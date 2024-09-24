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社評

社評：警方毋須急於下結論 應對病人訓練須檢討

【明報社評】一名患思覺失調精神病男子在家中攻擊家人，家人報警求助，警方到場後在短時間內開槍擊斃持刀衝前的精神病患者。家人不滿警方處理手法不專業，警務處長蕭澤頤除表示會深入調查，同時表示處理案件警員的開槍行動是「按指引作出決定」。警方的處理手法是否恰當，相信死因裁判庭會全面審視各種證據，得出合理公正裁決，現在各方都不必急於下結論。在案件水落石出之前，警方應該立即展開檢討，在不同情况下合理使用裝備的指引，以至加強警隊處理有情緒問題當事人的訓練。

警方處理案件細節堪推敲

家屬後悔報警有損信任度

按照死者家屬的描述，患精神病死者當時確實有過攻擊行為，而警方到場時，家人已經躲進房間，對峙現場只有死者及警察。據警方交代案情，當時「有人持利器逼近警員」。死者家屬表示，警方到場後不到兩分鐘，死者遭警察開槍射中胸部致死，開槍警察與死者距離只有1.5米。

假設死者家屬與警方交代的案情確實無誤，則有疑竇難以廓清。首先，3名到場的警察，事先得知需要處理的當事人可能手持兇器，所以帶備長棍及盾牌。其次，現場除警察外，已經沒有其他人可能會受到死者傷害的危險。再其次，從開槍時間看，現場警察沒有採取其他可能更有效的處理手段。更重要的是，現場處理的警員，何時拔槍，所使用的武器有沒有激化死者的情緒？

死者家屬質疑，警方有足夠裝備保護自己，以及制服死者，而且可以採取安撫、談判等可能更有效的方法處理事件，而毋須在近距離「瞄準」重要部位將死者一槍擊斃。而警方發聲明稱開槍是按照既定指引，可能是根據死者的行動可能會危及警察的人身安全。

判斷涉事兩方的說法，並非「公說公有理婆說婆有理」的問題，現場發生的情况，警方應該有執法記錄儀攝錄整個過程，警察開槍的指引，也有白紙黑字的公開條文。法例也有既定程序，家屬可以向警察投訴課正式投訴，警方有責任提交準確無誤的全面報告，死因裁判庭將會公開公正舉行研訊，由法官審視各種證據，然後做出公正裁決。這套程序行之有效，沒有理由對這套程序有所懷疑，一切交由死因裁判庭研訊，雖然處理時間很長，對死者家屬來說是一個煎熬，但畢竟是需要按程序來處理的。

現在的問題是，死者家屬質疑警方的處理手法，並表示「後悔報警」，則可能會引發市民對警隊信任產生懷疑的嚴重問題。警隊整體的專業水平是值得信賴的，即使因為一宗從表面證據出現疑竇的案件，相信經過死因裁判庭的公正裁決，可以澄清疑竇，並且增強市民對制度的信任。然而，在問題演化的過程，警方應該認真審慎處理，在缺乏提供足夠解釋的情况下，急急肯定現場警員是按指引做出決定與行動，未免會造成火上澆油的後果。

在等待死因裁判庭開庭研訊之際，警方並非沒有事情可做。對於現場警察為何不用長棍和盾牌保護自身安全，或者制服死者，相信經過警方深入調查，或許會以事實給出更詳盡的解釋，但無可避免引起一個疑問，警方對於涉案精神病人的處理手法，所採用的指引，是否符合專業精神與標準，是否有必要讓專家檢查有沒有改善的必要，對此，警方需要及時檢討。

處理精神病人指引要公開

警隊加強訓練要亡羊補牢

即使警方的有關指引符合高標準，負責執行行動的警員是否有足夠的訓練，究竟是在警察學堂有過一兩節課，還是定期提供工作坊，讓專家給警員上課及解答疑難，給經常要處理千變萬化情况的警察，有足夠的準備，避免因為誤判而採用錯誤的手法應對，激化有情緒問題的當事人走向使用暴力，增加當事人和警察造成傷害的風險。

處理緊急情况的警察，若然缺乏足夠訓練，可以立即制定長遠的培訓課程，但亡羊補牢需時。警隊高層應該立即就應對有暴力傾向的精神病人，制定緊急指引，清晰指示警員，何時需要要求支援，在專家到場前應該如何讓病人冷靜，減少刺激病人的高頻聲音或者燈光，警察如何保護自身安全等等做法，避免病人和警察受到不必要的傷害，和降低風險。緊急指引只是臨時措施，長遠來說，還是需要給警察足夠的培訓。

北角精神病患者被擊斃的悲劇已經發生，家屬傷痛不已，社會同情無限。現場處理的警察是否有過失，留待既定的制度程序去處理。人們最需要知道的是，此悲劇是否可以避免，如何避免同類型事件再次發生，警隊為此在短期和長遠應該做什麼。這些都有待特區政府高層去檢討，但在各方情緒激動的當下，警隊高層如何向市民交代，避免警隊專業形象受到損害，才是當務之急。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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