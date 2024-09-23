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社評

社評：社媒誑語荼毒人心 仇恨暴力不容滋長

【明報社評】九一八事變93周年早上，深圳市日本人學校一名10歲日籍小學生在學校附近中刀死亡。今次是內地3個月內第二度發生針對日本人學校的襲擊，事件疑涉仇恨襲擊，在中日兩地民間激起強烈情緒。稚子何辜，兇徒暴行天理難容，然而紀念九一八「勿忘國恥」，跟日本學生遇襲是兩回事，內地愛國主義教育，也沒有叫人報仇雪恨血債血償。內地社交媒體上，有些人為了博眼球刷流量，散播陰謀論，諸如日本人學校有「不可告人勾當」等，然而極端民族主義絕非內地社會主流意識，內地當局需要表明態度，採取強而有力措施，處理網上仇恨言論，絕不姑息仇恨暴力。

日籍男童遇害案，深圳警方表示，疑犯無固定職業，當場被捕，惟未有交代犯案動機，只提及疑犯曾先後於2015年及2019年，涉嫌破壞公用設施及虛構事實擾亂公共秩序被捕。外交部對事件表示遺憾痛心，強調這是前科者所犯的個別案件，日本政府則要求中方查明真相，確保在華日本人安全。事發後，百計深圳市民到現場送上鮮花哀悼，在華日企則要求日籍員工在公開場合要低調謹慎。

客觀理性反思日童慘劇

避免以偏概全看待問題

今年6月，蘇州亦曾發生襲擊日本人事件，一名男子刀襲正在等候日本人學校校巴的日本母子，校巴員工胡友平為保護學生犧牲。事隔3個月，內地又發生同類襲擊，官方兩次定性均為「偶發事件」。有網民和外媒將悲劇歸咎於內地民族主義和排外情緒。內地觀察者網則發表評論文章，形容舉刀襲擊婦孺的人是反社會分子，十惡不赦，不可能跟愛國扯上關係，但有些人把責任推到「仇恨宣傳」，甚至怪罪於中國愛國主義教育，轉移輿論焦點。事實上，上次蘇州慘案後，《人民日報》亦曾發表評論稱，沒必要將極端個案上綱上線，對中國的法治和開放作出歪曲誤讀。

社交媒體當道下，仇恨襲擊趨增，已成國際現象。在西方，不僅有仇回反猶襲擊，近年就連華人和亞裔黃種人也不時遇襲，三藩市有老華僑因為一再受襲捱打，為安全起見索性搬回中國居住；去年日本駐波特蘭總領事也遇上仇恨亞裔襲擊輕傷。新西蘭形象與世無爭，今年7月一樣發生仇恨襲擊華人案，一名16歲華人學生在巴士無緣無故遭中年婦人用鐵支隨機打傷。在日本，仇恨犯罪一樣惹來關注。前年4月，一名日籍男子闖入茨城縣一間韓國國際學校縱火，嚇煞校內學生，可幸制止及時未釀大禍；3個月後又有一名日籍漢擅闖大阪府茨木市一所韓國國際學校被捕，事後他供認目的是偷學生名冊，再循上面住址襲擊韓國人，當年《朝日新聞》也對仇韓襲擊破壞頻生表達關注。若說只有某些國家才有極端民族主義問題，明顯不是客觀論述。

社交媒體時代，很多網紅語不驚人死不休，不少網民亦愛圍爐取暖，留言不負責任，助長極端思想擴散，世界各地皆然。國際關係緊張下，仇恨言論在網上要得到注目，肯定比深入理性討論問題容易。個別人等受極端言論和思想影響，幹出暴力行為，傷害無辜，令人齒冷，可是渲染個別事件，以偏概全，亦非正確。

內地網絡輿情複雜，以如何看待日本為例，內地網民聲音便相當龐雜，否則也不會有反日、親日、哈日、仇日、精日（即精神上將自己視同軍國主義日本人、仇恨本民族的非日籍人群）等分類。政治上、文化上喜不喜歡另一國家，是很個人化的事。共青團曾在官方微博解釋，看日漫畫吃日本菜等行為是個人合法權利，不算精日，「欣賞國外優秀文化並不妨礙我們去熱愛自己的國家」。至於就事論事、理性地去批判另一個國家的作為，當然也不是「盲反」。

仇日和精日引起的反應特別大，原因是兩者的認知過於偏激和不講理，但絕不代表它們是社會主流。內地民眾會反對日本右翼謳歌軍國主義，也會堅持釣島主權，但極端仇日肯定不是大多數人的精神面貌。今年上半年，最受中國遊客歡迎的出境遊目的地是日本，日方數據亦顯示，期內訪日大陸遊客達306.8萬人次，佔總數17%，位居第二，同比增長幅度達到416%，更是首屈一指。如果仇日是內地社會主流，不會有這樣的數字。或許有人說這是「嘴巴硬但身體很誠實」，不過換個角度看，這正正顯示內地多數民眾都很理性，不會泛政治化地看待日本所有事物。

近代中國飽經外國侵略，內地當局重視愛國教育及歷史教育，但沒有叫人報仇雪恨血債血償；內地有很多抗日劇，但如果有留意串流平台熱播陸劇，當可知道這些抗日劇根本不入流，甚至因為劇情誇張而被當成笑柄。過去10多年中日紛爭迭起，有人認為內地官方對日「太強硬」、談太多「國恥歷史」，為網上仇恨言論及極端民族主義添柴加薪，然而一事還一事，國家在釣島和歷史問題上不能不企硬、對日本右翼政客支持台獨不可能不作聲。內地愛國教育一定有改進空間，不過話說回來，日本右翼至今仍在淡化侵華歷史，甚至否認南京大屠殺，若說中方提歷史是「宣揚仇恨」，難道取消紀念九一八事變、七七事變或南京大屠殺，才是正確？

極端民族主義劃清界線

防仇外陰謀論迷惑人心

內地一些不負責任的網紅及博主，常以陰謀論宣揚仇日博眼球，例如暗示日本人學校有「不見得人勾當」，甚或「培養間諜」，云云，今年一再發生針對日本人學校的襲擊，不禁叫人懷疑是否與此有關。無論如何，日童兇案短期難免影響兩地民間情緒乃至人員正常往來。前年6月，中共中央對外聯絡部原副部長于洪君在公開活動表示，現時國家與外部世界關係複雜，國家對外政策不能被網上偏激意見所綁架，必須警惕打着愛國旗號的極端民族主義狂熱。仇恨言論荼毒人心，內地當局應該加強公眾教育，與極端民族主義劃清界線，同時亦應採取有力措施，阻止極端仇外言論在網上擴散。

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