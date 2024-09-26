社評：控制建築成本 精簡審批流程

大量輸入建築外勞

政府須顧社會後果

香港建造成本偏高，並非近年才有的現象，也不僅出現於政府工程或大型基建項目。早在10年前，已有報道提到，本港私樓建築成本比新加坡等地高近五成。政府2015年公布委託顧問研究亦顯示，本港整體建築成本在3年間累升21%，但勞工成本升幅只有12%，建築材料成本升幅更小，有人還質疑業界是否存在「潛規則」，導致項目投票價格被推高。2016至2020年，香港在「國際建造成本指數」一直位列三甲，之後雖然遇到疫情及經濟不景，最新排名降至第9，但仍列亞洲首位。隨着樓市下滑，有人更形容現在建築費比地價更貴。

工務工程方面，政府近年不時鬧出「天價工程」爭議，一個540米長行人天橋系統，估算造價高達17億元；一條全長僅2.3公里的幹路，造價可直逼70億元。政府財政緊絀，公帑豈能亂花。發展局去年底展開建造成本策略研究，並於近日向立法會工作小組提交文件，簡介初步研究結果。

文件提到，建造成本可分為四大類別，包括建築工人成本（約佔三至四成）、建材及設備成本（約佔兩成半至三成半）、機械成本（約佔一成至兩成），以及工程複雜性所引致的風險溢價、承建商的營運成本及利潤等（約佔一成至三成）。文件指出，新加坡、深圳及廣州等地工程造價比香港低約兩成至七成不等，本港工程成本高昂成因包括工人老齡化及人工成本高、設計標準高、審批流程長、工地山多平地少等。

本港工資成本比很多地方都高，乃是不爭事實。發展局提到，本地建築工人平均日薪約1270元，比倫敦低約兩成，但較新加坡高約七成，更比深圳高約3倍。可是工資水平不能抽空比較，還要考慮各地物價及生活水平，以至勞動市場情况。本港與內地的生活成本，不可同日而語，建築工人工資水平較高很正常，發展局文件亦認為本港工資屬合理水平。本港有聲音主張效法星洲，大量輸入建造業外勞，壓低工資成本，惟有關措施必將砸爛本地打工仔飯碗，當局必須顧及社會後果，不可貿然行事。事實上，政府去年放寬輸入建造業外勞，政策目標只是為了填補人手短缺，而非壓低成本；最近剋扣外勞工資事件頻傳，更令人關注一旦大開輸入勞工之門，會出現什麼情况。

香港是發達社會，在建築設計、勞工保障等方面持高一些標準，並不為過，當然這會增加建造成本，但如果有實際需要，也沒理由為了節省成本而妥協。舉例說，當局比較了香港、內地、英國和歐洲的建築設計標準及要求，顯示香港的設計及要求屬國際級水平，部分還因應了本地情况，如就混凝土抗壓強度、地基可承載力等附加額外條件，凡此種種，意味需要更多建築材料、工序及工時，成本自然也更高。不過話說回來，本港人口稠密，樓宇動輒數十層高，加上極端天氣及颱風吹襲等因素，建築標準訂高一些亦可以理解。當然政府亦應該檢視，有沒有一些標準及要求可作調整，藉以減低建造成本。

建築項目工程耗時愈長，建造成本也愈高。本港不少基建及建築工程，動輒耗時多年，比內地同類工程所花時間，隨時多出數倍，主因一般不在實際施工期，而是要花大量時間走官僚流程，所謂「施工期」其實有不少時間都沒有在真正施工，而是用在等候政府不同部門審批及測試等，有些地盤明明已開工，但中途卻長時間沒有進展，原因亦在於此。政府審批程序多且長，無可避免製造大量文書工作，導致承建商和顧問公司聘用更多人處理，同時亦拖長了工期。政府應大刀闊斧精簡流程、減少重複審議程序，這相信亦是較易入手的一環。另外，當局亦應鼓勵業界引入新科技，提高施工效率，這不僅有助縮短工程所需時間，亦有助應對工人老齡化對生產力的潛在影響。

投標價格指數創新高

「食水深」問題值得探討

本港樓市疲弱，發展商放慢建屋步伐；政府財政緊絀，也影響了大型基建項目的推進。今年以來，不少本地建築工人都表示開工日數減少，甚至面臨開工不足的問題，發展局考慮到勞動力供需情况，叫停輸入建造業外勞。換言之，業界應該不存在人手不足推高人工成本的情况，然而令人訝異的是，多項政府工程投標價格指數均呈升勢，其中建築署「建築工程投標價格指數」今年首季更創歷史新高。承建商的營運成本及利潤，是建造成本的一環。市道不濟下，投標價格指數卻創新高，外界難免會問，承建商是否變得「食水」更深。政府研究本港建造成本偏高時，不應忽略這方面的問題。

■歡迎回應editorial@mingpao.com