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社評

社評：馬會收入雖下降 籃球開賭須三思

【明報社評】馬會博彩收入下降，行政總裁應家柏在年報稱，目前已有「足夠理據」支持將合法博彩範圍擴至其他體育項目，「特別是籃球博彩」，惟細看業績報告，馬會上財年合法博彩投注總額，其實再創歷史新高，博彩總收入下跌，主因只是因為要向政府繳付24億元「額外足球博彩稅」。近年非法外圍博彩活動有網絡化及年輕化趨勢，外圍投注網站利用社交媒體大力吸客，當局有必要加強打擊，然而擴大合法賭波範圍，並非解決問題的萬靈丹，當局必須顧及籃球博彩合法化對社會及青少年的影響，更不能為了短期幫補庫房收入，就貿然擴闊合法賭博之門。

馬會投注額創新高

額外稅致收入下跌

馬會日前公布2023/24財政年度業績，3項合法博彩項目中，足球博彩投注總額按年上升約2.2%，達到1603億元，寫下歷史新高。去年並非國際足球盛事之年，既無世界盃亦無歐國盃，足球投注額仍創新高，反映香港賭波風氣之盛。六合彩方面，隨着馬會推出多項「優化措施」，諸如增加多寶攪珠次數及提高獎金，投注額按年亦升超過13%，至85億元。賽馬方面，上財年投注總額為1361億元，按年跌了3.1%，亦是連續第2年錄得跌幅。本港賽馬賭馬活動不如昔，乃是長期趨勢；疫後內地客來港消費模式轉變，入場賭馬減少，對投注額相信也構成一定影響，即使近年馬會積極開拓海外大型賽事投注，仍不足以抵消本地賽馬投注總額的跌幅。

疫後本港經濟復蘇不似預期，惟馬會上年度各項合法博彩投注額，合計仍高達3049億元，稍稍高於之前財年的3048億元，雖說增幅近零，但至少並未下跌，反而創下歷史新高；若與疫前比較，2018/19年度馬會博彩投注總額為2475億元，換言之，過去數年馬會投注總額，其實累計增加超過兩成。私人企業要「跑業績」，營業額無增長、純利按年下跌，會被視為警號，但馬會並非商業機構，而是肩負社會責任的非牟利組織。馬會上年度博彩總收入為148億元，按年下跌10.5%，並不是因為「營業額」（投注額）大跌，而是年內要向政府繳付24億元額外足球博彩稅。

政府財政緊絀，去年《財政預算案》宣布，分5年向馬會合共徵收120億元額外足球博彩稅，作為幫補庫房的臨時短期措施，至於原有博彩稅率則維持不變。有人擔心馬會收入減少，或會影響慈善捐款金額，但換個角度看，馬會額外繳納上百億元稅款，最終也是用在社會之上。事實上，馬會獲政府獨厚，擁有合法賭博獨家經營權，現在政府財困，馬會拔刀相助，理應義不容辭。觀乎馬會最新年報，上年度已審批慈善捐款刷新紀錄，達到102億元，也說明馬會仍有足夠財力應付。比起很多行業或機構，馬會受經濟下行影響的程度相對較小，開源壓力是否真如一些人所言般迫切，值得商榷。

去年初政府準備《財政預算案》時，多個政黨都提倡籃球合法賭博，然而財政司長認為這會發出錯誤信息，令人以為政府為了增加稅入，不介意鼓吹賭博，未有採納相關意見，不過馬會並未放棄「籃球開賭」的念頭。馬會行政總裁應家柏今年較早時接受媒體訪問，便聲稱非法外圍籃球賭波在港愈益活躍，可能有10萬至15萬人經常參與其中，若允許籃球博彩合法化，馬會可把五成至六成人帶到合法市場，云云。馬會最新年報亦稱，估計去年有超過56萬名市民參與非法賭博，人數按年增加5%，涉及投注總額約3500億元，「目前已有足夠理據支持將本會牌照適用範圍，擴展到其他體育項目的博彩，特別是籃球博彩」。

貿然擴大博彩項目

只會助長賭博風氣

外圍賭波活動近年甚為活躍，每逢世界盃或歐國盃等大型賽事，警方都會加強執法，打擊非法賭波。根據警方說法，近年非法外圍賭博有轉為網上投注的趨勢，賭客不用認識外圍莊家，也不用靠「艇仔」穿針引線，僅經社交平台或通訊軟件接收賭博網站廣告，便可透過廣告連結直接登入網站賭博，部分外圍莊家不僅在社交媒體上密集宣傳，還鼓勵賭客以加密貨幣「入金」投注，避開追蹤。

外圍賭博集團滲透力愈來愈強，乃是不爭事實，然而馬會的「估算數字」有多準確、當中有多少水分，卻是無從稽考，倘若參考數年前政府委託非官方機構所做的調查，2021年港人參與賭博活動的比率為39.5%，比5年前下跌22個百分點，參與的也大多屬於合法賭博活動，只有少於 1%受訪者表示曾參與網上賭博活動。香港有不少籃球迷，也有不少人愛看美國NBA籃球賽，但究竟有多少人熱中賭NBA，並無多少客觀可靠數據參考，貿然擴大合法開賭範圍，有可能不是「滿足現有需求」、打擊非法賭博，而是「創造全新需求」，助長賭風。

有意見認為，既然外圍籃球賭博難以杜絕，不如將其合法化，然而網上世界，幾乎什麼都有得賭，按此邏輯，籃球賭博合法化之後，網球、高球甚至奧運，都可以開賭。有意見認為，放眼兩岸四地，只有香港不設合法籃球博彩，然而「人有我有」從來不是開賭與否的考慮因素；香港八大中心定位，也不包括「賭博中心」。內地體育彩票包羅了足球和籃球，不代表香港也要照跟。網上外圍賭博對賭客有吸引力，一大原因是它們搞了很多花招，例如接受借貸投注等。打擊這些外圍賭博集團，跟它們看齊肯定不是出路，當局可以借鑑其他地方的執法經驗，例如積極封鎖外圍投注網站，美國一些州份亦有類似措施，可供香港參考。

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