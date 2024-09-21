社評：恢復進口日本水產品是結果 中國獨立監測核污水是前提

日本一意孤行排放核污水

中美關係現轉機日本轉軚

日本2011年發生大地震及海嘯，造成福島核電廠損毀，日本以舉國之力，花了12年時間，都沒辦法解決核電廠產生的核污水問題，在存放核污水壓力無以復加情况下，罔顧排放核污水造成破壞生態環境，忽視鄰國受到核污水影響，一意孤行四次將核污水排放到海洋。

日本先是將未經處理的核污水排海，後邀請國際原子能機構組成的專家，對處理核污水的方法和化驗經處理後核污水的污染程度發表報告，說明排放的核污水屬於可接受範圍。有理由相信國際原子能機構的專家，是本着專業的態度和國際標準，審視日本的處理方法和化驗結果。然而，既然是符合國際公認標準，為何不讓承受核污染水影響最大的中國，單獨取樣和獨立化驗呢？

日本無視中國的強烈反對，將核污水排放到海洋，唯一的解釋，是日本的決定與做法，是基於政治考慮，大於對科學處理的態度。日本對待中國的政策，是仰仗美國撐腰，才敢於不顧中國反對，這個政治考慮的背景，是基於中美關係逐步走向低谷。而今美國多次派遣掌管外交與經濟金融的高級官員來華，緩和中美關係變差對國際局勢的影響，日本才開始「鬆口」，與中方就處理核污水排放問題進行磋商，而且還就旅遊等議題重啟中日韓三方對話。

經過中日兩國政府十多次磋商，現在達成的共識，一是回應了中國反覆強調的要求，日本必須就排放核污水問題承擔國際義務，而今準備「切實執行」；二是「確保」中國作為利益攸關國，可以單獨取樣化驗；三是不再單方面採取行動，而是與中國進行「開展建設性對話」。日本的讓步，同樣是基於政治考慮，因為美國都願意跟中國對話，日本就更沒有一意孤行的底氣。

中國有沒有在原來堅持的大原則上退讓呢？上面三項原則，中國的立場是一貫的，現在宣布將會逐步恢復日本水產品進口，但觀乎公布的共識，還有一個大前提，就是經過「參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據着手調整有關措施」。參與國就是中國，也可能是更多的國家，獨立取樣和監測活動，目的就是讓調查的過程增加透明度，令調查結果更加可信。

中國承諾逐步恢復日本水產品進口，日本不能高興得太早，因為中國獨立取樣與化驗監測結果，還要看日本的配合程度，日本愈配合，監測的過程愈快。而中國「着手調整有關措施」的速度，也會有很多方面的考量，中國考量什麼，日本應該心知肚明。目前日本正在進行首相選舉，鹿死誰手有待揭曉，新首相的對華態度也有待觀察，所以這個逐步恢復日本水產品進口的速度，也有可能存在變數。

中國恢復進口日本水產品

取決日本配合中國的態度

誠然，日本水產品在內地與香港，都有一定的支持度，若然能夠盡快恢復進口日本水產品，不少香港市民會感到高興。然而，保證國民送到嘴裏的必須是「無害」產品，是政府的天職。相信中央政府必定會在保障國民健康的大前提下，嚴格監測日本核污水的處理方法與過程，所排放核污水的輻射污染程度，的確符合健康標準，才會「着手調整有關措施」。而且監測的手段，也要公開，以便國際專家了解中國的做法是否符合國際標準。

中日雙方就日本排放核污水相關問題達成共識，時間剛好在日本學童在深圳遇害的第二天，無可避免令人懷疑這是中國對日本讓步的舉措。日本學童遇害是偶然因素，不可預測。而日本在美國恢復跟中國對話後，就妥善處理核污水排放問題上有所退讓，這是大趨勢使然。况且中日就此問題展開談判已經有一段日子，即使遇上日本學童的慘劇有可能是時間巧合，公布的共識，也不可能是「即興」的一蹴而就。

坊間對此有所猜疑，也無可厚非，只能用今後的事實來證明，兩者之間確實是時間巧合，所能提供的證據，就是中國在監測日本排放核污水問題上，所採取的處理方法，是否真的符合科學原則，所得出的數據，是否全面、真實和有效。日本在排放核污水問題要取信於中國，中國在逐步恢復進口日本符合標準水產品問題上，也要取信於民。

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