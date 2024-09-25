社評：內地「組合拳」刺激經濟 決心「保五」盼穩定預期

貨幣政策調整空間增

放寬銀根非量化寬鬆

今次內地推出的刺激經濟措施，是內房問題引爆以來，力度最重的一次。事實上，一籃子措施由人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會舉行聯合記者會攜手發布，本身便是甚為罕有的安排，旨在突出政策的分量。內地及本港股市昨天大幅上揚，反映市場對新措施初步反應正面。大體而言，這套組合拳可分為3部分，包括支持銀行「放水」增加信貸、支持房地產市場，以及支持股市，而重點則在於穩信心。

支持銀行「放水」方面，人行將下調存款準備金率0.5個百分點，以及降低銀行資金成本，將7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，至1.5厘。支持房地產市場方面，當局宣布存量房貸利率（即仍未還清按揭的貸款利率）平均下調0.5個百分點，居民每年家庭利息支出將減少1500億元；另外，當局會首度統一「房貸最低首付比例」，二套房最低首付比例由兩成半下調至一成半。支持股市方面，當局更有新猷，人行首次設立貨幣政策工具，支持股市發展，包括創設股票回購增持再貸款，首期3000億元，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購及增持股份；創設證券、基金、保險公司互換便利，合資格機構可通過資產抵押，從人行換入國債等高流動性資產，由此獲取的資金只能用於股市。互換規模暫定5000億元，可視乎情况擴大。

之前兩三年，美國以至西方經濟最大挑戰是通脹，反觀內地面對的卻是通縮壓力。外圍高息環境，影響了內地減息降準的空間，直至聯儲局本月揭開減息周期序幕，人行貨幣政策彈性亦得以恢復，毋須擔心逆勢減息降準會增加資金外流風險，未來實施貨幣政策，可以更好地反映中國自身經濟和通脹基本面。

今次降準50個基點，意味銀行將多大約1萬億元用作借貸，人行行長潘功勝還暗示，第四季存款準備金率有機會再下調25至50個基點，即人行最多有可能向市場注入2萬億元流動性。另外，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，亦比市場原先預期的0.1個百分點進取。然而值得留意的是，人行這些措施只屬放寬銀根，並非大搞量化寬鬆大舉買債「印鈔」，反映當局未有改變不會大水漫灌的原則。

內地出口強勁，但內需仍然低迷，早前公布的8月內地零售、固定投資等經濟數據皆差過市場預期，增速亦較7月放緩。外資大行近期紛紛下調中國經濟預測，估計全年增長只有4.6%至4.8%，意即無法達到原定5%目標。內地推出一籃子刺激措施，反映當局「保五」決心，盼可穩定各方對內地增長速度的信心及預期。資金湧入債市是內地當局非常關心的一個現象，因為這反映投資者對樓市、股市以至經濟都缺乏信心。這次內地出招提振股市，無論是鼓勵回購和增持股票，還是發布指引要求上市公司做好市值管理、重視投資者回報等，都有支持股價的效果，有利吸引資金流入股市，這亦是近年日韓催谷股市的方法。當然，中證監提出「併購重組6條」，目的不止是短線盤活股市，還希望鼓勵上市公司透過併購整合，朝新質生產力的方向升級轉型。

潘功勝表示，今次貨幣政策調整有4個考慮因素，一是支持中國經濟穩定增長（意味保五）；二是推動價格溫和回升（意味抗通縮）；三是兼顧支持實體經濟增長和銀行業自身健康性，尋求較佳平衡（意即鼓勵銀行提高風險胃納）；四是保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。最後一點其實意味，內地不會仿效日本以貨幣大幅貶值催谷經濟。當局這次出手，主要圍繞貨幣政策，未涉財政政策。外界關注當局放寬銀根，是否可以刺激需求，尤其是樓市爛尾樓仍多，民眾缺乏置業信心，降低存量房貸利率及二套「房貸最低首付比例」，實際效果如何，需要時間觀察。

內房信心問題未解決

大水漫灌機會仍不大

市場一直憧憬內地「暴力」救市，一邊奉行量化寬鬆貨幣政策大舉印鈔，一邊大灑銀彈，以激進的財政政策刺激需求，然而汲取過金融海嘯後4萬億元救市的經驗教訓，內地當局對於「大水漫灌」明顯有保留。今年初外媒曾報道，國際貨幣基金組織（IMF）曾建議，中國政府可提供財政支持，解決爛尾樓問題，估計耗資接近1萬億美元，惟中方拒絕，認為應以市場化方式解決，中央直接出手，變相包底打救，只會造成道德風險，到頭來房地產業又可能故態復萌，重走不可持續舊路。內房問題需要時間消化，當局目前策略是以時間換取空間，加快推動發展新興產業，貨幣政策與財政政策齊齊大水漫灌的機會，目前看來仍然不大。

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