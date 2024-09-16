明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：華府阻止日鐵收購美鋼 泛國安化盟友情何以堪

【明報社評】日本製鐵（下稱日鐵）千億港元收購美國鋼鐵公司（下稱美鋼）提案，遇上巨大政治阻力，日鐵美鋼高層親赴華盛頓游說，然而美國大選在即，搖擺州賓夕法尼亞爭持激烈，無論拜登、賀錦麗或特朗普，都表明反對今次併購，強調美鋼不能落在外國手中。美鋼風光不再，日鐵收購方案，其實有助美國重振鋼鐵業，應對來自中國的競爭，然而經濟民族主義和保護主義籠罩美國，兩黨政客在民粹主義狂潮下隨波逐流，以「國家安全風險」為由反對是次收購，更是一大諷刺，突顯華府連重要盟友也不信任，決策「泛國安化」問題嚴重，華府政客對國家利益的理性判斷能力，令人懷疑。

收購折射美工業衰落

保護主義爭工人選票

去年底，日本最大鋼鐵公司日鐵（Nippon Steel），跟美鋼（U.S. Steel）達成協議，日鐵將以149億美元（約1162億港元）收購美鋼，成事後，「美鋼-日鐵」將成為中國以外全球最大的鋼鐵公司之一，然而美國鋼鐵工會大力反對合併，擔心大規模裁員，來自美國政界的反對聲音同樣排山倒海。今年3月民主黨初選期間，拜登便公開反對這宗收購案，強調保持美鋼由美國人持有「至關重要」。民主共和兩黨國會議員也紛紛開腔反對。

負責審視今次併購案的財政部外國投資委員會（CFIUS）早前去信日鐵，指收購「可能損害美國鋼鐵生產」，構成「難以克服的國安風險」。及至本月初，美英媒體報道，拜登政府打算援引外資法律中的國家安全條款，阻止這筆交易。日鐵副會長上周急赴美國，與美鋼行政總裁一起會見華府高官，兩間公司更致函拜登，試圖挽救併購案。雖然拜登某程度已是跛腳鴨總統，但兩黨總統候選人賀錦麗及特朗普都已清楚表明反對這宗併購案，迴旋空間恐怕不大。

美鋼1901年由工業家卡內基、銀行家摩根等傳奇巨頭攜手創立，是上世紀首批通過大型合併而促成的美國企業，總部設於賓夕法尼亞州匹茲堡，在美國克服大蕭條、打贏二戰及戰後經濟復蘇中，都發揮了重要作用，被視為美國工業和經濟實力象徵。美鋼在1960年代前，一直是全球最大鋼鐵公司，後來遇上日本和歐洲進口鋼鐵產品的競爭，美鋼未有致力升級轉型，生產力被歐洲、日本和中國等相繼趕過，加上美國經濟重心向金融和資訊科技業轉移，美鋼亦跟隨美國製造業走下坡。以產量計，目前全球十大鋼鐵生產商，6家是中國企業，日鐵排第4，反觀美鋼僅排27。今次收購案無疑是美國鋼鐵工業衰落的寫照，但如果拒絕提案，美國鋼鐵業相信只會進一步沉淪。

美鋼以至美國整個鋼鐵業的問題，核心在於競爭力不足，振興之道一定是提升生產力及控制成本，而非保護主義，然而無論是特朗普政府的鋼鐵關稅措施，還是拜登政府的補貼政策，實際都是搞保護主義，其中一個原因，當然跟選舉政治有關。賓夕法尼亞位於美國「鐵鏽帶」，民生經濟深受去工業化打擊，政治上又是關鍵搖擺州。兩黨政客為了選票，爭相籠絡當地工會及藍領工人，保住他們飯碗成為政策優先考慮。日鐵併購方案出價，比美國同行向美鋼開出的收購價高近六成，其實已非常優厚，日鐵還答應投資當地廠房維持競爭力，又承諾短期不會大幅裁員，美鋼方面亦警告，一旦併購案流產，或會被迫關閉位於匹茲堡的廠房，造成數千人失業，只是兩黨政客並無聽進耳裏。

除了選票考慮，經濟民族主義也深深影響着美國政客取態。鋼鐵屬戰略產業，由軍備、建築到環保汽車，都要用上鋼材。目前中國鋼鐵產量佔全球一半以上。從美中角力及維護美國霸權的角度，華府理應選擇與盟友聯手，抗衡中國在鋼鐵業的強勢，只是美國慣了唯我獨尊，無法接受美鋼這間標誌性的企業遭外國收購，即使這個國家是美國其中一個最重要盟友。民主黨參議員曼欽聲稱，美國依靠鋼鐵業才能成為世界超級大國，必須「盡一切努力防止美國所有權進一步惡化」，有關說法正是當下美國經濟民族主義高漲的鐵板註腳。

日鐵為了令美方態度軟化，其實已一再伸出橄欖枝，例如承諾收購後將向美鋼董事會委任3名美籍獨立董事，以及確保美鋼核心高級管理層由美國人出任等，若美方仍然堅持以「國家安全」為由阻止併購，相信不少美國盟友心裏都會懷疑，究竟美方是怎麼看待所謂的「盟友」。世界百年不遇變局，大國博弈激烈，國家安全考慮重要性提高，本來無可厚非，但近年美國政府的情况，卻是將國家安全與經濟民族主義混為一談，形成了一種遠離自由市場的思維模式。

經濟民族主義唯我獨尊

決策不可測性大幅增加

拜登政府沒有將「美國優先」掛嘴邊，但很多經濟決策，骨子裏其實跟特朗普政府沒分別，「美國優先」被進一步「發揚光大」，「我的東西固然是我的不准碰，你的好東西也應該是我的」，無論是脅迫抖音將美國業務賣給美企，還是要台積電在美國設廠、希望將晶片生產「搶過來」，都反映了這種思維；所謂「友岸外包」，也僅限於美方沒有興趣自行生產的東西。日鐵收購美鋼案難產，美方所謂的「國家安全」理由，不過是經濟民族主義及保護主義的包裝紙，不僅違背美國所強調的自由市場信條，甚至有悖國家利益，華府經濟決策不可測性大幅增加，對所有國家都是一大麻煩。雖然日鐵仍想力挽狂瀾，然而除非發生出乎意料的轉折，併購案要絕處逢生，確是談何容易。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞