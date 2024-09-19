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社評

社評：傳呼機炸彈震動中東 供應鏈安全觸動世界

【明報社評】黎巴嫩接連發生傳呼機及手提對講機集體爆炸，至少18人死亡，當中包括兒童，另有數千人受傷。由於黎巴嫩武裝組織真主黨很多成員都有使用相關通訊設備，外界普遍相信這是一場由以色列策劃的襲擊，中東戰火恐進一步升級，不排除以軍乘勢在黎南展開大規模軍事行動。今次集體爆炸的數千部傳呼機及對講機，疑在生產過程中加入了爆炸裝置。事件令人震驚之處，在於一些日常用品竟可隨時變成國家級恐襲殺人武器，經濟全球化下生產供應鏈錯綜複雜，真的要動手腳，根本防不勝防。世局不安，大國激鬥，經此一役，相信很多國家將更強調從國安角度考慮供應鏈問題，國產化、友岸外包等趨勢將更突出。

突襲重挫真主黨

中東戰火恐擴大

加沙戰事爆發快滿一年，數以萬計巴勒斯坦人死亡，以軍並未達到剷除哈馬斯的目標，中東局勢則持續緊張。這邊廂，伊朗支持哈馬斯、真主黨等區內盟友，繼續對抗以色列；那邊廂，以色列涉嫌以暗殺等狠辣手段，打擊敵對勢力，包括轟擊伊朗駐敘利亞使館殺死革命衛隊指揮官，以及炸死身處德黑蘭的哈馬斯領袖。今次發生在黎巴嫩的傳呼機及對講機集體爆炸案，明顯不是意外事故，而是一場精心策劃的襲擊，雖然以色列拒絕評論事件，然而各方都相信以色列特務機關摩薩德涉事。美國國務院強調沒有參與襲擊，事前完全不知情，然而有美國官員向美聯社表示，事後美方有收到以色列通知；對講機襲擊發生在傳呼機爆炸案大半天之後，令人懷疑美方在首輪襲擊後，並無勸阻或警告以色列停手。

真主黨以黎巴嫩南部為根據地，一直支持哈馬斯，被美英等國列為「恐怖組織」，然而亦有不少阿拉伯人視真主黨為英雄。加沙戰事爆發以來，真主黨和以軍幾乎每天都在以黎邊境交火互轟。上月底，雙方便爆發了大半年來最激烈衝突，以軍派出上百架戰機轟擊真主黨的火箭發射場，真主黨則發射數百枚火箭彈及以無人機攻擊以軍據點。傳呼機對講機爆炸襲擊，標誌雙方衝突顯著升級，加沙戰火不息，外溢鄰近地區的風險更大幅上升。一方面，真主黨已誓言報復，另一方面，襲擊的成功，也可能令以色列右翼政府採取更冒進的軍事行動。

真主黨火箭彈攻擊持續近一年，以色列當局疏散北部邊境數以萬計的居民。以哈停火談判未見突破，以方最近又為戰爭新增另一目標，即讓離開北部邊境避難的以色列居民重返家園，外界紛紛關注，這是否意味內塔尼亞胡政府打算揮軍黎巴嫩。事實上，1978至1982年間，以軍曾揮軍入侵黎南建立「緩衝區」（實際就是佔領區），然而有專家質疑緩衝區的效用，尤其是現在真主黨有能力發動更長程的火箭及無人機攻擊，况且加沙戰事未完，以色列貿然開啟第二條戰線，抽調地面部隊攻打實力比哈馬斯強的真主黨，實非明智之舉。可是這次傳呼機突襲成功，有可能令以色列右翼政府相信，以軍應該趁真主黨戰力和士氣重挫，乘勝追擊，發動全面進攻。

以色列軍情機構打擊敵人手法層出不窮，2010年，伊朗首座核電站遭電腦病毒嚴重破壞，以色列廣被視為襲擊主謀，美國國安局也有份研發相關病毒。今年初，真主黨領袖呼籲成員停用手機，以防以色列情報部門追蹤狙擊，組織之後向成員分發了數千部傳呼機，未料反而墮入圈套。從以色列的角度，首天大規模引爆傳呼機，迫使真主黨成員紛紛改用對講機通訊，再於翌日集體引爆對講機，明顯是想趕盡殺絕。對於真主黨而言，這次受襲堪稱是其「珍珠港時刻」，不僅數以千計成員死傷，整個通訊指揮系統也陷入混亂。黎巴嫩各地超市、街頭處處發生爆炸，有人更在家人眼前被炸死炸傷，這對目擊者和無辜百姓所造成的恐慌效果，實無異於恐怖襲擊。

提防供應鏈遭動手腳

加速友岸外包國產化

今次事件震驚世界，一大原因是襲擊手法猶如電影情節，看似平凡的日用品，竟會變成國家級恐襲工具，用於大規模襲擊。路透社報道，涉事數千部傳呼機在運往黎巴嫩前已被人做了手腳，每部均植入約3克炸藥，當收到特定編碼信息就會引爆。發生爆炸的傳呼機，貼有台灣廠商品牌，涉事台商則稱，該批傳呼機是匈牙利一間公司商借他們品牌名義生產，沒想到單純的授權商業契約，竟令他無辜「捲入國際恐攻（恐襲）事件」。事件真相未明，究竟炸藥是如何植入數千部傳呼機、涉及什麼人，查證恐怕非常困難。無論如何，經此一役，相信不少國家都會提高警惕，在供應鏈問題上更着重國家安全考慮。

經濟全球化年代，生產供應鏈錯綜複雜，隨時牽涉很多國家，以往相安無事，皆因國際關係緩和，各國都樂意以經濟合作為先，然而隨着近年大國鬥爭愈益激烈，全球化大開倒車，國際經貿關係也愈益陣營化，國與國之間互相提防，擔心對方的軟硬件設備留有「後門」。今次傳呼機襲擊事件，突顯產品生產流通過程被人做手腳，絕非天方夜譚或電影小說幻想，倘若以色列摩薩德做得到，其他有實力的國家一樣做得到；既然傳呼機可以動手腳，由手機裝置到飛機引擎，恐怕一樣存在安全風險。美國及其盟友，未來有可能更強調「友岸外包」，至於中國等相信亦將更致力於國產化。全球經貿合作，有可能進一步倒退。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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