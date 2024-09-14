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社評

社評：體育政策要與時並進 體育專員須發揮空間

【明報社評】上任僅約1年的體育專員黃德森，以個人理由提出終止原定3年的合約，本月下旬正式離任。政府內部少人懂體育，往往習慣從管理而非體育發展需要的角度考慮問題，體育專員一職，適合由熟悉本港體育界情况兼具體育行政經驗的人擔任，黃德森是難得符合這兩項條件的人選，也有推動業界改革的熱誠，在任1年就離職，實屬可惜，外界難免關注他是否不適應公務員處事文化，未能一展抱負。本港體育發展，已由「起步期」邁向茁壯「爆發期」，體育政策制訂亦要與時並進，配合新時期新需要，期望當局可以盡快找來熟悉體育界及政府運作的人選接任，繼續推動體育「五化」。

熟悉體壇具行政經驗

黃德森提前離任可惜

59歲的黃德森，1990年成為全職滑浪風帆運動員，曾征戰奧運、亞運、世錦賽及亞錦賽，兩奪亞運銀牌、兩獲亞錦賽冠軍，其太太則是本港首位奧運金牌得主「風之后」李麗珊。黃德森1999年取得體育行政學士，退役後轉任港隊教練，連續5年榮獲全年最佳教練獎，2008年加入港協暨奧委會，負責開拓轄下「香港運動員就業及教育計劃」，為退役運動員提供教育、就業及生活技能服務，任內支援逾千人轉型。2017年，他獲聘擔任本港業餘冰球會執行總監，推動青少年及女子冰球運動，5年後再獲聘為乒乓總會行政總監。在香港，既是著名運動員又有豐富體育行政經驗者，可謂鳳毛麟角，黃德森當屬其一。

去年黃德森通過公開招聘，接任文體旅局體育專員，合約為期3年，同年8月22日履新。體院副主席兼立法會議員鄭泳舜形容，黃德森對體育界很有熱誠，「好有自己想法」。以往政府的體育專員，都是由政務官（AO）出任，黃德森是首位有運動員履歷的體育專員，政府宣布任命他時，各方都深慶得人，期盼新人事帶來新氣象，未料事隔1年左右，就傳出黃德森提前離任的消息。當局未有詳談情况，僅表示黃德森是出於「個人理由」，提出終止合約，獲局方接納，將於本月20日正式離任，政府感謝他的貢獻，亦尊重其決定。

政府20年前就體育發展制定「三化」方向，即普及化、精英化及盛事化，經過多年默默耕耘，算是取得不俗成果。上屆東京奧運後，政府更將「三化」目標擴大為「五化」，加入專業化和產業化。明年是本港體育發展重要一年，隨着啟德體育園啟用，以及協辦第15屆全運會部分項目，本港體育發展，有希望進入騰飛爆發時期，關鍵在於當局能否好好把握，制訂與新時期新需要相適應的體育政策，推動改革提升水平。體育專員是文體旅局內專責體育發展的官員，當局有必要物色合適人選，盡快填補空缺。

根據當局所述，體育專員的職責，包括制訂體育政策及相關措施、落實體育發展「五化」目標，以及監督有關工作的推行情况。理論上，體育專員的角色，應該是政府內的「體育沙皇」，肩負決策及統籌重任，然而現實跟理論卻存在落差，有人甚至形容，體育專員的工作性質，跟政務官相似，很多時間都花在開會及文件之上。政務官是專業管理通才，講協調、重執行，如果體育專員實際上不過是職銜較響的政務官，能夠發揮的空間，無可避免受到較大局限；對於有心推動改革的人，倘若很多時間都是用來寫政策文件，以宏觀角度將政策包裝得漂漂亮亮多「賣點」，恐怕也不是他們所欲。

汲取樹木辦用人經驗

莫讓專員淪無兵司令

政務官通才管理模式無疑有其優點，惟今時今日，政府很多治理工作，都需要掌握專門知識的「內行人」。發展局旗下「樹木辦」的經驗，其實很值得思考。因應塌樹奪命問題，局方2010年設立樹木辦，並開設樹木辦總監這首長級職位，問題是政府內缺乏樹木專家。當局曾起用植物學家，又或有樹木從業員資格的外部專家出任，惟結局要麼是以「個人原因」辭職，要麼是約滿後拒絕續任，更有樹木專家疑因覺得此職位是「無兵司令」，婉拒政府延攬，結果政府找來的樹木辦總監，每每來自政府內部的園境師或土力工程師職系，並非樹木專家。行政會議成員葉劉淑儀曾一再指出，樹木問題搞不好，既涉及官僚作風及政出多門，亦涉及用人問題，當局必須一邊設法吸引擁有專業資格的專家加入，一邊培訓具備相關專業知識的官員。同一邏輯，其實也適用於體育發展之上。

前任體育專員楊德強雖是政務官出身，但他對體育運動非常熱中，任內在體育界也相當「吃得開」。當年他離任時曾說，政府內部少人懂體育，不是從體育發展角度處理問題，導致工作有掣肘，盼有退役運動員加入政府。黃德森本是難得符合條件的人選，奈何短短1年後就離任。香港體育發展要更上一層樓，除了要在產業化方面多下工夫，亦要推動體育屬會提升管治水平，若要確保改革到位不是走過場，絕不能只靠官僚睇文件聽匯報，當局應盡力物色了解體育界情况的人接任體育專員，同時亦應檢視目前體育專員的職權及人事支援安排，看看是否有需要調整。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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