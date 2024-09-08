社評：調整跨國收養政策 洗刷計劃生育污點

外交部透露政策已調整

除華裔外國人難再收養

按照外交部發言人描述，「三代以內旁系同輩血親的子女和繼子女」就是指僅限領養親兄弟姊妹的子孫或繼子孫，這意味除外籍華人之外，外國人來華領養兒童已被禁絕。規定外國人可收養中國兒童的《中華人民共和國收養法》（1991年12月實施）雖然在2020年已被廢止，但根據該法於1999年制訂的新版外國人在華收養子女登記辦法（舊版於1993年制定），至今仍在民政部下屬中國兒童福利和收養中心官網上。

該中心前身中國收養中心1996年6月成立，據該中心披露，共有10萬多名中國孤殘兒童被外國家庭收養，與中國建立收養合作關係的國家有17個，中國已成為美國、瑞典、西班牙、德國等國公民收養孤兒的主要來源國。據美國國務院領事事務局（Bureau of Consular Affairs）統計，本世紀以來美國家庭領養的中國兒童共8.2萬多人，佔同期美國人領養外國兒童總數近三成；另據加拿大官方數據，加國家庭每年約從中國收養1000名孤兒；而西班牙的收養家庭中，55%收養的是中國孤兒。

不能否認外國家庭收養中國孤兒的仁愛之心，但收養原因多種多樣。在當地領養兒童，不僅來源稀少，而且手續繁複，耗時費力。而因孕婦抽煙、酗酒、吸毒等較少，中國供收養兒童更加健康。領養父母往往帶有刻板種族印象，亞裔在美國被視為「模範少數族裔」，故美國家庭對中國兒童較有好感，加之對中國當時「計劃生育」政策的負面輿論，很多外國人對中國孤兒，尤其是被遺棄女嬰，有更多同情，8萬多被美國人收養的中國兒童中，近九成都是女童。平情而論，多數被外國家庭收養的中國兒童受到良好的對待，特別是一些被收養的殘疾幼兒，因此改變了自身的命運，對此，中國政府和人民都應該感恩。

但是，讓外國家庭收養甚至優先收養本國孤兒，畢竟不是一件值得誇耀的事，而是那個時代國家經濟發展落後，國內福利事業條件欠佳，人民生活貧苦的無奈之舉。即使當時，單純因家境貧困而被遺棄的嬰兒亦極少，少數是因非婚生或嚴重殘障被棄，更多的則是由於當時的「一胎化」計劃生育政策，加上「重男輕女」的傳統觀念影響，令大量所謂「超計劃出生」的女嬰成為棄嬰。

為牟利涉嫌販賣嬰兒

邵氏孤兒引國際震撼

在彼時人口政策大背景下，儘管國內亦有相當領養需求，但卻不獲官方鼓勵，國內家庭領養的難度甚至高於外國家庭領養。外國人在華收養一個兒童的費用約為5000美元，其中3000美元捐款直接給兒童來源的福利院。這筆高額資金，更誘發內地一些福利院甚至政府機構的不法行為。2008年至2011年，海外與內地傳媒先後揭發湖南邵陽市下屬多縣的計劃生育部門，將交不出高額「社會撫養費」（即變相罰款）的農民家中「超計劃生育」新生嬰兒強行抱走，送到社會福利院，再偽造文件包裝成合法「棄嬰」，透過送養管道交美國、荷蘭、西班牙等國的家庭收養，引發震撼。

這些嬰兒被統一改姓「邵」，故被稱作「邵氏孤兒」。僅隆回縣一地，至少有近20名嬰兒被計劃生育部門抱走，該部門的解釋是：這些嬰幼兒多是被農民「非法收養」的棄嬰。但實際上，他們大多是農民親生的，有的甚至並非「超計劃生育」。據報有福利院為賺取外國收養家庭的「捐助」，甚至主動透過人販「收購」嬰兒，已涉嫌販賣人口刑事犯罪。「邵氏孤兒」與當年的「毒奶粉」、「黑煤窯」一樣，都已成為「國恥」，嚴重影響國家聲譽。

今天，計劃生育政策已經走入歷史，人口下降已成為新的隱憂，國家經濟條件的改善，人民權利意識的提升，都令棄嬰大幅減少，近年外國家庭領養中國兒童的數量大幅下降，據民政部2017年全年數字，全國被收養兒童合計17510人，其中被中國公民收養15336人，佔總數87.6%，被外國人收養佔比為12.4%。從收養後跟蹤和反饋的情况看，在外國養父母照料下，絕大多數被收養中國兒童都能很快適應新生活環境，「具有茁壯成長的良好基礎」。外國人的收養當年的確幫助了成千上萬中國孤兒，但隨形勢變化，兒童送養外國的政策既無意義，亦不合時宜，早就應該調整。而這種調整，應該大加宣揚，廣而告之，毋須遮遮掩掩，輕描淡寫。

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