社評：健身業變革汰舊換新 預繳式消費有待監管

舒適堡「暫時」結業

消費者權益未明

舒適堡開業38年，全港有23家分店，面積合計超過80萬平方呎，號稱擁有數十萬客戶，又曾找來天王巨星做代言人。公司昨天宣布即日起全線結業，有顧客表示消息來得突然，惟亦有員工透露公司結業其實有先兆，包括拖糧及未有如期供強積金。積金局早前證實，舒適堡未有為約740名員工繳交今年6月及7月的強積金供款及附加費，涉款約300萬元。有政黨更指，舒適堡員工8月份薪金尚未發放。截至昨午4時，消委會已接獲34宗相關投訴，涉及總金額約190萬元，海關則接獲4宗有關該連鎖集團的投訴。有議員估計，實際受影響會員或達萬人，之前預繳了的款項，恐怕不易追回。

舒適堡稱全線結業為「暫時」，惟並無提及何時重開，僅強調正就「重整業務」與新公司磋商，新公司正積極與集團各分店的業主洽談租用原址安排，又稱新投資者承諾繼續為現有客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容療程服務等，云云。消委會指出，舒適堡提及的「後續安排」，對消費者而言並不明朗。另外，所謂與新投資者洽談，成事把握有多少，也是一大問號。

公司清盤償還欠款優次有序，消費者作為無抵押債權人，很可能無法兌現已購買的產品或服務、取得賠償或退還預繳款額等。倘若全線結業真的只是「暫時」，舒適堡有責任清楚交代後續安排，不容蒙混過關，又或採取拖字訣。有舒適堡員工表示，公司本月初仍要求他們「跑數」，部分顧客在結業前夕仍在付費。執法部門有必要深入跟進調查，若發現有人違反《商品說明條例》，甚或存在不良銷售手法，更應從嚴法辦。預繳式消費存在「走數」隱憂，消委會多年前已呼籲政府加強監管，至今未有下文。舒適堡結業，令人再度關注預繳式消費的風險，當局必須正視情况，修訂法例，加強保障消費者。

香港疫後復蘇力度未如理想，樓股表現欠佳，不少商戶苦苦捱過疫情，疫後還是選擇結業，「執笠潮」更一度成為社會熱話，然而亦有意見認為，商戶做生意，一雞死一雞鳴，實屬正常，疫後商店結業數字的確有所增加，但新開的商戶也不少，以飲食業為例， 2023年全港持牌食肆達1.7萬間，比疫情前的1.5萬間更多。當然，商戶開業與結業情况，不能只看量不看質。過去一年，中環、尖沙嘴、銅鑼灣及旺角四大商業核心區的商舖空置率雖見改善，介乎5%至10%左右，但尖沙嘴區名店減少，夾公仔店和散貨場進駐柏麗大道，也難免叫人有今不如昔之嘆。經濟不景、北上消費等情况，確對零售、飲食和不少服務行業做成壓力，可是部分商戶走上結業之路，亦有其自身因素，舒適堡結業，正是一個值得反思的案例。

3年新冠疫情為健身業界帶來前所未有的挑戰，疫情期間，本港至少有兩間連鎖健身中心結業，然而隨着疫情過去，健身熱潮很快也回復過來。近年健身業界興起便利店般全年無休的營運模式，這類「24小時健身室」，大多採用按次或按月收費，而不是預繳式消費買套票等老方法，甚得消費者青睞。有本地新興健身中心品牌，近年便憑藉「24小時健身室」異軍突起，疫後更積極擴張，分店數目增至約百間，說明健身中心並非「無得做」。相比之下，舒適堡的經營模式，仍是向客人推銷長年期會籍，以及價格可達數萬元的健身計劃，有會員形容過度「硬銷」的手法令人反感。

舒適堡解釋結業決定，提到疫情過後，若干分店業主仍堅持高企租金。事實上，近年不少商戶結業，都有提及租金沉重難捱的問題。本港今年已有6間戲院結業，業界人士表示，戲院經營狀况並非單看票房，因為業主會視乎營業額加租，戲票收入亦要跟片主拆帳，部分戲院營運收入永遠追不上成本。另一邊廂，有地產代理界人士則稱，很多商舖業主已經減租，減幅由一成至三成不等。對於有意見指業主怕減租後商舖估值下降被「call loan」，金管局則反駁有關說法有違銀行基本風險管理邏輯。各方說法不一，反映的是瞎子摸象問題。

商戶敢於推陳出新

經濟逆境仍有可為

疫後商舖租金下跌幅度不一，各區情况各異，不同商戶所受影響也不盡相同，情况很難一概而論。由於香港租金本來就很高，就算降低一兩成，亦不代表很便宜。健身中心一般佔地較多，租金每月數以十萬元計，甚至可以過百萬元，經營者負擔確實不輕，然而「24小時健身室」大行其道，亦說明只要經營有道，並非無法生存。舒適堡走上結業之路，原因不一而足，無論如何，商戶要在經濟逆境下生存，必須敢於求變，推陳出新。

歡迎回應 editorial@mingpao.com