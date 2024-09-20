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社評

社評：避免美國經濟硬着陸 儲局重手減息保就業

【明報社評】美國聯儲局宣布減息半厘，為減息周期揭開序幕，本港多間銀行同日亦宣布，下調港元最優惠利率0.25厘。今次是美國4年多以來首度減息，半厘的幅度，雖說符合市場期望，但作為減息周期的開局，力度無疑偏重。單看數據，美國經濟增長及零售表現，整體而言並不差，惟就業職位增長放緩之勢卻較為顯著，一旦惡化有可能妨礙經濟軟着陸。議息聲明強調「就業最大化」的目標，反映局方關注勞動市場下行風險，貨幣政策重點，將由「遏通脹」逐步轉移到「保就業」。高息環境令本港經濟近年承受不少壓力，減息周期展開，有助提振市場信心，然而美國經濟走向變數仍多，投資者需保持審慎。

減息周期揭序幕

半厘幅度惹議論

今次聯儲局減息，標誌過去兩年半的加息周期正式告一段落。 2022年3月，聯儲局為了遏抑通脹狂飈，展開加息周期，於不足1年半的時間內，先後11次加息，聯邦基金利率由近乎零的水平，急升至5.25%至5.5%的水平，之後通脹徐徐回落。最新數據顯示，8月份美國消費者價格指數（CPI）按年上升2.5%，是2021年2月以來最小漲幅。聯儲局本月議息，減息決定早已板上釘釘，問題僅在於減幅。不久前，聯儲局官員仍放風減息1/4厘，可是這顯然不符投資者期望。議息前夕，利率期貨市場顯示投資者一面倒押注減息半厘，倘若實際減幅不似預期，有可能觸發金融市場動盪。從投資者角度，聯儲局今次決定是「從善如流」；當然，換個角度看，也可說是聯儲局向市場壓力屈服。

回顧以往美國減息周期開局，甚少一開始就重手減息半厘。聯儲局對上3次這樣做時，美國經濟要麼顯著下滑，例如本世紀初科網泡沫爆破、2007年次按危機，要麼就是面對新冠疫情（2020年3月）大危機。近期美國經濟數據表現參差，說不上很好，但也談不上很差，聯儲局決定減息半厘，難免惹來議論。有人形容為「先發制人」減息，防止經濟惡化；共和黨總統候選人特朗普則質疑，有關決定若非因為美國經濟實際很糟，就是出於選舉政治幫賀錦麗一把。事實上，議息投票結果亦顯示，減息半厘並非一致共識，理事鮑曼傾向減息1/4厘，投下反對票。這亦是2005年以來，首次有聯儲局理事投了反對票。

聯儲局主席鮑威爾表示，通脹上行風險已減弱，有信心實現2%通脹目標，反觀就業市場正在降溫，若局方上次（7月）議息會議預視到失業率上升，可能當時已開始減息，議息聲明更強調了「就業最大化」這目標。今年以來，美國就業市場出現放緩趨勢，失業率由上半年3.7%水平，一度升見近3年高位的4.3%，雖然8月份稍稍回落0.1個百分點，但非農就業職位增長明顯失色，6至8月非農就業職位，每月平均增幅降至11.6萬，是2020年中以來最低，比去年每月平均有20萬至25萬份增長，差了一截。

論歷史水平，4.2%的失業率在美國並不特別高，惟聯儲局擔心就業市場增長失速下滑，可能妨礙經濟軟着陸，亦非無法理解。猶記得2021年美國通脹開始惡化，聯儲局最初一直聲稱這僅屬「過渡期現象」，拖至翌年3月才加息，被指錯判形勢、反應太慢。如今美國就業市場有惡化之勢，鮑威爾不想重蹈覆轍，再惹反應遲緩批評，既然7月未有減息，今次索性一併補回來，不排除也是減息半厘背後的考慮因素。

美國經濟走勢未明

高息環境困擾全球

聯儲局向有所謂「雙重使命」（Dual Mandate），即控制通脹以及促進就業，之前幾年的重點，明顯放在通脹方面，今次議息聲明反映聯儲局認為貨幣政策是時候「再平衡」，加強「保就業」，避免經濟硬着陸。聯儲局今年尚有兩次議息會議，利率期貨市場顯示，投資者憧憬今年再減3/4厘，鮑威爾則強調，半厘減幅「不應被視為新節奏」，反映聯儲局官員對未來利率走勢預測的最新「點陣圖」顯示，今年將再減息半厘、明年則減1厘。聯儲局與市場拉鋸，往後減息步伐，仍得看美國經濟走勢。

美國經濟上半年增長強勁，有經濟學家認為，失業率近月上升，只是由於移民湧入及勞動人口增加，當下並無衰退之憂，雖然8月份零售增長放緩只得0.1%，但仍勝過市場預期，然而另一邊廂亦有意見認為，美國經濟隱憂甚多，信用卡債務及違約均見上升，達到十多年高位，民眾消費力正在減弱，很多大型零售商亦再三提及，消費者花錢轉趨審慎。美國「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）更認為，美國經濟實際已處於收縮狀態，裁員及職位流失正在惡化，現在才減息已然太遲。高息環境困擾環球經濟，各方都希望息口早日回落，只是美國經濟不明朗因素仍多，減息步伐並不確定，投資者需要保持審慎。

過去數年美息高企美元走強，大量資金流向美國。隨着美國減息周期展開，美元轉弱，全球資金流重新洗牌，預料會有部分資金回流亞洲及新興市場，然而值得留意是，美元轉弱對美國也有好處。近年美國債務飈至破紀錄的35.3萬億美元，財政部估計，單是今年還息金額便達1萬億美元。美國著名投資者達里奧指出，華府要減輕債務負擔，其中一個方法就是效法日本，將「債務貨幣化」，讓本國貨幣大幅貶值。這對持有大量美債者，當然不是好事。美元霸權是美國一大優勢，貨幣政策只為本國利益服務，無論加息還是減息，都有法子「收割」全球，風險不能不察。

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