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社評

社評：港大副校風波峰迴路轉 堅持改革延攬頂尖學者

【明報社評】香港大學校務委員會5月任命副校長引發校政風波，校委會主席王沛詩與校長張翔各執一詞，政府介入調解。事隔3個多月，港大校委會開會，通過政府調研小組的報告，王于漸重返暫任首席副校長崗位，另一副校長宮鵬亦調回原職，然而港大校政風波擾攘多時，權鬥不休有損學術研究環境，事件對港大以至本港高教界聲譽造成的影響，恐非一時三刻可以消除，各方都要反躬自省，汲取教訓。香港要成為國際高端人才聚集高地，港大肩負重要角色。近年港大積極延攬世界頂尖學者，發展方向正確，縱遇山頭主義阻力，改革仍須堅持。

校委會接納調研報告

張翔左右手恢復原職

張翔是「海歸」科學家，2018年擔任港大校長後，厲行改革，觸動校內不少「山頭」及既得利益，有人認同張翔強調效率的美式大學管理風格，亦有人不滿其強勢作風，質疑他不依程序辦事，而校委會則成為了不同力量較勁的「戰場」。

去年底，港大校委會全員收到多封匿名投訴電郵，指控包括張翔處理內地捐款不當、聘用獵頭公司沒有招標等，另外又提到張翔在遴選醫學院長時，曾指定要聘請「具有美國高校經驗」。張翔則指有人斷章取義泄密，意圖阻礙大學改革。事態惹來政府關注，要求港大校委會公正處理。最後校委會接納專責小組調查報告，認為沒有充分證據確立對張翔的指控，未料不久又爆出副校長任命風波。 港大校委會今年5月底開會，不理張翔反對，通過多名暫任副校長任命，原首席副校長王于漸變相被貶，調到其他崗位，張翔批評校委會違反《香港大學條例及規程》，繞過校長任命副校長，雙方僵持不下，最後政府介入，成立調研小組，尋求化解分歧。

過去數月，究竟誰是港大暫任首席副校長，莫說外界搞不清，就連港大中人亦有疑惑。日前港大舉行新生入學禮，學生事務長致辭介紹大學管理層，提到副校長時，只介紹了主責研究的申作軍，未提其餘副校長。亂局持續下去，不僅有損校譽，還會嚴重影響到大學管治。昨天港大校委會開會，聽取調研小組報告並接納建議，事件得到初步解決。根據與會者說法，原為暫任首席副校長的王于漸，以及原為學術發展副校長的宮鵬，皆回到原來崗位。至於校委會5月所作的人事任命和決定，當中新設的「健康事務」副校長一職，將繼續由醫學院長劉澤星擔任，其餘任命及調動，大多變相撤回。

大學校長與校委會的關係，猶如一間企業的行政總裁與董事會。校長領導大學發展及日常管理，大學校董會（或校委會）作為大學最高權力架構，對大學整體方針策略、人事任命及財政管理等事宜有決定權，但不會直接參與行政事務，校委會主席與校長一般都會「相敬如賓」，然而過去一年港大的情况，卻是另一回事。

首席副校長是校長的左右手，校長放假或出差，即由首席副校長暫代校長職位，與校長必須合作無間，至於副校長（學術發展）則負責聘請港大重要的學術職位，張翔出任港大校長後，力邀同是「海歸」的宮鵬出任這職位，就是希望借助其人脈和識見，物色具分量的海外科學家來投。校委會當日變相撤換王于漸及宮鵬，不管背後有何考慮，予人感覺都是廢掉張翔身邊的要員。現在兩人「復職」，可視為張翔的勝利，校委會讓步背後發生過什麼事，外界無從稽考，唯盼權力鬥爭告一段落，讓校政盡快重回正軌。

校委會作為大學最高權力架構，理論上當然有權任命暫任副校長，然而副校長是校長的管治團隊重要成員，校委會沒理由未諮詢校長意見，就單方面作出任命決定。今次副校長任命風波，張翔與校委會曾就港大部分副校長職位懸空多時一事交鋒。張翔強調根據既定程序，向王沛詩提交幾名副校長人選，但一直不獲納入校委會會議議程。校委會承認張翔曾提名兩人，但分別因「缺乏經驗」和「不獲校方支持」而落選，雙方各執一詞，外界不清楚當局調研有何發現，很多問題都難以判斷誰是誰非，惟無可否認，大學管理層長期以暫任或署理方式，處理職位懸空情况，確實難言理想，期望港大校委會與學校管理層通力合作，早日物色人選，填補首席副校長、教務長和學院院長等空缺，毋須再靠署任。

中共20屆三中全會通過決定，當中提到支持香港打造國際高端人才集聚高地，國務院港澳辦主任夏寶龍早前會見本港教育界代表時亦稱，高等教育是香港「金字招牌」和核心競爭力之一。頂尖科學家希望專注研究，學校權鬥激烈紛爭太多，只會影響他們來投意欲，給國家幫倒忙。近年港大銳意引入著名外籍學者及和內地海歸人才，大學排名節節上升，但改革難免觸動山頭利益，容易惹來反彈，過去一年的港大校政風波，正是在這背景下發生。有港大中人不滿張翔在人事任命問題上態度強硬，否決學院層面向他提交的人選，反而聘任他人「空降」，云云，然而如果大學管理層找來的外部人選真的更具分量，「空降」又何妨。

權鬥不利吸引海外人才

山頭主義利益窒礙改革

大學肩負培訓人才、推動學術和科研發展的重任。過去數年，港大積極延攬海外頂尖學者，充實港大的科研實力，發展方向正確，必須繼續堅持。當然，港大校政風波持續多時，各方都應反思自身不是之處，停止意氣之爭，然而推動改革就要敢於啃硬骨頭，大學管理層必須擇善固執，不能因為山頭主義，妨礙港大以至香港吸引五湖四海的學者與人才。

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