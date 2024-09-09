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社評

社評：中非合作推高新層次 香港應把握參與角色

【明報社評】中非合作論壇上周在北京落幕，前來參會的有32國總統和7位總理，國際政壇盛事一樁。相隔6年再次舉行的峰會，主題為「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」，改變過去單向援助的合作模式，更符合中國和非洲互惠互助的現實需要，非洲有中國需要的自然資源，中國可以為非洲提供工業化的豐富經驗，以及技術和資金，相得益彰。雖然香港在協助非洲推進工業化方面難有發揮餘地，但作為超級聯繫人，無論在商業或者公益服務方面，可以帶領香港擴寬國際視野，助力國家在一帶一路發展走向縱深。

過去「萬邦來朝」為減免債務

而今中國改變援助非洲模式

中非合作論壇自2006年首次舉行以來，今年是第四屆。每次峰會，與會的非洲國家，幾乎都是派元首出席，因為過去幾屆峰會，中國都主動減免債務，以及為非洲的基建項目提供優惠貸款，「萬邦來朝」也是自然。然而，長貧難顧，授人以魚不如授人以漁，况且中國刻下經濟狀况也不理想，提供無私援助的能力大不如前，不應該再打腫臉皮充胖子。非洲國家也知道中國的制約因素，積極遠道而來，是對中國的援助之心和援助之道，仍然抱有期望。

非洲有54個國家，被聯合國評為極不發達國家有33個，亟待發展。中國援助非洲始於上世紀「政治掛帥」年代，後來也得到政治回報，外交部長王毅日前還說，「我們沒有忘記是非洲兄弟將中國抬進聯合國」，一直以來，中國眾多援非基建項目，非洲聯盟會議中心是中國無償援助，修路築橋建碼頭，是中國提供貸款、技術並承包工程，可謂出錢又出力。

中國對非洲的基建援助也並非純粹「無私」，投資開採石油及礦產，同時要修橋起路才能運出來。肯尼亞的銅礦95%出口中國，全靠中國貸款修建的內羅畢至港口城市蒙巴薩鐵路，除承擔銅礦及其他貨運外，還有客運線，帶動沿線經濟發展與改善民生。

非洲大部分國家工業化程度相當低，對中國工業產品與消費商品的依賴，導致貿易赤字不斷擴大。2023年中非貿易總額達到2821億美元，中國入超640億美元。中國在中非合作論壇上宣布，給予33個最不發達非洲國家100%稅目產品零關稅待遇，並打造產業增長圈，希望到2035年中非貿易額增加到3000億美元。

中國同時宣布，派遣2000名醫療人員提升非洲公共衛生能力，農業專家建設農業標準化示範區，協助培訓工人就業技能、啟動中小企賦能計劃等，都能幫助非洲國家可持續地自主發展。從中顯示，中國援助非洲的模式，已經有了「範式轉移」。

中國協助非洲國家發展製造業，加上減免關稅促進出口，以及將自然資源工業化提煉加工，提高附加值，這些工業化的過程，中國作為發展中國家的經驗，對非洲國家有借鑑作用。而中國最新的建議，是協助非洲發展電子商貿和物流，「共同擁抱新一輪科技革命和產業變革」。現已有中國企業到非洲開辦物流企業，也有非洲企業來華購買電動車回去創辦網約車服務，非洲民眾若能利用這些電商物流軟件，學會「直播帶貨」，非洲特產賣到中國及其他地方，則是非洲國家「彎道超車」的法寶。

電商用物流法寶帶領非洲彎道超車

香港非政府組織助力一帶一路倡議

改變援助非洲的模式，還有利於中國民營企業的發展，過去大型基建必須由國家金融機構貸款，國企承包工程，才能成事，而今物流、電商等行業的門檻降低，民營以至中小企也能「分一杯羹」。其實，中非合作大計，不但為內地民營企業擴展業務提供機會，香港也不能置身事外。

中非合作是一帶一路倡議的重要組成部分，香港可以成為一帶一路的貢獻者和參與者。香港早在上世紀70年代，有製衣業為利用出口配額而到非洲設廠生產，而今香港製造業式微，到非洲發展製造業也缺乏人才。然而，香港在其他領域卻有優勢，可以扮演「超級聯繫人」角色。

香港商人聯繫通達，也有熟悉非洲市場的商家，作為聯繫人，利用香港金融、法律、財稅、翻譯等服務支持，到內地伙拍企業提供技術和資金，共同開發非洲電商物流市場，或能打開一片新天地，這方面有利益驅使就會有商家去做。而理工大學學生去非洲提供安裝太陽能設備，作為課程實習需要，或者作為義工服務訓練，也是很好的嘗試。

香港還有非政府組織，依靠民間捐助，到非洲國家提供公共衛生服務，為患者免費做手術割白內障，為醫療機構和學校提供防治登革熱設備，這些看似微不足道的服務，卻是在協助國家推進一帶一路倡議發揮民間力量，而這些非政府組織的服務團隊，當中還有大學生義工，他們代表國家提高中國人在非洲人民心目中的形象，功不可沒，而他們在提供服務的過程中，提高自身對中國人的認同，而且拓寬國際視野，對他們設計未來職場和人生規劃，更是功德無量。非洲在地理上距離香港很遠，但只要參與，我們也可以成為地球「同村人」。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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