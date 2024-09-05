社評：因應人力供需變化 檢視輸入外勞措施

打擊剝削外勞

政府責無旁貸

去年初香港疫後復常，不少行業都面對人手不足問題，這一方面跟移民潮下勞動人口減少有關，另一方面亦因為3年疫情改變了勞動市場環境，部分行業重新出發，急需增加人手。放寬輸入勞工，正是在此背景下提出，政府主要措施有二，包括針對建造、運輸、院舍護理等指定行業，設立輸入勞工配額計劃（下稱「行業計劃」），以及優化原有的「補充勞工計劃」，容讓部分本來不可輸入外勞的低技術工種，可以輸入外勞，為期兩年。行業計劃由相關政策局負責處理，計劃雖非永久，惟亦未設時限。至於「補充勞工計劃」雖有年期限制，但沒有配額規定，由勞顧會負責審批把關。

「行業計劃」輸入勞工配額合計超過2萬，當中不少配額已用掉。補充勞工優化計劃方面，勞福局長孫玉菡日前表示，至今已批准輸入2.1萬名勞工，當中不少申請來自零售及餐飲業。孫玉菡表示，本港整體勞動市場人手仍然緊張，又重申輸入勞工的前提是本地勞工優先就業，補充勞工計劃規定必須先在本地招聘，不同工會亦會協助發布請人消息，僱主若無法在本地聘請到人手，才可申請輸入勞工。另外，孫玉菡早前在立法會亦強調，輸入勞工薪酬不得低於中位工資，旨在防止輸入廉價外勞損害本地工人生計，政府無意改變相關規定。

輸入勞工措施推出一年，當局認為成效理想；另一邊廂，勞工界則有聲音要求當局制訂煞停和減少外勞機制，認為本地工人福祉已受影響，部分行業失業率上升，剝削外勞情况亦有加劇之勢。香港建造業總工會表示，近期接獲多宗外勞剝削投訴，涉及外勞管理公司巧立名目濫收培訓費等，甚至還有剋扣薪酬及加班費等行為。

剝削外勞問題過往一直存在，有立法會議員稱，相關情况在護理、建造行業甚為普遍，餐飲業亦有零星個案。政府雖有為外勞舉辦簡介會講解權益，勞工督察也會到聘用外勞的機構巡查，然而予人感覺是「走過場」，效用有限。外勞處於弱勢位置，又擔心「不聽話」會丟飯碗回鄉，敢於挺身而出投訴者寥寥，工會接獲的投訴個案，有可能只是冰山一角。剋扣工資、無償加班等情况，對外勞固然不公道；僱主以更低成本用人，亦必然令本地僱員工資進一步受壓。當局既然允許輸入外勞，就有責任匡正亂象，包括設立舉報制度、加強監管執法、嚴懲違規僱主及外勞管理公司；如有需要，當局可考慮跟內地當局商量，打擊無良中介。

過去一年，香港經濟表現不似預期，建築、餐飲、零售等行業皆受市道低迷影響，人力需求出現變化，實屬必然。以建造業為例，私人發展商因樓市疲弱放緩工程，政府面對財政壓力，亦延後了大型基建項目，無論建築師、工程師還是地盤紮鐵工人，近期都有不夠工開之嘆。工會調查顯示，從事建造業的受訪會員中，有16.2%失業，近三成則表示收入減少；亦有勞顧會勞方委員表示，補充勞工優化計劃下，侍應、廚師、收銀等工種陸續輸入外勞，有前線工友和基層婦女反映求職變得困難。本港整體失業率長期維持在3%左右，惟不同行業落差可以很大，當局有需要深入調研，了解相關行業人力供需及勞動市場最新情况，再考慮是否需要調整外勞配額。

政府放寬輸入外勞，目的是補勞動力不足，滿足社會需要，既不能只顧資方利益，亦不能只考慮勞方訴求。香港人口老化，院舍服務需求有增無減，護理員長期人手不足，適度輸入外勞護理員有其必要；運輸業界司機不足，同樣屬於結構性問題，從乘客安全角度考慮，輸入外勞司機，總好過勉強僱用高齡司機。香港航空業尚未完全恢復，機場地勤人手仍然不足，明年三跑系統全面投入服務，需要更多人力，輸入外勞有助解決問題。

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輸入外勞視乎大局需要

當然，輸入外勞一定會對工資增長造成壓力，部分本地打工仔也可能因為加班機會減少，失去一筆可觀OT收益，然而政府始終要從大局出發，優先考慮社會和市民需要。補充勞工計劃其中一個常惹勞方詬病的地方，是部分僱主施展「假招聘」伎倆，故意刁難本地應徵者，變相將他們拒諸門外，然後聲稱「無法在本地聘請相關人手」，申請輸入外勞。當局有必要正視相關問題，勞顧會更要切實把關，不容僱主鑽空子。

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