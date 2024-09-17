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社評

社評：預繳消費設冷靜期 政府規管莫再拖拉

【明報社評】連鎖健身中心舒適堡突然全線結業，預繳式消費規管問題再受關注，消委會多年前已提出設立預繳消費法定冷靜期，政府亦曾諮詢公眾，惟之後再無進展。預繳式消費有助商戶資金流，消費者則要承擔一定風險，不少國家及地區都有立法規管，例如限制預繳總額或合約年期，然而香港在這方面卻是一片空白。經濟市道欠佳，不應成為放棄保障消費權益的口實。行政長官日前表示，商經局會留意和研究冷靜期方向，期望當局能盡快填補規管上的缺失。

政府以經濟理由延緩

預繳消費規管乏進展

舒適堡結業至今超過一周，消委會收到逾4000宗顧客投訴，涉及金額約1.35億元，金額最高一宗近182萬元。舒適堡在灣仔的分店，日前以「HEALTHY」名義重開，惟「新投資者」的身分並不清楚，不少安排也相當耐人尋味，例如新店目前只接待原舒適堡會員，聲稱會為他們免費提供餘下未完成的服務，但會員必須簽署同意書，接受「HEALTHY沒有向本人提供取代舒適堡剩餘服務的義務」等條款。有舒適堡前員工則透露，公司在結業前夕，仍以獎金鼓勵教練「努力跑數」推銷長年期合約。消委會確認有30多宗投訴個案是在舒適堡結業前3天才簽，最高金額一宗為36萬元。

舒適堡事件，有否涉及不當營銷甚或詐騙情况，當局必須徹查；有關預繳式消費規管問題，政府也有責任處理。根據消委會掌握的個案，部分預繳消費合約不僅金額龐大，年期亦長得匪夷所思。涉款金額最高的一宗投訴， 投訴人先後簽了3份會籍合約，當中竟包括一份2026年才生效的10年會籍，以及2037年才生效的3年會籍合約，更有投訴人要到2050年才完約。有立法會議員質疑，舒適堡推銷「一世會籍」，手法極度誇大；消委會方面亦稱，舒適堡找客人簽一張13年後才生效的合約，做法不合理亦不應該。

預繳式消費問題由來已久，1997年亞洲金融風暴衝擊香港，超群餅店及金獅影視超特店翌年結業，引起各界對餅卡、套票等預繳式消費的關注，惟當局其後以「商業活動不宜過度規管」、「難用立法形式解決問題」為由，拒絕立法規管。之後10多年，預繳式消費滲透至各類型的消費服務及產品，很多美容中心、健身中心、補習社等都採取預繳式消費，伴隨而來的亂象也愈來愈多。部分商家以不良銷售手法，誤導或威迫利誘消費者預繳大筆款項，購買過多的服務；即使經營出現困難，依然大量出售長期會籍或課程。每隔一段時間，就有預繳式消費顧客因為商家結業而成為受害人。以2016年加州健身清盤為例，消委會便收到近千宗投訴，涉款2000萬元。

2018年，消委會發表研究報告，建議就健身及美容服務在內的5類型合約，設立至少7天的強制「冷靜期」，消費者期內可以無條件取消合約取回退款。政府翌年曾就有關建議諮詢公眾，惟立法工作之後束諸高閣。政府當時的理由，簡言之就是香港面對經濟走下坡及社會動盪等挑戰，不宜採取影響商戶經營狀况的措施。

消費者向商戶預繳費用，相當於消費者向商戶提供無息借貸，有利商戶取得資金流，作為交換條件，顧客通常會獲得一些回贈或折扣優惠。預繳消費作為一種市場交易模式，安排若是合理合度、營銷過程不存在誤導或威迫利誘，並非不可為之，然而從消費權益角度看，預繳式消費的確增加了顧客所承擔的風險。當經濟市道欠佳，商戶結業風險上升，市民預繳消費「化為烏有」的機率也相應增加。這個時候，當局更應該有合適法規，讓消費權益得到合理保障。

設冷靜期屬基本步

不應誇大「濫用」問題

規管預繳式消費，關鍵在於平衡商家和消費者利益。放眼世界，很多國家及地區都有立法規管預繳式消費，諸如預繳不得超過總額一定比例（例如五成）、合約年期必須合理等，不見得這些統統都是「過度規管商業活動」。特區政府有責任結束預繳式消費「無王管」狀態，不應以經濟欠佳為由放棄作為，設立合約冷靜期是最基本一步，這對於很多因為抵不住店方「硬銷」壓力、但求脫身離開而簽約的客人來說，尤其重要。針對商界擔心冷靜期遭「濫用」，當年消委會報告已提出應對方案，包括豁免一些特定交易，例如不超過500元的交易、食品飲品、書籍雜誌、按消費者要求訂做的貨品，以及訂明服務提供日期的消費服務等。今時今日，就連很多連鎖時裝店都容許顧客購物後指定時間內退貨，所謂「濫用冷靜期」問題，沒必要過度渲染誇大。

有意見認為，當局應考慮設信託基金保障消費者，亦有人提倡以買保險方式，為預繳式消費顧客提供保障。這些建議相對複雜，需要從長計議。舉例說，設立信託基金，必然牽涉到管理及收費問題，至於預繳式消費「買保險」，保費該由誰來付，也是一大問題，若是由消費者全數承擔，商戶不出分毫，肯定不公道。規管預繳式消費，政府可以「先易後難」，先從設立冷靜期入手。行政長官李家超日前表示，商經局會留意和研究冷靜期方向，包括審視2019年與現在情况的異同，再作考慮，期望這是政府改變取態的開始。

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