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社評

社評：內地巨企來港招股 新股市場盼洗頹風

【明報社評】內地家電龍頭美的集團來港招股，最多集資約35億美元（約270億港元），有望成為今年本港新股市場集資王。本港股市受高息環境及地緣政治影響，近年表現疲弱，首次公開招股（IPO）數量近月雖然有所回升，惟新股質素參差，融資規模亦小，新股「破底」散戶損手，更是屢見不鮮。中央早前宣布5項措施鞏固香港金融市場發展，明確支持內地行業龍頭企業赴港上市。今次美的來港招股，是本港3年多以來規模最大的上市案，考驗投資市場胃納，招股反應倘若理想，相信可以鼓勵更多內地重磅企業來港上市，提振本港新股市場氣氛。

3年來最大型上市案

美的集資具指標作用

香港金融市場近年持續面對逆風，內地經濟放緩、外圍息口高企、中美鬥爭激烈、地緣政治風險升溫，無不影響市場投資意欲。港股持續低迷，新股市場表現當然也受影響。去年本港有73家新上市公司，新股上市數量同比減少17家；新股合計募資約463億港元，同比減少56%，IPO融資金額屬20年來最低，與2020年IPO近4000億港元（逾500億美元）的集資規模，更是差天共地。今年上半年，本港新股市場依然疲弱，上市新股有30隻，集資額為131億元，按年分別下跌9%及27%，若以新股數量計算，雖然全球排名第4，但以集資額計卻跌至第10，比去年上半年再跌4名。

踏入下半年，本港新股市場有轉趨活躍之勢，截至8月中，港交所累計完成43隻IPO，反映7、8 月新股上市步伐加快，然而融資金額偏小情况依舊，反映高息環境下，不少公司對上市融資仍然趨於審慎，傾向選擇較細的發行額。根據新近數字，今年以來，本港IPO集資規模不足200億港元（約25億美元），多間大型會計師行早前相繼調低本港全年IPO集資額預測，由年初預測的1000億元，下調到700億至800億元左右，有會計師更預測全年只有500億元。這次美的集團招股，最多集資約270億元，比起今年以來的總和還要多，也是2021年京東物流籌資36億美元以來，本港最大的上市案，對新股市場具有重要指標作用。

港交所行政總裁陳翊庭上月表示，本港作為集資平台，IPO表現並非唯一衡量指標，例如早前多間大型公司均發行可換股債（CB），再融資金額達到上千億港元，當中一些大型再融資項目，更不乏來自歐美地區的投資者。惟無論如何，本港新股市場表現，確實有待提振。中美鬥爭激烈，華府要削弱香港作為國際金融中心的角色；另一邊廂，中央則強調香港之於國家的作用，支持香港強化國際金融中心地位。今年4月，中證監公布5項資本市場對港合作措施，鞏固香港金融市場發展，其中一項措施，正是支持內地行業龍頭企業來港上市，而美的集團則是新措施公布以來，最重磅的來港上市龍頭企業。

美的1980年代以電風扇打入家電市場，之後擴展至冷氣機、洗衣機、雪櫃等領域，成為內地著名白色家電企業。近年中央整頓內房市場，消費需求疲弱，家電市場亦受影響，然而美的去年收入仍達3737億元人民幣，純利337億元人民幣，按年增長13%，無論按收入及銷量計，均是全球最大的家電企業；論股價，美的A股今年也逆市做好，累計升逾16%，市值達到4442億元人民幣。美的其實早於去年已公布來港發行H股的計劃，經過差不多一年時間，終於水到渠成，唯盼可以打破本港新股市場悶局。

招股反應受關注

市場信心待提振

美的H股招股作價較A股折讓最多約兩成半，有證券業關注，本港股市氣氛仍差，美的上市集資規模大，市場未必能完全吸納。美的招股反應如何，有待觀察，然而值得留意的是，美的手頭並不缺錢。截至6月底，集團持有現金達515億元人民幣，對美的而言，來港上市屬策略決定，既能增加融資渠道，也有利向海外拓展市場。香港作為國際金融中心，「超級聯繫人」角色突出，絕對有能力吸引更多內地龍頭企業來港雙重上市。市場近期盛傳，繼美的之後，內地快遞商順豐也會短期內在港公開招股，集資額料達10億美元。倘若美的招股反應理想，相信可以為市場注入強心針，鼓勵更多內地龍頭企業來港上市。

去年以來，港交所推出多項措施，提振新股市場表現，包括推出特專科技公司（俗稱18C）上市機制，為未有盈利能力的特專公司提供上市集資渠道，首隻特專股晶泰科技早前已上市，預料稍後陸續有來。當然，本港新股市場若要重拾火紅，關鍵仍取決於內地經濟好轉，現時內地需求仍然疲弱，企業缺乏業務擴展機遇，上市集資意欲自然較低。過去數月，本港IPO市場雖有回暖迹象，惟新股質素參差，上市後旋即跌穿招股價者為數不少，股民經常損手，對新股市場信心難免受到影響。有市場人士關注小型IPO頻頻出現多倍超額認購、首掛後卻急跌的情况，港交所正研究優化新股價格發現流程，並諮詢業界意見，期待當局提出有效方案，令新股價格發現機制更公平有效，加強投資者信心。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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