲行改革，觸動本地山頭利益，惹來反彈；中大的情况，除了涉及校政問題，還牽涉到政治。2019年反修例風暴期間，中大被稱為「暴大」，局面一度失控，部分政界人士認為要追究段崇智的責任，由改組中大校董會、解僱副校長吳樹培，到今年初段崇智請辭，圍繞中大的風風雨雨持續數年，對大學聲譽和穩定性，傷害委實不小。

重建各方信任

校長任重道遠

大學是作育英才和從事學術研究的地方，校內權力鬥爭激烈、校外政治施壓頻頻，肯定不利吸引海外頂尖學者加盟。隨着港大校政風波早前告一段落、中大也有了下任校長人選，期待「兩大」可以重新出發，專注於教育和學術研究，為香港及國家發展出力。校長負責領導大學發展及日常管理，校董會（或校委會）的角色是問責，不會直接參與行政事務，然而在「兩大」校政風波中，外界有時確實搞不清，究竟誰才是大學的真正話事人。現在「兩大」局面回復穩定，校長的領導權威，應該得到重新確立。

盧煜明近日分別與學生、教職員及校友舉行見面會，多名學生均提出有關學術自由、院校自主等問題，亦有教職員認為中大不夠國際化，難吸引海外學者任教 。盧煜明表示，學術自由是大學發展基石，校方會在守法前提下捍衛學術自由，相信正常的學術探討，觸碰法律「紅線」機率低，另外，他又表示支持重建學生會。過去數年，無論中大還是香港都飽經風雨，儘管現在事過境遷，但信任不足的情况仍然存在，期望盧煜明接任校長後，多與不同持份者溝通，理順與校董會、學生及教職員的關係，建立互信。

香港要成為國際創科中心及國際教育樞紐，大學必須致力吸引更多人才，提高科研水平。盧煜明多年來一直從事研究工作，在國際學術圈子中有深厚的人脈網絡，期望他出任校長後，可以運用其人脈，延攬更多國際頂尖學者，推動中大國際化。雄厚的科研實力，是香港創科發展優勢所在，惟科研成果轉化和商品化，仍然是較弱一環。本港八間資助大學中，中大在產學研結合上，表現相對突出，盧煜明本人正是一名成功將科研成果產業化的企業家，他所在的中大醫學院，近年亦致力將研究與商業相結合，期待盧煜明未來能夠帶領中大進一步推動產學研結合，促進科研成果落地。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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