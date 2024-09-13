社評：香港遭美國無理打壓 更須致力維護獨特性

威脅駐美經貿辦存續

眾院法案損人不利己

美國大選年，政客「棒打中國」爭取選票，本已是司空慣見，隨着世界百年不遇變局加速演進、中美競爭愈益激烈，近年情况更是變本加厲。美國國會休會6周後，本周復會，眾議院首周即有最少25項涉華法案討論及表決，包括《台灣衝突威懾法案》、《生物安全法案》等，美國政界形容為「中國周」，有眾議員明言，把中國相關法案集中在一周內處理，旨在突顯美國需要積極應對「中國威脅」，中方則批評相關立法是「新麥卡錫主義」，在美國大選年渲染緊張局勢。

《香港經貿辦認證法案》（下稱「法案」）正是美國眾議院本周通過的一項法案，單是將「法案」放在「中國周」處理，已清楚反映美國政客將打擊香港視為遏制中國的一部分。目前香港在華盛頓、紐約及三藩市設有經貿辦，並按美國法例享有等同國際組織的特權及豁免，例如經貿辦人員免遭搜查及豁免繳交美國稅項等。「法案」要求政府對當地3間香港經貿辦作出認證，決定是否延長目前所享特權與豁免，若及時在國會年底休會前，得到參議院通過及總統簽署生效，國務卿須履行「法案」要求，如果認證結果是不應享有特權，經貿辦須在認證後180日內停運。

香港是美國第二大貿易順差來源地，以往美國對港政策，看重的也是經濟價值，然而近年國際形勢劇變，美國將對港政策，納入制華盤算的一部分，由以往經濟先行，變成政治先行，一些事情的處理，更是蠻不講理。舉例說，2020年，美方以《港區國安法》實施為由，取消香港特殊關稅地位，其後更要求所有由香港出口往美國的產品，來源地標記必須由「香港」改為「中國」，藉以抹殺「香港製造」、否定香港特殊地位。雖然世貿專家組兩年後裁定，美方有關規定不符合世貿規則，呼籲糾正，但常常將「規則為本國際秩序」掛嘴邊的美國政府，卻無視世貿裁決，拒絕改正。今次眾議院通過「法案」，再次突顯美方將經貿事務政治化及武器化。

港重建開放包容形象

不做削弱獨特性之事

香港在海外設有14個經貿辦，負責商貿推廣及交流，與各地政府、商界及大學聯繫，以及支援海外企業在港拓展業務等，多年來一直相安無事，然而去年以來，美英政客卻一再質疑特區經貿辦從事「不符身分的活動」，例如執行「監視」任務等，儼然將經貿辦描繪為「情報機構」。美國標榜言論自由，特區經貿辦推廣商貿，說好香港故事，看不到有什麼問題，提出「法案」的共和黨政客卻誇誇而談，給經貿辦扣上「有份摧毁香港自由及成為北京的外宣工具」的帽子。封殺經貿辦，是美國政客打擊香港的又一政治操作，雖然不會對兩地生意往來構成重大影響，但對於有意來華來港尋找商機的美商，沒有經貿辦，難免少了門路尋求支援協助，唯盼參議院和白宮理智處理「法案」，不做損人不利己之事。

香港內外環境，過去數年經歷了範式轉移，香港在國際舞台上的角色，由「西方的香港」，變成「中國的香港」。新的地緣政治形勢下，指望美國反華政客停手不再打壓香港，無異於緣木求魚；與此同時，國際社會覺得近年香港開放包容度不及從前，也是客觀事實。香港可以做的是多向外界解說，同時盡力維護香港社會多元、自由及開放，不做削弱香港獨特性之事。

律政司長林定國今年6月出席一項公開活動時，形容香港優勢是自由開放、七嘴八舌、多姿多采，而建構一個多元開放的社會，所有人都要有求同存異、海納百川的胸襟，即使遇到不同意見，無法解決分歧，亦應以禮相待。言論自由並非絕對，不能踰越法律允許的範圍，但開放社會必須有寬敞的空間，讓人暢所欲言。官方可以表達對某些觀點不認同，但不應該經常以「判官」姿態，就「正確」與「不正確」下定義，亦不應該因為社會存在「軟對抗」，就慣性以強硬態度處理不同意見。國際形勢險惡，香港需要維護國家安全，但亦要提防過猶不及，動不動就將不同觀點或意見說成是「軟對抗」，一定不利重建香港開放包容形象。

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