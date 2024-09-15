社評：中國重視對歐關係 貿易戰料不會升級

歐盟對華電動車加稅

中方祭軟硬兩手應對

去年10月，歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查，今年7月初步決定，對中國電動汽車徵收17.4%至37.6%的臨時反補貼稅，8月對擬議稅率作小幅調整，最高稅率減至36.3%。據透露，歐盟27國在7月份的諮詢投票中，對中國電動汽車徵收反補貼稅的取態分別是：法國、意大利、西班牙等12國贊成，匈牙利等4國反對，德國、瑞典、芬蘭等11國棄權，由於棄權票不影響投票結果，加稅案順利過關。各國的取態其來有自，匈牙利與中國關係向來密切，屬於歐盟中的「另類」；德國車企注重內地市場，怕受池魚之殃，德國政府雖不贊成加稅，惟認為不宜反對，只好棄權；而法、西、意三國車企，因競爭力不足，在內地市場佔比已微不足道，支持加稅最力。

作為回應，中國採取了軟硬兩手應對，軟的方面，就是一對一拉攏歐盟（歐洲）國家。今年以來，國家主席習近平到訪法國、塞爾維亞（非歐盟國）、匈牙利，並會晤歐委會主席馮德萊恩，還相繼邀請波蘭總統杜達、意大利總理梅洛尼、西班牙首相桑切斯、挪威（非歐盟國）首相斯特勒訪華；硬的方面，相繼宣布對歐洲進口白蘭地、豬肉、乳製品等展開反傾銷調查。由於農業部門在歐盟政治影響力大，此舉可最大限度增加贊成加稅國家的「內政成本」。西班牙就是歐盟最大的對華豬肉出口國，桑切斯今次「轉軚」，就被指是中方「胡蘿蔔加大棒」策略的成果。

不過，西班牙轉變態度，能否扭轉歐盟的立場，仍令人懷疑。一來時間緊迫，有報道指歐盟計劃下周五（27日）就對加稅案作最終投票，如果通過，新稅率將在11月生效，為期5年，即使西班牙投反對票，按照規則，要推翻加稅決定，至少需要佔歐盟總人口65%以上的15國反對才能成事，門檻極高；二來威懾力度有限，去年歐盟對華豬肉、乳製品和白蘭地出口總額僅約百多億美元，佔歐盟對華2800億美元出口總額比重很小；三是中方報復對歐盟27國威脅程度不一。例如，贊成加稅的愛爾蘭，儘管是歐盟對華出口中乳製品第五大生產國、豬肉第六大生產國，但對華出口僅佔其出口一小部分，該國仍認為應優先考慮與歐盟的關係和市場，而非中國。

更重要的是，歐盟多國憑藉電動汽車加稅案，對華爭取到實質利益。歐盟的加稅威脅已經倒逼中國電動車企到當地建廠，協助歐洲本土電動汽車產業成長並增加就業。為應對歐盟加稅的貿易壁壘，中國車企正積極推進在歐洲投資建廠。馬克龍5月在中法企業家會議上特別提到，歡迎中國的電池、新能源車、太陽能企業到法國投資；梅洛尼7月訪華時，亦與中方簽署連串合作協議，目標吸引至少一間中國車企投資設廠，以實現意大利年產130萬輛汽車的目標。桑切斯今次訪華，據報一間中國公司亦同意在西班牙投資10億美元，建造生產氫氣機器的工廠，而有關其豬肉產品關稅的協議亦即將達成。歐盟內部兩派似乎是「扯貓尾」，以向北京拿好處。

投票前雙方姿態強硬

北京對加歐區別對待

儘管桑切斯態度轉變，意大利近日亦希望加稅問題「磋商解決」，但歐盟態度依然強硬，日前拒絕了中方有關輸歐電動汽車設定售價下限的提議，發言人指經「充分評估」，中方建議不足以消除歐盟對「不當補貼」的疑慮。中方亦強硬表態，「深感失望」之餘，稱「將採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益」，官方背景新媒體更放言，「寧可談不成，中國在核心利益上也絕不讓一步」。

最近，中國與加拿大正展開一場如火如荼的貿易戰，加方在與美國協調立場下，宣布對自中國進口的電動汽車、鋼鋁產品採取加徵關稅等措施，商務部立即宣布多項反制措施，包括對加拿大相關限制措施發起全球首例「反歧視調查」，對自加進口的油菜籽和化工產品發起反傾銷調查。歐盟領導人不斷批評中歐貿易嚴重失衡，並開始採取措施保護市場。相對而言，歐盟的加稅舉措與加拿大有本質區別，主觀惡意較低，態度和措施相對理性。更重要的是，中方對歐盟的地緣政治重要性更加重視，所以，應該會盡量避免與歐盟的貿易戰升級。王文濤的歐洲之行意味中方在作最後努力。最終結果，很可能是歐盟在稅率方面再降低一些，中方亦不對歐盟農產品大幅加稅。惟必須看到，隨著歐洲政治總體右傾，歐盟對華貿易政策或更加強硬，中歐關係亦將更加複雜。

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