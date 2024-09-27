社評：促進房地產止跌回穩 中央政策力度勢加強

政治局9月罕談經濟

重磅措施料陸續有來

中共中央政治局會議由總書記負責召集，通常每隔一或兩個月一次，一般於月底舉行。根據官方紀錄，中央政治局每年通常有3次會議，專門「分析研究當前經濟形勢及部署經濟工作」，分別是4月份（即「兩會」之後）、7月份（放眼下半年工作），以及12月份（部署新一年）。其他月份會議雖然也有機會觸及經濟議題，但以分析經濟形勢為會議重點的，其實相當少，對上一次已是2016年10月。今次是政治局繼今年7月會議之後，再次討論經濟形勢及部署下一步工作，做法罕見。

內地今年首季經濟增長5.3%，惟次季增長放緩，只有4.7%。第三季度將盡，外界普遍關注內地全年經濟增長能否「保五」。人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會日前攜手公布刺激經濟措施，包括降準半厘、調低存量房貸利率，以及支持股市措施，重點放在運用貨幣政策，盤活金融及房地產市場。昨天的政治局會議，則是從更高層面指明工作方向，力求「完成全年經濟社會發展目標任務」。

根據新華社通稿，中共中央政治局會議認為，經濟基本面及有利條件並未改變，高質量發展紮實推進，社會大局也維持穩定，與此同時，「當前經濟運行出現一些新的情况和問題」，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難，「切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感」。簡單而言，中央認為整體經濟發展仍屬「穩中有進」，惟短期內也有一些問題需要迫切處理。通稿提到，會議認為要「進一步提高政策措施的針對性、有效性」，反映之前的應對措施，依然有所不足。

外媒根據國家統計局數據測算，8月份內地70個大中城市新建商品住宅價格指數，按年下跌5.3%，不僅是連續第14個月下跌，更是逾9年來最大跌幅。政治局會議提到要「促進房地產市場止跌回穩」，是之前未見的說法，反映中央認為有需要遏止樓市跌勢，以免繼續拖累內需。對內地當局而言，保交樓及消化存量房產（即庫存待售房屋）是眼前要務。今年7月政治局會議首度提出，積極支持「收購存量商品房（私樓）用作保障性住房」，迄今已有超過60個城市陸續發布具體政策；人行日前宣布引導銀行下調存量房貸利率，目標也是要加快去庫存。今次政治局會議提到，對商品房建設要嚴控增量、優化存量，加大內房「白名單」項目貸款投放力度，調整住房限購政策等，預料未來數月內地當局會加大力度消化庫存，即使住房限購政策不會徹底消失，實際也相去不遠。

另一點需要留意的，是會議重申要完善土地、財稅、金融等政策，推動建構房地產發展新模式。根據內地部委之前的說法，構建房地產發展新模式，可概括為4個方面，第一就是堅持「房住不炒」的理念和定位。內地當局強調要改革完善房地產開發、交易和使用制度，對於不在白名單上的資不抵債項目，將加快推進項目開發企業破產重組或清算，並按最高人民法院關於債務清償順位規定，優先保障購房人合法權益。換言之，中央出手「包底拯救」的可能仍是微乎其微。

財政政策力度將加強

「直升機撒錢」機會仍低

除了內房問題，會議也就撐民企、促消費、保民生，以及提振資本市場等方面着墨，當中關於推出《民營經濟促進法》、重點做好應屆大學畢業生及零就業家庭等重點人口就業工作，都有針對性。事實上，國務院本周便發布文件，提出就業優先戰略，要求為青年做好就業保障。會議另一重點，是強調要加大財政及貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」（即保基本民生、保工資、保運轉）工作，以及用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。預料內地當局稍後將加大財政政策力度，包括推動重大項目建設，以及推出更多利民紓困措施，但大規模派錢的機會依然不大。

全國各地政府為促進復蘇，近月紛紛根據本地情况，啟動不同類型消費券發放工作，惟規模有限，例如上海最新公布的消費券計劃，金額大約只有5億元人民幣。今次會議亦指出，要把「促消費和惠民生結合起來」，促進中低收入族群增收，換言之，當局不會採取「直升機撒錢」式手段。不少市場人士認為，內地需要採取更激進措施，才能扭轉內房困局及內需疲弱，然而內地當局顯然認為，必須兼顧短、中、長期經濟發展目標，大水漫灌式救市，短期提振作用雖顯著，但只會助長舊模式、延續老問題，不利實現經濟結構轉型。內地當局決心「保五」，刺激經濟措施接踵出台，成效如何，未來數月當有分曉。

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